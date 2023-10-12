Madencilikte15 Milyar Dolar İhracat Potansiyeli İçin “Maden Seferberliği” Başlattık!

TENMAK, FUARDA TÜRKİYE'NİN ENERJİ VE MADEN POLİTİKASINI AÇIKLADI

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Başkanı

Prof. Dr. Abdulkadir Balıkçı, Türkiye'nin enerji arz güvenliğini sağlamak ve yerli kaynakları kullanmak için 'Milli Enerji ve Maden Politikası' benimsendiğini belirtti. Abdulkadir Balıkçı, madencilik sektörünün önemine vurgu yaparak, sektöre yönelik

AR-GE projelerine ağırlık verilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Madencilikte ileri teknolojik dönüşüm sürecinde olduğumuzu kaydeden Abdukadir Balıkçı, bu süreçte hemen hemen her sektörün ihtiyaç duyduğu enerji ve hammadde ihtiyacı ve bu ihtiyacı karşılayan varlığın kalitesinin arz ettiği önem nedeniyle, madenciliğin son 10 yılda daha da ön plana çıktığını dile getirerek, "Globalde küresel madencilik sektöründe hızla ilerleyen teknolojik dönüşüm rüzgarına Türkiye'de de madencilik sektörü hızla eşlik etti ve adapte oldu. Madencilik sektöründe maksimum verimlilik ve sürdürülebilir madencilik için ileri teknoloji, sürdürülebilirlik ve AR-GE projelerine ağırlık vermenin özellikle madencilik sektörünün geleceği için önemli bir yatırım olacaktır" dedi.

Türkiye’nin önde gelen prestijli fuarlarını gerçekleştiren Domino Fuarcılık yine bu fuar ve kongrede de bilgi, deneyim ve özellikle enerji ve madenciliğin yenilikçiliğine ve üretkenliğinin artmasına katkıda bulunacak olan vizyonu ile ilgili her sektörde yenilikçi teknoloji değişimini teşvik eden bir anlayış ile organizasyonunu üstlendiği tüm kongre ve fuarları büyük bir fırsatlar platformu haline getirmekte.

MADENCİLİKTE YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLERİ TANITACAĞIZ!

“EIF Türkiye” olarak fuarları düzenleyen Domino Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dilek, “Madenciliğin tüm alanlarında faaliyet gösteren yerli ve küresel tüm katılımcılarımız ve biz sürdürülebilir üretkenlik sağlama konusundaki hedef ve tutkumuzla Domino Fuarcılık olarak ‘’EIF Türkiye Maden Kongresi ve Fuarı'nın’’ ilkini geleceğe doğru doğru adımları birlikte atmak üzere 11-13 Ekim 2023 tarihleri arasında Ankara Congresium’da EIF-Domino Fuarcılık tecrübesi ile düzenliyoruz.

EIF Türkiye Maden Kongresi ve Fuarı’nın ilk ayağı ile geleceğe doğru adımları hep birlikte atmak amacımız. Hedef ve vizyonumuz doğrultusunda Domino Fuarcılık olarak Kongre ve Fuar organizasyonlarında çeyrek asırlık bir tecrübemizle başarılı olmak için odak noktamız: yenilikçi teknoloji, dijital çözümler ve güçlü ortaklıkları kullanarak herkes için sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye yardımcı olmaktır” dedi.

HEDEF 2023’TE İHRACAT REKORU KIRMAK!

İhracatta yeni ülkeleri hedefleyen madencilik sektörünün dış satımda 2023’ü rekorla kapatmayı hedeflediğine dikkat çeken Murat Dilek, “Madenlerimizin yenilikçi teknolojilerle, AR-GE ve inovasyon ile daha da yüksek bir oranda katma değerli ürünlere dönüştürülmesiyle birlikte sektörün ekonomimize olan katkısı da önemli ölçüde artacaktır. Madenlerimizle Orta Vadeli Program'da da belirtildiği üzere en az 15 milyar dolarlık ihracat potansiyelimiz var.

’EIF Türkiye Maden Kongresi ve Fuarı’na 35’in üstü ülkeden 120 yabancı satın almacı alım heyeti bekliyoruz. Fuarla eş zamanlı olarak düzenlediğimiz ticari heyet fuar ziyaret programımız ile de Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan,, Bahreyn, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Hindistan, Hollanda, İtalya, İsrail, Katar, Kazakistan, Kuveyt, Mısır, Özbekistan, Polonya, Suudi Arabistan, Umman, Ürdün’den iş insanlarını fuarımızda ağırlayacağız. Bu görüşmelerin madencilik sektöründeki ihracatımıza büyük katkı sağlamasını umuyoruz” diye konuştu.

KÜRESEL MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE 2050 VİZYONU!

"Domino Fuarcılık olarak hedef ve inançlarımız doğrultusunda Kongre ve Fuar organizasyonlarında çeyrek asırlık tecrübenin geldiği bu noktada; bugün, küresel olarak madencilik sektöründeki şirketlerimizin 2050 yılına kadar madenlerimizin daha fazla katma değerli ürüne dönüşmüş olarak ekonomi içerisinde ve ihracatta daha fazla pay oluşturma hedefine doğru hareket etmelerine yardımcı olarak yola devam ediyoruz" diyen Murat Dilek, "Fuarımızın açılışına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Maden Sektör Kurulu ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya, OSTİM Başkanı Orhan Aydın ve değerli protokolün katılımları beklenmektedir.

Tüm ilgili ziyaretçilerimizi fuarımıza bekliyoruz. Madenin katma değerli ürünlere dönüşerek ekonomimizde ve ihracatımızda daha yüksek oranda yer alması için çalışmaktayız. Fuarımızla eş zamanlı düzenleyeceğimiz EIF Türkiye Madencilik Kongresi'nde de madenlerimizin son yüz yıllık gelişimine ve geleceğine özel hazırlanmış sunumlarla özel ve kamu kuruluşlarının ve STK'ların değerli temsilcilerini ağırlayacağız. Madencilikte özel sektörün değerli isimleri ve değerli firmalar ile birlikte Kongremiz ile de bu sektörde de geleceğimize birlikte ışık tutuyoruz" diye ekledi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Merkezi(İTHA)