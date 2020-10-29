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LÖSANTE’DE Cumhuriyet Coşkusu

LÖSEV’li minikler Cumhuriyet Bayramı coşkusunu tedavi gördükleri LÖSANTE Hastanesi’nde yaşadı. Kırmızı-beyaz balonların uçuşunu izleyen, Cumhuriyet Gazetesi 29 Ekim 1936 nüshasını postacı rolündeki bir arkadaşlarının elinden alan çocuklar hastane koridorlarını “Yaşasın Cumhuriyet” haykırışlarıyla inletti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Ekim 2020 Perşembe 10:33
LÖSANTE’DE Cumhuriyet Coşkusu
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LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’na kayıtlı olup ücretsiz tedavi hizmeti için LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi’nde yatan lösemili ve kanserli çocuklar Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97. yıldönümünü coşkuyla kutladı. Mücadeleci minikler gözlerini 29 Ekim sabahına açtıklarında katlarının tavanlarının bayrama özel kırmızı beyaz balonlar ile kaplandığını gördü. Balonların uçlarından kendilerinin yaptığı ay-yıldız motiflerinin sallandığını fark eden LÖSEV’li çocuklar 29 Ekim’e özel menü ile kahvaltılarını yaptı. Kahvaltıdan sonra onları asıl şaşırtan ise içlerinden bir arkadaşlarının postacı kostümüyle koridorda koşuşarak “yazıyor, yazıyor meclisin kuruluşu yazıyor…” diye bağırması oldu. Tüm odalardaki çocuklar merakla kapılarına koşup arkadaşlarının kendilerine

doktorlara ve hemşirelere Cumhuriyet Gazetesi 29 Ekim 1936 nüshasını dağıttığını gördü. Cumhuriyet’in ilanının duyurulduğu bu gazeteyi heyecan ve dikkatle inceleyen çocuklardan bir grup daha sonra sırayla “Cumhuriyet hürriyettir”, “Cumhuriyet eşitliktir”, “Cumhuriyet özgürce yaşamaktır” dedikten sonra hep bir ağızdan “Yaşasın Cumhuriyet” diye haykırdı.  Daha sonra hep birlikte saygı duruşu, İstiklal Marşı, İzmir Marşı okuyan LÖSEV’li minikler son olarak “Bir inanç bin bir emek ile yürürüz durmadan geleceğe, sevgidir tek hedefimiz çünkü biz LÖSEV’liyiz” sözlerini barındıran LÖSEV Marşı’nı okudu.

Sağlıkla, Eğitimle, Umutla

LÖSEV lösemiyle mücadelelerinde ellerinden tuttuğu çocuklara sağladığı ücretsiz tedavi hizmeti, ekstra hijyen önlemleri, sağlıklı beslenme ve yüksek moral sayesinde yüzde 92 iyileşme sağlayarak yüzde 100 tedavi başarısı amaçlar. Ayrıca sağlık problemlerinin yarattığı fiziksel ve psikolojik sebeplerden örgün eğitim kurumlarına devam edemeyen çocuklara Ankara İncek’te kurulmuş olan LSV Eğitim Kurumları’nda kolej seviyesinde ilk, orta ve lise düzeyinde eğitimler verir. Özgüvenleri gelişmiş, kendi ayakları üzerinde duran bireyler olarak onları geleceğe hazırlayan LÖSEV, Cumhuriyet değerlerine bağlı, çağdaş, araştırmacı, yenilikçi gençler yetiştirmeye devam ediyor. 

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