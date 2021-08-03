Liselilerin “Köy Enstitüsü” Sona Erdi

Türkiye’nin dört bir yanından gelen 200’ü aşkın liseli, TaLeBe Yaz Kampında buluştu. Liseliler, sabah 7.00’da uyanıp spor yaptıktan sonra sabah kahvaltısı için birlikte işe giriştiler. Takım çalışmalarında birlikte üretip yeni döneme hazırlandılar.

Grafik tasarımdan gazeteciliğe, kukla atölyesinden kısa filme, resimden müziğe atölyelerde yeteneklerini keşfettiler. Alan güvenliğinden kamp temizliğine kadar her işten sorumlu olan liseliler, kampta birçok tecrübe kazandılar.

TÜRK MİLLETİNİ BİRLİĞE ÇAĞIRDILAR

PKK’nın art arda çıkardığı orman yangınlarına karşı kamp alanından basın açıklaması yapan liseliler, orman yangınlarını terör örgütü PKK-HDP’nin çıkardığını belirterek HDP’nin derhal kapatılması gerektiğini vurguladılar. HDP’nin kapatılma davasını “iş yükü” nedeniyle sürekli erteleyen Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’a da seslenen liseliler “HDP yakıyor AYM bakıyor” sloganları attı. Türkiye’yi ateşler içinde bırakmak isteyenlere karşı görev başında olduklarını belirten liseliler, Türk milletini HDP/PKK terörüne ve emperyalizme karşı kenetlenmeye davet etti.

PERİNÇEK: “TLB 50 YILIN GARANTİSİ”

Kampın beşinci gününde Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek liselilerle buluştu. Perinçek, kampta liseliler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Liselilerle birlikte yemek yiyen ve onların sorularını yanıtlayan Perinçek, “Türkiye Liseliler Birliği’nin Türkiye’nin 50 yılının sigortası olduğunu.” söyledi. “Üreticilerin Milli Hükümeti öncülüğünde gerçekleşecek köklü çözümlerin kaçınılmaz ve ertelenemez hale geldiğini” vurgulayan Perinçek, liselileri görevlere hazır olmaya çağırdı. Liseliler soru sormak ve fotoğraf çekinmek için yoğun ilgi gösterdiler.

“BURADAKİ BERABERLİĞİ GÖRÜNCE ÜYE OLMAYA KARAR VERDİM”

Kampa ilk kez katılan ve kamp boyunca TLB üyeleriyle birlikte çalışan onlarca liseli kamp sırasında TLB’ye üye oldular. TLB’ye üye olan Hatice Cemil Ercan Fen Lisesi öğrencisi Nehir Bayramoğlu, “TLB'ye üye olmamın büyük sebeplerinden biri oradaki herkesin birbiri ile abi kardeş gibi olmasıydı. Benim ilk kampımdı bu yüzden başta biraz korktum nasıl anlaşırım diye ancak oradaki herkes arkadaş canlısı olduğu için hiç korktuğum gibi olmadı aksine çok ama çok güzel ve eğlenceliydi. Ben gazetecilik atölyesini seçmiştim gelmeden önce gazeteciliğe ilgim vardı. Ancak ne yapılmalıydı bilmiyordum orada Kaan Arslan hocamız tarafından nasıl olması gerektiğini öğrendik ve kendimizi gün geçtikçe geliştirdik. Bizi her konuda bu kadar geliştiren bir kampa katılmak benim için büyük bir mutluluktu.” diyerek duygularını ifade etti.

Vali İhsan Dede Anadolu Lisesi öğrencisi Ata Cenk Candemir ise TLB’nin Türk gençliğini bireycilikten kurtardığını söyleyerek, “Türkiye Liseliler Birliği, Türk gençliğine Atatürk'ün mücadelesini gösteriyor ve bu ışıkta Türkiye için mücadele ediyor. Türk gençliğini ve liselileri bireycilikten kurtarıp toplum için daha çok çalışmalarını sağlıyor. Türkiye Liseliler Birliği'nin oluşturduğu arkadaşlık, üye olmama sebep olan etkenlerden birisi. Kampta yapılan atölyeler ve takım çalışmaları eğlence ve birlikte düşünme kültürünü net olarak gösterdi. Yemeğinden temizliğine her şeyin ortak çabayla gerçekleştiğini gördüm. Kampta yaşadığım Türkiye Liseliler Birliği'nin kültürüyle bu birliğe üye olmam gerektiğini düşündüm. TLB üyesi olduğum için çok mutluyum.” dedi.

“YANGINLARIN ESAS FAİLİNİN HDP/PKK OLDUĞUNU CESURCA SÖYLEDİK”

Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Gürcan Orhan Aksay da TLB’ye kampta üye olanlardandı. Aksay, “TLB’de Atatürkçü ve Kemalist bir toplum olması yanı sıra tüm fikirlere açık olması beni etkiledi. Ne zaman üye olduğunuz yaşınızın kaç olduğu önemli olmaksızın eğer güzel bir fikriniz varsa bunu benimsiyorlar. Üye olduğunuz zaman ise büyük ailenin bir parçası olursunuz. Birçok abileriniz ve ablalarınız olur gerçek bir ailenin içinde hissedersiniz. Özellikle kamplarda ne yediğinizi, hasta olup olmamanızı kısacası bir anne baba gibi düşünürler sizi. Kampta hem eğitim hem de eğlence bir arada. Gazetecilik, Grafik Tasarım, Müzik, Resim gibi birçok ders veriliyor ben bu derslerden gazetecilik atölyesine katıldım. Gazete nedir nasıl hazırlanır gibi konularda hiç bilgim yoktu ve burada pratikte öğrenmiş oldum. Takım oyunları da çok iyiydi gerektiğinde bir tiyatro oyuncusu gerektiğinde ise basına seslenen bir başkandım. İyi ki Türkiye Liseliler Birliği’ne üye olmuşum” dedi.

“TATİL DİYE GELDİM KARDEŞLİK OKULU BULDUM”

Türkiye Liseliler Birliği’ne neden üye olduğunu anlatan Halil Akyüz Anadolu Lisesi öğrencisi Rabia Yıldız, “Bir hafta boyunca değerli hocalarımızdan aldığımız eğitimlerle, ekip çalışmalarıyla ve arkadaşlarla yaptığımız tartışmalarla çok verimli bir hafta geçirdim. Sadece tatil yapacağımı düşünürken bir yaz akademisiyle karşılaştım. Geçirdiğim bir hafta bana çok fazla şey kattı. Özellikle ülkemizin çeşitli yerlerinde başlayan orman yangınlarına ilişkin yaptığımız basın açıklaması beni oldukça etkiledi. Türkiye Gençlik Birliği ve Türkiye Liseliler Birliği’nin aldığı tavır en doğru tavırdı. Türkiye ateşlerden geçerken verdiğimiz birlik ve beraberlik mesajı ve yangının esas failinin HDP/PKK olduğunu cesurca söyledik. İşte bu yaptıklarımızı daha fazla arttırmak için, devletime ve milletime fayda sağlamak için örgütlü bir mücadeleye atılmaya, Türkiye'de gençlik hareketine yön veren Türkiye Liseliler Birliği'ne üye olmaya karar verdim.” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)