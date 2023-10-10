Mahkeme Bir Kez Daha Yeşil Alanları Kurtarmak İçin Dava Açan İBB 'yi Haklı Buldu

*KEMERKÖY KURTULDU* MAHKEME İBB’Yİ HAKLI BULDU YEŞİL ALANA YAPILMAK İSTENEN KONUT PROJESİ İPTAL EDİLDİ

Bu emsal karar ile bölgenin ekolojik varlığını korumak için önemli bir kazanım elde edildi*. EYÜPSULTAN- İSTANBUL İstanbul Eyüpsultan'daki en önemli yeşil alanlardan biri olan, Demirören Holding'in kredi borcu nedeniyle Ziraat Bankası'na devredilen ve Emlak GYO tarafından konut projesi yapılarak yapılaşmaya açılmak istenen Eyüpsultan Kemerköy'deki proje alanıyla ile ilgili İBB’nin açtığı davada karar açıklandı.

*MAHKEME İBB’Yİ HAKLI BULDU*

İstanbul 6. İdare mahkemesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan bu plan değişikliği ile arazinin rezerv yapı alanı yapılması kararını iptal etti. Mahkeme kararında “Bir alanın rezerv yapı alanı ilan edilebilmesi için kentsel dönüşüm açısından 6306 sayılı kanunda belirtilen niteliğe sahip olması gerektiği, alanın rezerv alan olarak ayrılmasının bilimsel olarak mümkün olmadığı, dava konusu alanda yapılaşma ile yeraltına sızan su miktarında ve yeraltı suyu seviyesinde azalmalar görülebileceği, suların yeraltına sızmamasının hidrolojik dengeyi olumsuz yönde etkileyeceği, alanın bir kısmının taşkın riski alanı içerisinde kaldığı, rezerv yapı alanı ilan edilmesinin taşkın ve benzeri afetler için katkı sağlayacağı” hususlarına dikkat çekildi.

*EMSAL KARAR*

Bu emsal karar ile hem bölgenin ekolojik varlığını korumak için önemli bir kazanım elde edildi, hem de İstanbulları afet riski ile karşı karşıya bırakan düzenlemenin önüne geçilmiş oldu.

*NELER YAŞANDI ?

* 29 Mart 2022 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞİDB) tarafından söz konusu arazi “rezerv yapı alanı” olarak ilan edildi. 26 futbol sahası büyüklüğündeki alan yapılaşmaya açıldı. Yeşil alandaki lüks konut projesine tepki gösteren İstanbullular, rant kararına ilişkin eylem yapıp konuyu yargıya taşıdı.29 Mayıs 2023 tarihinde ÇŞİDB tarafından yapılan plan değişikliği ile alan yine rezerv yapı alanı olarak tanımlandı.

Böylelikle bölgede plan yapma yetkisi İBB'den Bakanlığa aktarılmak istemdi. İBB de 29 Mayıs 2023 onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama planına karşı iptal davası açtı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)