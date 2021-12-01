banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1,857.40
ALTIN
761.02
DOLAR
13.26
STERLİN
17.73
EURO
15.11
Lodos Çatı Tamiri Taleplerini Uçurdu
Lodos Çatı Tamiri Taleplerini Uçurdu
DENİZ TAKSİLER SİFTAH YAPIYOR
DENİZ TAKSİLER SİFTAH YAPIYOR
İstanbul'da Şiddetli Fırtına Etkili Oluyor
Son Dakika
İstanbul'da Şiddetli Fırtına Etkili Oluyor
‘Önümüzdeki seçim açık ara farkla hükûmetin mağlubiyetiyle sonuçlanacak’
‘Önümüzdeki seçim açık ara farkla...

Lodos Çatı Tamiri Taleplerini Uçurdu

Türkiye’nin özellikle batı kesimlerini etkisi altına alan lodos fırtınaları sebebiyle Çatı Tamiri başta olmak üzere Pencere Kapı, Çanak Anten ve Cam Tamirleri hizmetlerine talepler arttı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Aralık 2021 Çarşamba 11:00
Lodos Çatı Tamiri Taleplerini Uçurdu
banner171

Ülkemizi etkisi altına alan lodos fırtınaları devam ederken bir yandan kış aylarında yaşanan hava koşullarına karşı tedbiri elden bırakmak istemeyenler hazırlıklarına devam ediyor. Türkiye’nin en büyük online hizmet platformu Armut.com’un verilerine göre; bu haftanın başından itibaren oluşan lodos fırtınalarının etkisiyle Çatı Tamiri, Pencere Kapı, Pimapen tamiri ve çanak anten ayarlama hizmetlerine olan ilginin arttığı gözlemlendi.

Taleplerde en çok artış İstanbul, Tekirdağ ve Bursa’da yaşandı.

Kışa hazırlıkları lodos ile beraber hız kazandı. Bu hafta başlayan lodos fırtınası özellikle çatı tamiri ve aktarma servislerine talebi artırdı. Buna göre çatır tamiri ve aktarma hizmetleri haftalık ortalamasının yüzde 281 üstüne çıkarak en çok talep artışı yaşayan hizmetler olarak öne çıktı.  Bir başka artış yaşanan hizmet ise yüzde 190 artışla Pencere Kapı, Pimapen Tamiri ve yüzde 163 artışla Cam tamiri servisleri oldu.

Olağanüstü hava durumuyla birlikte artış gösteren diğer servisler ise rüzgardan zarar gören çanak antenler oldu. Çanak Anten Ayarlama hizmetine gelen talep sayısının 2.5 katına kadar çıkması dikkat çekti.

Batı kesimlerde yaşanan lodos fırtınasının etkisine paralel olarak hizmetlere en çok ilgi İstanbul, Tekirdağ ve Bursa’dan geldi. Bir hafta içinde yaşanan talep artışı İstanbul’da yüzde 210, Tekirdağ’da yüzde 125 ve Bursa’da yüzde 116 olarak gerçekleşti.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB’DEN HAYATI KOLAYLAŞIRAN UYGULAMA: ‘ENGELLİ HARİTASI’
İBB’DEN HAYATI KOLAYLAŞIRAN UYGULAMA: ‘ENGELLİ HARİTASI’
DENİZ TAKSİLER SİFTAH YAPIYOR
DENİZ TAKSİLER SİFTAH YAPIYOR
İklim değişikliğiyle mücadele devam ediyor
İklim değişikliğiyle mücadele devam ediyor
2022’de Hırkalar İle Mükemmel Kombinler Oluşturun
2022’de Hırkalar İle Mükemmel Kombinler Oluşturun
CRR’NİN YENİ GENEL SANAT YÖNETMENİ MURAT CEM ORHAN
CRR’NİN YENİ GENEL SANAT YÖNETMENİ MURAT CEM ORHAN

banner186

banner189

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169