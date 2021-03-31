MADEF’TEN AK PARTİ’Ye Hayırlı Olsun Ziyareti

DURMUŞ AK PARTİ’NİN ÜLKEYE HİZMET ETİĞİNE İNANDIĞIM İÇİN AK PARTİ TARAFTARIYIM DEDİ…

Federasyon başkanı Yılmaz Durmuş yanına Zeytinburnu MADEF başkanı ve aynı zamanda Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Dernek Başkanı da olan Suat Sarıkaya ve yönetim kurulu üyelerinden vakti müsait olanların katıldığı ziyaret çok verimli bir ortamda geçti. Durmuş aynı zamanda Ak Partide siyaset yaptığını ifade ederek Sultangazi Belediyesinde meclis üyesiyim. Cumhurbaşkanımızın ülkemiz için yaptığı çalışmaları yakınen bildiğimden dolayı tarafsızım demiyorum ben tarafım dedi.

Ak Parti Zeytinburnu ilçe başkanı A.Selami Delibalta’da yönetimimde 3 Malatyalı arkadaşım var. Kadın kollarımızda 2 Malatyalı kadınımız var. Malatya’lı Meclis üyemizde var. Malatya siyaset ve ticarete çok önemli bir kent diyerek ziyaretten dolayı MADEF başkanı Yılmaz Durmuş ve heyetine teşekkür etti.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)