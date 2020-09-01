Kurak Mevsime Rağmen Su Sıkıntısı Yok Tasarrufa Devam

Nüfusu ile Avrupa’nın 23 ülkesinden büyük olan İstanbul, kış aylarında günde 2 milyon 800 bin, yaz aylarında ise günde ortalama 3 milyon 200 bin metreküp su tüketiyor. Yaz mevsimin sonuna yaklaşıp sonbahara girmeye hazırlandığımız bugünlerde, İstanbul’un toplam 407 milyon metreküp su rezervi bulunuyor.



Barajlar, regülatörler ve dereler gibi 14 farklı su kaynağına sahip İstanbul’da, Melen ve Yeşilçay sisteminden kış aylarında günlük 3 milyon metreküpe kadar ek su temin edilebiliyor. Bu rakam tek başına İstanbul’un tamamının bir günlük su ihtiyacına yakın bir değere tekabül ediyor.

İstanbul’da yağışlı mevsim, Ekim – Nisan dönemindeki 7 aylık sürede yaşanıyor. Bu nedenle, önümüzdeki aylarda yağışlı döneme girileceğinden, barajların doluluk oranının artması bekleniyor.



İstanbul’un sahip olduğu içme suyu dağıtım sistemi sayesinde Asya ve Avrupa Kıtaları arasında ya da havzalar arasında su transferi yapılabiliyor. Bu sayede bir barajda doluluk oranı azalsa dahi o barajın beslediği bölgelerin bir başka su kaynağından beslenebiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bağlı kuruluşlarından İSKİ Genel Müdürlüğü, su temini ve kaynakların korunması konusunda her türlü tedbiri alıyor.



BİLİNÇLİ SU TÜKETİMİ ÖNEMLİ!

Öte yandan, yaklaşık her 7 yılda bir kurak dönemin yaşandığı İstanbul’da ve tüm dünyada hiçbir kaynağın sınırsız olmadığı gerçeğinden yola çıkarak, bilinçli tüketime büyük önem vermek gerekiyor. Vatandaşların su tüketiminde israftan azami ölçüde kaçınması, şehrimizin ve kaynaklarımızın geleceği açısından önem arz ediyor.



Günlük yaşantımızdaki basit yöntemlerle suyu israf etmeden bilinçli olarak tüketebiliriz. O yöntemlerden bazıları şunlar: