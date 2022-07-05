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Kurban Bayramı Hakkında Bilmemiz Gerekenler

Müslümanların her sene kutladığı iki büyük bayramdan biriside Kurban bayramıdır. Kurban Allah’a şükretmek ve varlığına inanışı göstermek amacıyla yapılan bir ibadettir.Kurban Bayramı ise; bu ibadetin her yıl belirli günlerde gerçekleştirilmesidir.Kurban Bayramı’nda ibadet etmek isteyenler, emredilen şartları taşıyan hayvanları Allah rızası için keserek,ibadetlerini yerine getirirler.İnsanlık tarihi kadar eski bir ibadet olan kurban kesmek, ilahi dinlerin en önemli ibadeti sayılmaktadır.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Temmuz 2022 Salı 07:27
Kurban Bayramı Hakkında Bilmemiz Gerekenler
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Kurban Bayramı Nasıl Ortaya Çıktı?

Kurban Bayramı, hicretin ikinci yılında ortaya çıkmıştır. Kurban Bayramı nedir nasıl ortaya çıktı diye merak edenlere biraz bilgi verelim. Kurban ibadeti Hz. İbrahim ve oğlu arasında başlar.

Hz. İbrahim evinde bir gün uyuduğu esnada, rüyasında oğlu İsmail’i kurban ettiğini görmüştür. Bu rüya üzerine Mekke’ye gitmiştir ve oğlu İsmail’i annesinin yanında görmüştür. Oğluna rüyasından bahsetmeyerek, ip ve bir bıçak almasını söylemiştir. Sonrasında ev halkı için vadiden odun toplayacaklarını anlatmıştır. Baba ve oğul vadiye doğru ilerlerken, şeytan insan kılığında Hz. İbrahim’in karşısına çıkmıştır ve Allah’ın bu emrini yerine getirmesin diye aklını çelmeye çalışmıştır.

Fakat Hz. İbrahim bu oyuna inanmamıştır. Sonrasında baba, oğluna: “Ben seni rüyamda Allah için kurban ediyordum.” diyerek rüyasını açıklamıştır.Oğlu ise bu duruma “Babacığım sana emrolunanı yap, babacığım! Beni kurban etmek istediğin zaman, beni iple sıkıca bağla ki benden sana karşı, bir şey isabet edip de ecrim eksilmesin. Hem sen beni boğazlamak için yatırdığın zaman, yüzükoyun yatır, alnımı yere getir. Çünkü yüzüme bakınca kalbin incelir ve bu durumun Allah’ın sana emrettiği şeyi yerine getirmene engel olabileceğinden korkarım!” diyerek yanıt vermiştir.

Hz. İbrahim oğlunu kurban edecekken Allah tarafından “Ey İbrahim! Rüyana sadakat gösterdin, işte sana oğlunun yerine boğazlayacağın kurbanlık, onu boğazla!” diye emredilmiştir. İşte kurban ibadeti günümüze kadar bu dini değer ile korunmaktadır.

Kurban Kesmek Farz Mı? Kurban Kime Düşer?

Kuran’da kurban kesme ile yükümlü olan kişiler belirtilmiştir. Her Müslüman’ın bu ibadeti yerine getirmesi gereklidir; fakat maddi durumlar bazen bu ibadetin yapılmasını engelleyebilir.

Kurban kesmek için akıl sahibi olmak, ergenlik dönemini geçirmiş, temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar maddi varlığa sahip olmak ve borcu varsa üzerinden 1 yıl geçirmiş olmak gereklidir.

Ayrıca borcunun dışında 80.18 gram altın karşılığında bir maddi imkana sahip olanların da kurban kesmesi uygundur.

Kurban kesmek Hanefi mezhebine göre vacip kabul edilmektedir.

Diğer mezhepler için sünnet kabul görülür. Ayrıca kurban vekaleti verme ile hayır kurumları aracılığı ile de kurban kesilebilir.

Kaynak. İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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