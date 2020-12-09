Lüleburgaz Belediyesi’nin Haftalık Pandemi Raporu “31 Aileye Nakdi Destek”

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ilk başladığı günden bu yana vatandaşa destek çalışmalarını sürdüren Lüleburgaz Belediyesi’nin haftalık pandemi raporu yayınlandı. Salgının ilk günlerinden günümüze kadar zor durumdaki vatandaşının yanında yer alan Lüleburgaz Belediyesi’nin nakdi destekte bulunduğu aile sayısı 700’ü aştı.

31 aileye daha can suyu

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün titiz çalışmaları sonucunda değerlendirilen başvurular kapsamında geçtiğimiz hafta 31 aileye daha nakdi destekte bulunuldu. Müdürlük ekiplerinin gerçekleştirdiği desteklerle birlikte aile sayısı 700’ü aştı.

346 litre dezenfektan

İhtiyaç sahibi vatandaşlara desteklerin yanı sıra belediye salgınla mücadelesine de devam ediyor. Belediye 30 Kasım ile 4 Aralık tarihlerini kapsayan aralıkta 13 bin 700 maske, 5 bin 632 adet eldiven ve 301 litre dezenfektan kullandı.Öte yandan Temizlik ve Çevre Müdürlüğü ekipleri de yayalaştırılmış bölge, Kapalı Pazar Yeri ve Semt Merkezi ile semt pazarlarında bir haftada 45 litre el dezenfektanı kullanıldı.

2 bin 427 konteyner yıkandı

Tüm bunların yanı sıra Temizlik ve Çevre Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki çöp konteynerlerini dezenfekte faaliyetine devam ediyor. Ekipler geçtiğimiz hafta kent genelinde bulunan 2 bin 427 konteyneri tek tek deterjanlı suyla yıkadı.

251 işyeri denetlendi

Öte yandan Zabıta Müdürlüğü ekipleri de aynı tarih aralığını kapsayan dönemde Lüleburgaz’da 251 adet işyeri ve 23 adet ticari faaliyet gösteren aracı denetledi. Koronavirüs salgını kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik konusunda tedbirlerini almaları yönünde uyarılarda bulunuldu.