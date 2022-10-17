Kurumsal Evden Eve Nakliyat Firmalarının Sundukları Hizmetler

Öncelikle bu firmalar tüm ev eşyalarını kayıt altına alarak sigortacılık hizmetleri doğrultusunda taşırlar. Bu durum eşyaların herhangi bir zarar görmesi halinde zararın firma tarafından karşılanmasını gerektirir. Aynı şekilde kurumsal firmalar sahip oldukları imkânlar doğrultusunda kaliteli hizmetler sunmak adına en iyi teknik ekipmana sahip olurlar. Çalışan personeller taşıma konusunda gerekli her türlü eğitimi almış beceriye sahip insanlardır. Tüm bu etkenler kurumsal firmaların daha çok tercih edilme nedenlerini belirliyor.

Kurumsal Taşımacılık Firmasından Yardım Almanın Önemi

Kurumsal firmalar evden eve nakliyat konusunda profesyonel hizmet anlayışı ile hareket eder. Şehir içi taşımacılık hizmetlerinin yanında Türkiye genelinde birçok ile taşıma konusunda yardımcı olurlar. Sahip oldukları deneyim ve uzmanlık ile kurumsallık yolunda sürekli ilerleyen firmalar tüm işlerini ciddi bir hassasiyet ile gerçekleştirirler. Ev taşıma konusunda yılların birikimi ile hareket eden kurumsal firmalar taşıma sürecini en iyi şekilde yönetir. Eşyaları bulunduğu adresten alarak yeni adrese en doğru şekilde taşırlar. Bu firmalardan yardım almanın önemi, insanların yaşayacakları kaygı ve stresi azaltmasıdır. Aynı şekilde insanlara emekten ve zamandan tasarruf sağlayarak konforlu bir taşınma süreci yaşatırlar.

Kurumsal Firmalar Taşımacılık Hizmetlerini Nasıl Gerçekleştirir?

Kurumsal bir kimlikle hareket eden İstanbul ve Göztepe evden eve nakliyat firmaları tüm aşamaları kontrollü bir şekilde yöneterek güvenilir bir taşınma süreci gerçekleştirirler. Taşıma hizmetleri öncesinde eve gelen ekspertiz ekipleri tüm eşyaları kayıt altına alır. Çünkü kurumsal firmalar sigortalı hizmet anlayışıyla hareket ettiklerinden dolayı müşterilerinin tüm haklarını güvence altına alırlar. Ardından ev eşyaları kendi içerisinde farklı kategorilere ayrılarak büyük eşyalar ayrı paketlenir. Küçük ev eşyaları ve kırılacak mutfak araç gereçleri orta boy koliler içerisine tampon bölge oluşturularak yerleştirilir. Böylece eşyaların zarar görmesi engellenir.

Demonte edilecek mobilyalar tek tek özenli bir şekilde sökülür ve daha az yer kaplaması için paketler içerisine üst üste yerleştirilir. Tüm eşyalar özel ambalajlar içerisine yerleştirilir ve taşıma sırasında yaşanabilecek herhangi bir çarpma sırasında zarar görmeleri engellenir.

Kurumsal Nakliye Firmasının Özellikleri

Kurumsal nakliye firmalarının en önemli amacı sundukları hizmetleri kaliteli ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirmektir. Bu nedenle müşteri memnuniyeti her şeyden önce gelir. Kurumsal evden eve nakliye firmalarının en önemli özelliği şunlardır:

Sigortalı taşımacılık hizmeti sunar.

Bünyesinde barındırdığı tüm personel ve ekipmanlar ile en iyi hizmeti sunmaya çalışır.

Kurumsal firmalar müşterileri ile sözleşme imzalayarak onların tüm haklarını güvence altına alır.

Taşıması gereken tüm ruhsatlara sahiptir.

Taşıma eşyalarını bulundukları adresten güvenilir bir şekilde alarak aynı şekilde yeni adreslerine sorunsuz bir şekilde teslim ederler.

Demonte edilmiş tüm mobilyalar işinin ehli uzman kişiler tarafından yeniden monte edilir.

Kurumsal firmalar güncel gelişmeleri takip ederek en yeni teknik ve donanımlarla müşterilerine hizmet sunmaya çalışırlar.

Yardım almış önceki müşteriler memnuniyet duyduklarından yakın çevrelerine tavsiye ederler.

Taşınma Fiyatları

Taşınma kendi başına zorlu bir süreçtir. Bu konuda profesyonel yardım almak için kurumsal firma seçimi yapmak gerekir. Kurumsal firmalar tüm ev ve işyeri eşyalarını sorunsuz bir şekilde taşıyarak yeni adreslerine teslim eder. Bunlardan biri Kozcuoğlu Evden Eve Nakliyat LTD ŞTİ şirketidir. En uygun nakliyat fiyatları ile taşımanızı sağlarlar. Ataköy evden eve nakliyat ofisinde görüşme sağlayabilirsiniz. Taşıma fiyatları, kurumsal firmaların sahip oldukları kriterler ve sundukları hizmetler doğrultusunda belirlenir. Genel olarak eşya taşıma sürecinde firmalar eşyanın çokluğunu, yeni adresin mesafesini, taşımanın şehir içi ya da şehir dışı olmasını, hizmet verecek kalifiye personel sayısına göz önünde bulundururlar.

Şehirler Arası Taşımacılık

Kurumsal nakliye firmaları Türkiye'nin her şehrine güvenilir taşımacılık hizmeti sunar. Tayin ya da bazı sebeplerden dolayı farklı şehirlere taşınmak zorunda kalan kişiler kurumsal nakliye firmalarından aldıkları yardım sayesinde sorunsuz bir taşınma süreci yaşarlar. Mesafenin uzun olması eşyaların daha özenli bir şekilde paketlenmesini ve dizilmesini gerektirir. Bu nedenle şehirlerarası taşımacılık neredeyse 1-2 günü bulur. Firmanın bu konuda deneyimli ve uzman olması gerekir.

Kurumsal Nakliye Şirketi Seçimi Neden Önemlidir?

Kurumsal nakliye şirketleri evden eve taşımacılık hizmetleri için uzman ekipler yardımıyla taşıma sürecini gerçekleştirir. Ev sahiplerine hiçbir iş bırakmayan bu firmalar tüm ev eşyalarını özenli bir şekilde paketler ve yeni adreslerinde yeniden açarak eşyaların montaj ve kurulumunu gerçekleştirir. Bu nedenle ev sahipleri taşınma sürecinin keyfini ve konforunu en üst seviyede yaşarlar. Ayrıca kişilerin kafasını kurcalayan tüm korku ve tedirginlikler yok olur. Böylece sağlıklı ve güvenilir bir taşınma süreci yaşanır. Tüm bu kaliteli ve profesyonel hizmetlerden yararlanmak için https://www.kozcuogluevdenevenakliyat.com adresiyle iletişim kurabilirsiniz.

Kozcuoğlu Evden Eve Nakliyat LTD ŞTİ

Şirket Yetkilisi: Fırat ULUÇ

Telefon: 0216 494 5337