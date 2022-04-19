Malatya İzollu Vakfı Üyeleri İftar’da Bir Araya Geldi

Vakfı başkanı Dr. Kadir Keklik Açılış Konuşması Yaptı

Öncelikle davetimize icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bugüne kadar vakfımıza hizmetleri geçen ve ebediyete göçen büyüklerimize teşekkür ederim. Biz bu sene 600 öğrenciye burs veriyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hepinizin ilgi alaka ve desteklerinizi bekliyoruz dedi.

600 Öğrenciye Burs Veriyor

İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır Hadis-i Şerifini kendine rehber edinen Malatya İzollu Vakfının geleneksel İftarına Ak Parti Malatya Milletvekili Halis Dalkılıç,Kırklareli Pınarhisar Kaymakamı Mehmet Kılıç,Kırklareli Tarım Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy,Vakfın önceki dönem başkanları, başta olmak üzere çok sayıda davetli iftar’a katıldı.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç,Vedat Toy ve Kurucu başkan ve Yüksek İstişare kurulu başkanı İş insanı sanayici Adnan Başdemir birer konuşma yaptı.

Vakfın Yüksek Mütevelli heyeti ve Kurucular kurulu iyesi olan İstanbul Times Gazetesi ve Tv ‘nin imtiyaz sahibi Hüseyin Çetiner’de kuruluştan bu yana yapılan bütün iftarlara katıldığı gibi bu seneki iftara ‘da katıldı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)