MAKON Başkanı Adil Gevrek Malatya için Birlik Vakti Dedi

Malatya Konfederasyonu başkanlığının organize edeceği 21-24 Ekim Yenikapı Malatya Günleri için Malatya sivil toplum kuruluşları İBB 1453 Sosyal tesilerinde düzenlenen özel bir gecede bir araya geldiler. Ev sahipliğini Makon Başkanı Adil Gevrek ve yönetim kurulunun yaptığı organizasyona çok sayıda federasyon ve dernek başkanları bu özel davette yerlerini aldılar. Program sunuculuğunu Radyo TV. Program yapımcısı ve sunucusu Songül Korkmaz ve Ekin Radyo Program sunucusu Karakız ( Özlem Akdoğan) sunarken program açılış konuşmasını Makon başkanı Adil Gevrek yaptı. Başkan Adil Gevrek konuşmasında kısa bir süre hayatlarını kaybeden Av. Fehmi İlhan, Mehmet Taş ve diğer vefat edenleri bir kez daha anarak yad etti. Başkan Adil Gevrek konuşmasının devamında yapılacak Yenikapı Malatya Günleri için daha önceden 3 defa Yeni Malatya Günlerini yapan Madef Malatya Dernekler Federasyonuna teşekkür ederek güzel ve başarılı etkinlikler düzenlediklerini dile getirirken kutladı. Kendilerininde ellerinden geldiği kadar katkı sunduğunu aktardı. Başkan Adil Gevrek " Gönlümüz isterki hepimiz burada olalım. Bütün Malatyalılar gelecek, Malatyalılar ev sahipliği yapacak.

Kültürümüzü en iyi şekilde tanıtacağız ve farklı bir organizasyon yapacağız. Burada ve bundan sonrada Federasyon başkanlarımızla, dernek başkanlarımızla istişare edeceğiz. Sizin düşünceleriniz fikirleriniz bizim için önemli. Herkesin görüşüne fikrine ihtiyacımız var. Biz hiç bir sivil toplum örgütlerine ayrı gayri yapmadık. Konfederasyonumuz tüm Malatyalıları kaplıyor. Hangi siyasi parti, hangi düşünce olursa olsun oraya sahip çıkmalarını istiyoruz.

Dünyadaki 3 milyon Malatyalıyı temsil edeceğiz. Malatya meselesiyle siyaseti kenara bırakacağız. " dedi. Konuşmasının devamında Madef'e çağrı yaparak " O arkadaşlar burada olsunlar, tecrübelerinden faydalanalım. Bazı yerlerin aranarak katılımların sağlanmaması söylevlerinin olduğuna inanmak istemiyorum. Bu Malatya tanıtım günleridir. Bu arkadaşların gelerek destek vereceklerine inanıyorum." dedi. Soru cevap kısmında sorulan soruya cevap veren başkan Adil Gevrek Madef'in daha önceki organizasyonda kendilerine bir dahaki organizasyona teklif vermeyeceklerini sözünü verdiklerini de hatırlatırken Malatya'da kimsenin katılmayacağı gibi bir algı oluşturulduğunu ancak bu algıyı yıkmak için herkesle konuşulduğunu Yenikapı Günlerine Malatya valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe belediyeleri ile sivil toplum kuruluşlarının katılacaklarına inandıklarınıu dile getirdi.



Yenikapı Malatya Tanıtım Günleri istişare toplantısında federasyon ve dernek başkanlarının yanı sıra Küçükçekmece Esnaf Kefalet kop başkanı Mustafa Yorulmaz, Pötürge dernekler federasyon başkanı Osman Dursun, Battalgazi dernekler federasyon başkanı Mehmet Kolay, Darende dernekler federasyon başkanı Hulusi Eser, Doğanyol dernekler birliği başkanı Uygun Öztürk, Örmeli köyü dernek başkanı Hüseyin Memiş, Kükükçekmece Malatyalılar dernek başkanı Mustafa Karakaş, Dünya Basın Mensupları derneği başkanı Muzaffer Tunç, İkizpınar dernek başkanı Nevzat Kaya, Gönül birliği dernek başkanı Ramazan Bulum , Tatlıcak dernek başkanı Zeki Keklik, Basın mensuplarından İstanbul Times Gazetesi ve Tv İmtiyaz sahibi Hüseyin Çetiner, Yeşil Malatya Gazetesi Mehmet Tokgün ve ismini sayamadığımız çok sayıda dernek başkanları yerlerini aldılar. Yapılan toplantı okunan dualarla taçlandırılırken çekilen toplu fotoğraf karesiylede özel gün ebedileştirildi. (AKBABA HABER AJANSI)