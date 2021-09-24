banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1385.75
ALTIN
498.55
DOLAR
8.8386
STERLİN
12.1023
EURO
10.3847
Kürtçe Müziğin Aranılan Sesi Emrah Günay'dan Yeni Bir Klip Daha
Son Dakika
Kürtçe Müziğin Aranılan Sesi Emrah...
Mahkemeler, Emlak Davalarıyla Dolacak
Mahkemeler, Emlak Davalarıyla Dolacak
ALİ BABACAN: ‘Erdogan halkı Salgın karşısında kademli terketi
ALİ BABACAN: ‘Erdogan halkı Salgın...
İBB’den ‘Z kuşağı’ hamlesi
İBB’den ‘Z kuşağı’ hamlesi

Mahkemeler, Emlak Davalarıyla Dolacak

Son dönemde emlak piyasasında büyük bir hareketlilik var. Bazı şehirlerde kiralar yüzde 100 oranında arttı. Öte yandan ev sahipleri de sözleşmesi bitmeden kiracılarını çıkarıp daha pahalıya yeni kiracı bulma derdine düştü. Ancak ev sahiplerinin buna hakkı yok. Bu nedenle de oluşan anlaşmazlıklar tarafları dava açmaya zorluyor. Ayrıca ev sahiplerinin 5 yıllık kiracıları için döneme göre uygun bir kira talep etme hakkı ile 10. yılın sonunda hiçbir sebep göstermeksizin tahliye davası açma hakkı var.  İki durumda da ev sahipleri ile kiracılar davalık olacaklar.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Eylül 2021 Cuma 13:46
Mahkemeler, Emlak Davalarıyla Dolacak
banner171

Daha da artacak

Davaların şimdiden açılmaya başladığını belirten Gayrimenkul Brokeri Songül Toprak Özsan, “Birçok müşterimiz dava açmanın yolunu soruyor. Hem kiracı olarak hem de ev sahibi olarak dava açmak isteyen birçok insan var. Bu durum piyasanın gidişatı nedeniyle artacak. Mahkemeler, emlak davalarıyla dolacak. Büyük bir iş yükü demek” diye konuştu.

Kontrat bitmeden çıkaramaz

Kontrat süresi dolmadan kiracının tahliye edilemeyeceğini aktaran Özsan, “Ev sahibi kafasına göre kiracıyı çıkaramaz. Çıkarabilmesi için kirayı ödemediği için temerrüde düşürülmesi ve sonrasında tahliye davası açılması gerekir. Kiracıya noterden ihtar gönderilip 30 gün süre de verilmek zorunda. Bu süre geçtikten sonra hâlâ ödeme yoksa tahliye davası veya icra takibi yoluyla yapılacak olan takip neticesinde icra mahkemesinden tahliye talep edilebilir. Öte yandan evin içinde mal sahibinin izni olmadan büyük bir değişiklik yapılması, evin amacı dışında kullanılması gibi durumlar olursa kiracı tahliye edilebilir. Son olarak tadilat, tamirat ve yıkım varsa kiracı tahliye edilebilir. Kaldı ki bu durum olsa bile kiracının geri davet edilmesi gerekir. Eğer edilmiyorsa kiracıya 1 yıllık kira bedeli ile taşınma bedeli ödenir” ifadeleri kullandı.

10 yıl şartı bulunuyor

Özsan’ın verdiği bilgilere göre 10 yılın sonunda mal sahibinin haklı gerekçe ileri sürmesine gerek olmadan kiracısını tahliye etme hakkı bulunuyor. Bu hakkın kullanılabilmesi için de 3 ay önceden ihtarname gönderilmeli.

Erken fesihte tazminat

Özsan, kiracı, evle ya da ev sahibiyle herhangi bir sorun yaşamadığı halde sözleşme bitmeden evden çıkmak istediği durumda ise izlenen yollar hakkında şunları söyledi: "Mal sahibinin 3 ay daha kira bedelini talep etme hakkı doğar. Ancak mal sahibinin bu 3 aylık bedeli talep edebilmesi için de 3 aylık süre içerisinde yeni kiracı yerleşmemiş olması gerekir.”

KAYNAK; İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 24.09.2021 13:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tema Vakfı İstanbul'da Bağcılar, Beşiktaş, Çatalca ve Sultanbeyli Gönüllü İlçe SorumlarıArıyor!
Tema Vakfı İstanbul'da Bağcılar, Beşiktaş, Çatalca ve Sultanbeyli Gönüllü İlçe SorumlarıArıyor!
‘Mardin Belediyesi’ne kayyumun atandığı ve görevden alındığı sürede belediyenin borcu ne kadar arttı?’
‘Mardin Belediyesi’ne kayyumun atandığı ve görevden alındığı sürede belediyenin borcu ne kadar arttı?’
Dopink Hafıza, Fen Eğitimi Alanında En Çağdaş Öğrenme Ve Öğretim Yaklaşımlarını Uygulayacak
Dopink Hafıza, Fen Eğitimi Alanında En Çağdaş Öğrenme Ve Öğretim Yaklaşımlarını Uygulayacak
Yerli ve Milli ‘Deniz Taksi’ Suya İndi 
Yerli ve Milli ‘Deniz Taksi’ Suya İndi 
Web Tasarım Ajansı
Web Tasarım Ajansı

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169