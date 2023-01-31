Malatyalı Okul Müdürleri İle Bir Araya Geldiler (VİDEOLU)

DERNEK BAŞKANI SUAT SARIKAYA GÜZEL,VERİMLİ VE YARARLI BİR TOPLANTI OLDU

Zeytinburnu Tüm Malatylılar Dernek Başkanı Suat Sarıkaya şunları söyledi ”Öncelikle 2023 yılının ilk toplantımıza ev sahipliği yapan Adile Mermerci Anadolu Lisesi Müdürü değerli hemşehrimiz Eğitimci Yunus Özbek hocamızın nazik ve samimi ev sahipliğinden dolayı kendisine ve mesai arkadaşlarına çok teşekkür ederim.

Çoktandır Zeytinburnu ilçesinde görev yapan Malatyalı kamu çalışanları ile bir araya gelip fikir alışverişi yapma düşüncemiz vardı. Birkaç ay önce Yunus Özbek hocamıza dernek merkezimizde Malatyalı okul müdürleri ile bir araya gelelim dedik.

Kendisi de ara tatilde okulda bizleri ağırlamak istediği söyledi. Bugün (31 Ocak 2023) kahvaltılı toplantıda çok faydalı bir istişare toplantısı yaptık. Ve okullar kapanmadan önce Zeytinburnu ilçesinde kamu kurumlarında çalışan bütün Malatyalı hemşehrilerimiz ile bir araya gelme kararı aldık. Bu kararımızı İnşallah okullar kapanmadan önce gerçekleştireceğiz.

OKUL MÜDÜRÜ YUNUS ÖZBEK ‘TE EĞİTİM KONUSUNDA ÜZERİMİZE NE DÜŞÜYORSA DERNEĞİMİZ İLE BERABER ÇALIŞMAKTAN ONUR DUYARIZ DEDİ

Öncelikle dernek başkanımız Suat Sarıkaya başta olmak üzere başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretleri için çok teşekkür ederim.Zeytinburnu’nda altı okul müdürü arkadaşımız var. Bugün burada 3 kişi varız diğer 3 arkadaşımız mazeretleri nedeni ile toplantıya katılamadılar. İnşallah bundan sonra daha sık sık bir araya geleceğiz. Başkanımızın da dediği gibi ilçemizde bulunan bütün kamu çalışanlarımız ile ilerleyen zamanlarda daha geniş katılımı bir araya geleceğimiz buluşmalara imza atacağız. Yunus Özbek Üniversite tezini yazarken Hüseyin Çetiner’in Malatya kitaından da istifade ettiğini beyan ederek bir çok kişi son 30 yılda Çetiner’in Malaya kitabından yararlanmıştır dedi. Tekrar geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim diyen Özbek ERASMUS projesi kapsamında oluşturulan hobi bahçesini misafirlerine gezdirdi. Okulun rehberlik öğretmeni Malatyalı aynı zamanda yazar Mustafa Tunç’ta toplantıya katıldı. Tunç’ta birlikte rahmet ayrılıkta zahmet vardır sık sık bir araya gelelim dedi.

GAZETECİ YAZAR DERNEK BAŞKAN YARDIMCISI HÜSEYİN ÇETİNER’DE ŞUNLARI SÖYLEDİ

Yunus Hocamıza misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür ederim. 1993 yılında Malatya’da kaynak eser olarak okullarda okutulan Malatya isimli kitabımı yazdım. Bu erim son 30 yıldır Malatya ile alakalı bilgi sahibi olmak isteyen herkesin yararlandığı bir kaynak eser oldu.

2008 yılında ise Gelişim ve Değişim Tarihi İçinde Zeytinburnu isimli eserimi halkın yararına sundum.

Yani biz doğduğumuz yerin kitabını da yazdık doyduğumuz yerin de.

Yunus hocam ilk kez söyledi bana kendisi Üniversite bitirme tezi yazdığı zaman Malatya kitabımdan faydalanmış bunu duymaktan dolayı da çok memnun oldum.

Bugün burada tarih boyunca devletine yararlı olan biz Malatyalılar yine kendimize yakışan bir karar alarak ilçemizde görev yapan Malatya’lı kamu çalışanlarımız ile bir araya gelme kararı almamızın çok yerinde ve önemli bir karar olduğunu ifade etmek isterim. Toplantıya katılan herkese çok teşekkür ederim şeklinde sözlerini tamamladı.

Diğer katılımcılar da duygu ve düşüncelerini ifade eden konuşmalar yaptılar.

KİMLER TOPANTIYA KATILDI ?

1-Adile Mermerci Anadolu Lisesi Müdürü Yunus ÖZBEK

2-Adile Mermerci Lisesi Rehberlik Öğretmeni Mustafa TUNÇ,

3-Veliefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü M. Ali İSBUĞA,

4-Celalettin Gözüsulu İlkokulu Müdürü Fuat ORHAN,

4-Muhsin Ertuğrul Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürü Şükrü AYHAN, (İZİNLİ)

5-Merkezefendi İlkokulu Müdürü Bülent DURDU,(İZİNLİ)

6-Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Sebiha Şahin KAYKI,(İZİNLİ)

7-Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Dernek Başkanı Suat SARIKAYA,

8- " " " "Başkan Yardımcısı Hüseyin ÇETİNER,

9- " " " Başkan Yardımcısı Celal ERTUĞRUL,

10- " " " Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz KAÇAR,

11- " " "Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ORHAN,

12- " " " Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim BALCI,

13- " " " Yönetim Kurulu Üyesi Resul ALHAN,

14- " " " Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer GÜMÜŞ,

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)