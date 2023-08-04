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Mahalle Muhtarı Her Yerde Talep Etti Başkanda Yapıyor

Türkiye'nin En genç kadın Muhtar olan Zeytinburnu Telsiz Mahalle Muhtarı Edanur Menteş Arıkbuğa'nın Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy'u gördüğü her yerde başkanım birçok mahallede semt konağı var en büyük 2 mahalle olan Telsiz de yok Mahalle muhtarı olarak bende Mahalleme semt konağını mahalle halkım adına talep ediyorum diye diye talebini başkana kabul ettirdi. Bu Kabulden sonra Zeytinburnu Belediyesi tarafından Telsiz Mahallesi’nde yapımına başlanan 5 katlı Semt Konağı, tamamlandığında mahalle sakinlerine Aile Sağlığı Merkezi, Muhtarlık ve öğrenciler için Bilgi Evi olarak hizmet verecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ağustos 2023 Cuma 16:48
Mahalle Muhtarı Her Yerde Talep Etti Başkanda Yapıyor
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Telsiz Mahallesi’ne Yeni Semt Konağı
Zeytinburnu Telsiz Mahallesi, içerisinde Aile Sağlığı Merkezi, Muhtarlık ve öğrenciler için Bilgi Evi hizmetlerini verecek olan 5 katlı yepyeni bir Semt Konağı’na sahip oluyor. Hâlihazırda ilçedeki mahallelerde hizmet vermeye devam eden Semt Konaklarına böylelikle bir yenisi daha eklenmiş oluyor.
Bodrum ve çatı kat dâhil olmak üzere 5 kattan oluşacak Telsiz Semt Konağı toplam 1.443 metrekare inşaat alanına sahip. Bodrum ve zemin katta yer alacak olan Aile Sağlığı Merkezi’nde 10 adet muayene odası, acil müdahale odası, bekleme holü, 2 adet anne izleme, 2 adet çocuk izlime odası ve Muhtarlık yer alırken, birinci, ikinci ve çatı katında ise Bilgi Evi’ne ait bilgisayar atölyesi, görsel sanatlar atölyesi, müzik atölyesi, mutfak, kütüphane, konferans ve sinema salonu bulunacak.
Kaynak: İstabul Times Haber Ajansı (İTHA) 

Son Güncelleme: 05.08.2023 10:14
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