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Kuru İncirin İhracat Yolculuğu 7 Ekim’de Başlıyor

Tüm semavi dinlerde kutsal meyve olarak tanımlanan, Noel sofralarının vazgeçilmezi, Cennet meyvesi kuru incirin ihracat yolculuğu 7 Ekim 2022 Cuma günü başlayacak. Türkiye, 2022/23 sezonunda 70 bin ton kuru incir ihracat hedefi koydu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Eylül 2022 Cuma 11:17
Kuru İncirin İhracat Yolculuğu 7 Ekim’de Başlıyor
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Kuru incir ihracatçıları, kuru incirde ilk gemi tarihini belirlemek için Ege İhracatçı Birlikleri’nde buluştu.

Türkiye’nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu yıllık ortalama 250 milyon dolar döviz getirisi olan kuru incirde ilk ihraç tarihi olarak 7 Ekim 2022 tarihi benimsendi. Bu tarih Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı’nın onayı halinde kesinlik kazanacak.

Genel kurulda konuşan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık, kuru incir ihracatında Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’nin öne çıktığını, 2021/22 sezonunda 64 bin ton kuru incir ihracatı karşılığında, Türkiye’ye 241 milyon dolar kazandırdıkları bilgisini paylaştı.

En büyük ihraç pazarları Avrupa Birliği’nin ortaya koyduğu AB Yeşil Mutabakatı kapsamında gerçekleşen organik tarım, gıda güvenliği, sürdürülebilirlik, iyi tarım uygulamalarının öncelikli alanları olduğunu vurgulayan Işık, “Ege İhracatçı Birlikleri olarak diğer kurumlarla, üniversitelerle, araştırma enstitüleriyle, incir araştırma enstitüsü, Tarım İl ve İlçe teşkilatları, borsalar, ziraat odaları, ticaret odaları gibi kurumlarla yaptığımız ortak çalışmalarla çiftçiden başlayıp rafa kadar uzanan tedarik zincirinde sürdürülebilirliği sağlamak için çalışıyoruz. Kuru incir Türkiye’nin bir prestij ürünü. Sadece bu topraklarda sarılop çeşidi incir yetişiyor ve dünyaya gönderiliyor. Biz bu sağlıklı ürünü, bütün dünyaya sağlıklı bir şekilde yedirmek için sürdürülebilirlik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeni sezonun tüm üretici ve ihracatçılarımıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Kuru incirde 2022/23 sezonunda verim ve kalitenin yüksek olmasını beklediklerini vurgulayan Işık sözlerini şöyle sürdürdü; “Kuru incirin dünyadaki imajının korunması için Aflatoksin ve Okratoksin oluşumunun önlenmesi için ürünlerin toplama, nakliye ve işlemesinde çok özen göstermemiz gerekiyor. Bu hususlara dikkat ettiğimiz takdirde başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyoruz. 2022/23 sezonu için hedefimiz 70 bin ton ihracat yapmak.”

İç tüketimi de artırmalıyız

Kuru inciri kuru meyvelerin kraliçesi olarak tanımlayan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlıklı gıdalar kategorisinde değerlendirilen kuru incirin Türk vatandaşlarımız tarafından da daha fazla tüketilmesi için çaba göstereceklerini, özellikle çocukların ve gençlerin kuru incir tüketim alışkanlığı kazanmasını hedeflediklerini kaydetti. Işık, “Kuru incir yüksek oranda lif içerdiği için uzun süre tokluk hissi verir. Böylece kilo vermeye yardımcı olur. Vücudun sindirim sistemlerinin daha sağlıklı çalışmasını sağlar, kalsiyum içerdiği için kemik sağlığını destekler ve diş sağlığını olumlu etkiler. Cildi besleyip parlaklık verdiği gibi saçları güçlendirir. Kan basıncını dengelediği gibi kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini düşürür. Türkiye’de en uzun ve sağlıklı yaşayan insanların kuru incir üretiminin ve tüketiminin yoğun olduğu yörelerimizde olması bir tesadüf değil. Türkiye’de yıllık 5-6 bin ton seviyesinde olan kuru incir tüketimimizi iki katına çıkarmak için çalışacağız. Herkese günlük 2 tane kuru incir tüketmelerini tavsiye ediyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Danışma Niteliğindeki Genel Kurul Toplantısında Divan Başkanlığı yapan Ziya Aksüt ise; kuru incir ile ilgili Ege İhracatçı Birlikleri’nin koordinasyonunda, incir üreticileri ve ihracatçılarının yapmış olduğu çalışmalar sayesinde kuru incirin değer kazandığını, üreticiler ve ihracatçıların ortak hareket ederek kuru incirin değerini korumaları çağrısında bulundu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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