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LÖSEV Kanseri Silmek İçin Çalışıyor

4 Şubat Dünya Kanser Günü için açıklama yapan LÖSEV, sağlıklı yaşam ve doğal beslenmeye dikkat çekti. Erken tanı ve düzenli kontrol ile lösemi ve kanseri yolun başında yakalayıp tedavi şansını yükseltmenin mümkün olduğunu vurguladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Şubat 2021 Perşembe 09:26
LÖSEV Kanseri Silmek İçin Çalışıyor
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Lösemi ve kanserin tedavisi oldukça uzun ve zor olabiliyor. İlk evreden sonra hiç belirti vermeden ilerleyebilen sinsi bir hastalık. Ancak amansız ve çaresiz değil. Doğru yaklaşımlarla lösemi ve kansere yakalanan kişilerde iyileşme oranını yüksek. Elbette, hastalığa yakalandığınızda vücudun mücadeleye ne kadar hazır olduğu da büyük önem taşıyor. Sağlıklı ve doğal beslenme ve egzersizi ihmal etmemek çok önemli. Sigara, alkol gibi zararlı maddelerden uzak durmak kansere yakalanma riskini oldukça azaltıyor. LÖSEV, her yıl, kanser konusunda farkındalık günü olarak belirlenen 4 Şubat Dünya Kanser Gününde, tüm bu unsurlara dikkat çekiyor.

Kanser Kaderimiz Değil!

Lösemi ve kanser tedavisi uzun ve zorlu bir süreç. Fakat gelişen teknolojilerle ve erken teşhisle kanseri yenmek mümkün.  Moral ve motivasyonu yüksek tutmak da kanserle savaşmada büyük rol oynuyor. Hastalar ve yakınları maddi zorlukların yanında psikolojik olarak da zorlanıyor. Bu zorlu yolculukta, kanserle savaşanların yanında olmak için LÖSEV her zaman hazır ve bu mücadelede Yalnız Değilsiniz! Diyor. Türkiye’nin her noktasından, tüm kanser hastaları tek bir telefonla, LÖSEV’e başvurarak hem danışmanlık hizmeti alabiliyor, hem de maddi ve manevi desteklerden kolayca yararlanabiliyorlar.

LÖSEV Kanser Kaderimiz Değilsloganı ile 22 yıldır ülkemizden Kanseri silmek ve tedavisinde %100 başarı sağlamak için gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor.

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