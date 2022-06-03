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Malatya Platformu’ndan Vali Şahin’e ‘Hayırlı olsun’ ziyareti

Malatya Platformu yönetim kurulu, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Malatya’ya Vali olarak atanan Hulusi Şahin’e ‘Hayırlı olsun’ ziyareti gerçekleştirdi. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Platform Yönetim Kurulu tarafından Vali Şahin’e Malatya ile ilgili ayrıntılı bir sunum gerçekleştirildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Haziran 2022 Cuma 09:57
Malatya Platformu’ndan Vali Şahin’e ‘Hayırlı olsun’ ziyareti
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Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olduktan sonra 1994’te Aksaray’da kaymakam adayı olarak devlette hizmete başlayan Hulusi Şahin, Karaman Kazımkarabekir, Ardahan Çıldır, Trabzon Arsin Kaymakamlıkları yaptı. İngiltere’de 8 ay yabancı dil ve İngiliz Kamu Yönetimi üzerine eğitim gördü. 2004’te İçişleri Bakanlığı tarafından yeniden İngiltere Exeter Üniversitesi’ne “Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları” alanında master yapmak üzere gönderildi. Türkiye’ye döndükten sonra Adıyaman Besni, Çorum Sungurlu, Kocaeli Dilovası ve İstanbul Esenler Kaymakamlıkları görevinde bulundu. 2018’de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Batman’a vali olarak atanan Hulusi Şahin aynı zamanda kayyum Belediye Başkanı olarak görev yaptı.
DEVLET VATANDAŞ İŞBİRLİĞİNE ÖNEM VERDİ
Gerek kaymakam olarak görev yaptığı ilçelerde, gerekse vali ve belediye başkanı olarak görev yaptığı Batman’da devlet vatandaş işbirliğini öne çıkaran Hulusi Şahin, yapılan çalışmaları masadan değil sahada yerinde inceleyerek eksikliklere anında müdahale etmesiyle tanınıyordu. Batman’ın ‘mavi’ il olarak kalabilmesi için denetimlere bizzat katılan ve yaptığı yatırımlarla Batman’ın çehresini değiştiren Şahin, son cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Malatya’ya vali olarak atandı.
MALATYA PLATFORMU ÜYELERİNE SICAK KARŞILAMA
Çeyrek asırdan fazla devlete hizmet eden ve ‘devlet adamı’ kimliği ile herkes tarafından sevilen bir isim olan Hulusi Şahin, Malatya’ya atanmasının ardından çok sayıda sivil toplum kuruluşu tarafından kendisine ‘hayırlı olsun’ ziyareti gerçekleştirildi. Bu ziyaretlerden birini ise Malatya’nın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından olan Malatya Platformu gerçekleştirdi. Malatya Platformu (MP) Genel Başkan Vekili Mehmet Coşkun, Genel Başkan Yardımcısı Bekir Conger, Genel Başkan Yardımcısı Metin Tunç, Yönetim Kurulu Üyesi Cahide Yağız, Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Ahmet Ergin, Yönetim Kurulu Üyesi Halit Kurnaz, Yönetim Kurulu Üyesi Nevin Benli, Malatya İl Başkanı Ramazan Kurşun, Bürokrasi ve Stratejiden Sorumlu Malatya İl Başkan Yardımcısı Ramazan Baykara, Battalgazi İlçe Başkanı Emine Özcan, Doğanyol İlçe Başkanı Şefik Cengiz, Eğitimden Sorumlu Battalgazi İlçe Başkan Yardımcısı Kübra Işık, Yeşilyurt Bostanbaşı Mahalle Başkanı Vahide Geliç, Yeşilyurt Topsöğüt Mahalle Başkanı Mahmut Baştürk, Battalgazi Hanımınçiftliği Mahalle Başkanı Yunus Arslan ve Battalgazi Orduzu Mahalle Başkanı Şükrü Arıkan Vali Şahin’i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarı temennisinde bulundu.
MALATYA BİRİFİNGİNDE ORTAK ÇALIŞMA İSTEĞİ
Malatya Platformu (MP) Genel Başkan Vekili Mehmet Coşkun Tarafından Vali Şahin’e ilin genel yapısı, sosyo-ekonomik durumu ve sorunlarının yer aldığı geniş bir sunum yapıldı. Coşkun, ziyarette Malatya Platformu olarak Malatya’da ve İstanbul’da yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi vererek, “Platform olarak valilik tarafından bize verilecek her görevi seve seve yerine getireceğimizi bilmenizi isterim” dedi.
MALATYA PLATFORMUNA TEŞEKKÜR ETTİ
Malatyalıların, Türk ekonomisine yaptıkları katkılarına dikkat çekici olduğunu kaydeden Vali Şahin’de, sivil toplum kuruluşu konusundaki yapılanmalarıyla da bu alanda birçok derneğe örnek teşkil ettiklerini anlattı. İnsanların doğdukları ve yaşadıkları şehirlere kayıtsız kalmamasının büyük önem taşıdığını ifade eden Şahin, “Sorunlar el ele verilerek çözülür, ortak akılla birlikte hareket edildiğinde ise çok daha çabuk sonuç alınır” diye konuştu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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