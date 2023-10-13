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Mahalle Buluşmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun Cumhuriyet’in ikinci yüzyılının başında katılımcı yönetim anlayışı ile muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Ekim 2023 Cuma 12:20
Mahalle Buluşmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor
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Ortak akılla fikirler üretmek amacıyla yapılan toplantılar sayesinde mahalle sakinlerinin sorunları tek tek dinleniyor. Dilek, şikâyet ve önerileri değerlendiriliyor. Sorulan sorular ve talep edilen ihtiyaçlar karşısında birincil ağızdan cevap alan vatandaşların katılımı her geçen gün artıyor.

17 Eylül Mahallesi ile başlayan mahalle buluşmalarını İhsaniye, 100. Yıl, Paşabayır, Paşakonak, Paşakent, Edincik , Hacı Yusuf, Sunullah, Çınarlı , Paşamescit , 600 Evler , Kayacık ,Yeni Mahalle ve Bentbaşı mahalleleri takip etti .

Demokrasi kazanımlarının ışığında karşılıklı yapılan istişareler ve fikir alışverişleri, her düzeyde sürdürülebilir ve kapsayıcı hizmetin temelini oluşturuyor. Bandırma Belediyesi eğitim, sanat, kültür, sosyal yardımlar, alt yapı çalışmaları gibi daha pek çok alanda hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor. Bandırma’nın kaynaklarını dönüşen üretim içerisinde geliştiren ve hizmet verimliliğini her daim üst düzeyde tutmak için çalışan Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun 2024 – 2029 stratejik planında yer alacak projelerini halkla beraber karara bağlamayı hedefliyor.

İlk günden bugüne hayata geçirilen pek çok projenin yerine yenileri de eklenmeye devam ediyor. Birleştirici ve bütünleştirici politika ile toplumun her kesimine ulaşmaya çalışılıyor. “Senin Şehrin Senin Mahallen” mottosu ile çıkılan bu yolda kentin geleceğine vatandaşlarla birlikte karar veriliy

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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