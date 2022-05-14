Lojistik Nedir? Kaliteli Bir Lojistik Hizmeti Nasıl Olmalıdır?

Nakliye gibi lojistik de taşımacılık sektörünün alt kollarından biridir. Türk Dil Kurumu, lojistik sözcüğünü “Kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürünün, hizmetin ve bilgi akışının çıkış noktasından varış noktasına kadar taşınmasının etkili ve verimli bir biçimde planlanması ve uygulanması.” olarak tanımlamıştır. Karayolu, havayolu ve demiryolu olarak çeşitleri olan lojistik sektörü kimi hizmetlerinde bu modları senkronize bir şekilde birlikte de kullanır. Lojistik sektörünün hayatımızdaki önemini pandemi döneminde dünya limanlarının aktif olmaması sebebiyle ürün tedarik zincirlerinde yaşanan eksikliklerde fazlasıyla hissettik. Önemli ve global bir konu olduğu için lojistik hizmeti alırken aldığımız hizmette kalite isteriz. Sizler için kaliteli lojistik hizmetlerinin nasıl olması gerektiğini aşağıda anlattık.

Kaliteli Lojistik Hizmeti Nasıl Olmalıdır?

Öncelikle vakit eşittir nakit olduğu için hizmet alacağınız firmanın hızlı hizmet vermesi ve bu hizmeti sağlarken ürününüzün zarar görmemesi, ürününüzün varış noktasına ulaştırılıncaya kadar düzenli periyotlarda sizlere konum bilgisi vermeleri son derece önemlidir.

-Ürününüzün zarar görmemesi için ürününüzü yolculuk sırasında hasar görmeyecek şekilde paketleyen lojistik firmalarıyla çalışmanızı tavsiye ederiz.

-Zaman konusunda kayıp yaşamak istemiyor iseniz ürününüzü varış noktasının coğrafi konumuna göre uygun, zengin ulaştırma metodlarını kullanan firmalarla çalışmanızı tavsiye ederiz.

-Ulaştırma sürecinde sizi bilgilendirecek firmalarla çalışmanızı tavsiye ederiz. Kimi firmalar bunun için ürününüzün konumunu canlı olarak görebileceğiniz sistemler kullanırken kimi firmalar düzenli olarak manuel SMS/telefon araması yoluyla yapmaktadır.

-Firma tecrübesi her sektörde önemli olduğu gibi lojistik sektöründe de önemli bir yere sahiptir. İşini nasıl yapması gerektiğini iyi bilen, müşterileri tarafından olumlu yorumlar alan firmalara tercih yaparken öncelik vermenizi tavsiye ediyoruz.

Sizler için bu yazıyı hazırlarken değerli bilgilerini bizden esirgemeyen Hiper Lojistik’in kurucusu Hüseyin ERGÖR’e bir teşekkürü borç biliriz.

KAYNAK: Lojistik Nedir?