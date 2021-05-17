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Mağazadan alınan eşyaların taşınma problemi sonlanıyor

Octovan, evden eve nakliyat, parça taşıma, mağazadan taşıma hizmeti sunan son derece gelişmiş bir uygulamadır. Octovan’ın temel politikası, sabit fiyat garantisi sunması ve güvenle eşya taşınmasını sağlamasıdır.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Mayıs 2021 Pazartesi 07:19
Mağazadan alınan eşyaların taşınma problemi sonlanıyor
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Bu anlamda Octovan internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden hizmet vermektedir. Çok çeşitli boyut ve hacimlerde araç filoları bulunan Octovan taşınacak eşyanın da boyutuna göre seçim yapma imkanı sunmaktadır. Evden eve nakliyatlarda ise fiyatlandırma oda sayısına göre yapılmaktadır. İstanbul evden eve nakliyat hizmetlerinde ise fiyatlandırma yaka değişikliklerinde bir nebze farklılık göstermektedir. Örneğin Anadolu yakasından Avrupa yakasına ya da Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde fiyatlandırma aynı yakadaki hizmetlerden biraz dada farklıdır. Bu aşamada müşterileri sitem uyarmakta ve fiyat değişikliğini önceden belirtmektedir. Bununla birlikte sistem sadece ev veya ofis taşıma hizmeti değil aynı zamanda mağazadan ve yapı marketlerden alınan ürünlerin taşınması hizmetini de vermektedir.

Octovan ülkemizin dört bir yanına hizmet götürmeye hazırlanıyor

Octovan inovatif çözümleri ile taşımacılık sektöründe büyük yenilikleri hayata geçirmektedir. Bu anlamda kalite ve müşteri memnuniyetinden ödün vermeyen Octovan, evden eve nakliyat, parça nakliyat ve mağazadan nakliyat işlemlerini ülke geneline yaymayı hedeflemektedir. Sabit fiyat politikasını ve dürüstlüğü merkezine alarak çalışan firma, bu düsturları sektörün her paydaşına yaymayı amaçlamaktadır. Çünkü bilindiği gibi nakliyat sektöründe kurumsal olmayan firmalar ve hizmet sağlayıcıları işlemlerin bitiminin ardından farklı fiyat sürprizleri ile müşteriyi karşılamaktadır. Çoğu zaman ek ücret talebinde bulunan firmalar müşterilerin mağdur olmasına sebep vermektedir. Octovan bu sorunu tamamen ortadan kaldırmış evden eve nakliyat sektöründe oda sayısına göre taşıma hizmeti yeniliğini getirerek müşterilerin kötü sürprizlerle karşılaşmasına mani olmuştur.

Octovan üyeliği müşterilerin isteği doğrultusunda silinebilir

Octovan mobil uygulaması veya web sitesi üzerinden yapılan üyelikler müşteriler dilerse sonlandırılabilir. Örneği taşıma işlemini gerçekleştirmiş ve hizmet süresi sonlanmış bir müşteri dilerse uygulamadaki üyeliğini silebilir. Önemle belirtmek gerekir ki Octovan kişisel verilerin korunmasına ve güvenliğine son derece önem vermektedir. Bu uygulama üyelikleri için geçerli bir durum olduğu gibi ödeme işlemleri içinde geçerlidir. SSL sertifikası ile ödeme işlemlerini alan Octovan uygulaması bu anlamda son derece güvenlidir.

Octovan işlem sırasında birçok ödeme seçeneği sunmaktadır. Müşteriler dilerlerse nakit olarak dilerlerse kredi kartı ile ödeme gerçekleştirebilirler. Yine mobil uygulama eşyaların konumunu ve teslimini gösteren bir takip sistemini de sunmaktadır. Müşteriler eşyalarının hangi güzergahta ne aşamada olduğunu uygulama üzerinden görebilmektedirler. Octovan ‘ın mobil uygulaması teknik desteklerde sunmaktadır. Müşterilerin aklına gelen tüm soruların cevaplarının bulunduğu uygulama içerisinde bir destek hattı da yer alır. Herhangi bir aksaklı veya adres karışıklığı durumunda Octovan ‘ın profesyonel kadrosu müşteriler ile temasa geçerek aksaklıkları hızlı bir şekilde giderirler. Ayrıca Octovan e-fatura hizmeti de vermektedir.

Son Güncelleme: 17.05.2021 07:23
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