Kur Farki, Toplu Ulaşima 10 Mi̇lyar Li̇ra Yük Geti̇rdi̇

UKOME’nin (İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi) Aralık ayı toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında Çırpıcı İBB Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Can Akın Çağlar, toplu ulaşımla birlikte taksi, doluş ve servislerin de kamu hizmeti yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

“Burada esnafımızın feryadını dinledik. İBB olarak bütçemizi yaparken euroyu 11.5 liradan hesaplamıştı. Bugün gelinen noktada 17 lira. 2022 için 43.6 milyar liralık bir gider bütçesi planlamıştık. Bugün aynı hizmetleri verebilmemiz için 65 milyar liralık bir yükle karşılaşıyoruz. Biz yine aynı bütçede, tüm toplu ulaşımı yıllık 5.5 milyar lira sübvanse ederek maliyet artışlarını göğüslemeyi göze almışken, bugünkü kurlarla 10 milyar liralık bir sübvanse sağlamamız gerekiyor. Kamu hizmeti için en önemli esasın hizmetin sürdürülebilirliğidir.”

DEMİR: “ORTAK TEKLİFLE ESNAF ÖNÜNÜ GÖRSEN İSTEDİK”

İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir de bütün teklifleri yılda bir kez, bir arada getirerek, tartışmalara son vermek istediklerini ve esnafın önünü görmesini sağlamaya çalıştıklarını söyledi. belirterek, “Biz normal bir dönemden geçmiyoruz, bugün dolar 15.34’e yükseldi. Son 3 aydaki artış yüzde 74. Motorin bu yıl yüzde 58 artmış. Bu ülke ne krizler gördü, ama böylesini görmedi. Bu maliyetlerin karşılanması ve toplu ulaşımın tekerleğinin dönmesi gerekiyor. İBB’yi ve esnafı zor duruma sokmayalım.

ESNAF TEMSİLCİLERİ DE DERT YANDI

İstanbul Taşımacılar Birliği Başkanı Turgay Gül de ekonomik kriz nedeniyle verilen zamla bile esnafın çalışmasının çok zor olduğunu vurguladı. Aksi taktirde ulaşım esnafının kontak kapatmak zorunda kalacağı vurgulanarak, “Ama deniz bitti” dedi.

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ YİNE OLUMSUZ OY KULLANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Temsilcisi Serdar Yücel ise, Temmuz 2021’den bugüne toplu ulaşım maliyetlerinde yüzde 18.60 artış olduğunu savunarak, minibüs ve taksilere yüzde 28.6, elektronik bilet ile servislere ise yüzde 18 oranında zam yapılması gerektiğini söyledi.

Toplantıda görüşmelerin ardından, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yeniden değerleme oranını dikkate alarak toplu ulaşımda yüzde 36.13, servis ücretlerine de yüzde 27.12 artış yapılmasını teklif etti.

İBB’nin teklifi Bakanlık temsilcilerinin oylarıyla, oy çokluğuyla reddedildi. Can Akın Çağlar, Bakanlık temsilcilerinin ulaşım maliyetlerinde hesaplama hatası yaptığını belirterek, tekrar ortak bir çalışma yapılarak yıl bitmeden yeni zam teklifinin UKOME gündemine getirilmesini istedi.

ADALAR İÇİN YERLİ ÜRETİM ELEKTRİKLİ ARAÇ TASARLANIYOR

UKOME toplantısında, Adalar ilçesinde İETT tarafından işletilen elektrikli toplu ulaşım araçlarının kullanım süresi de 6 ay daha uzatıldı. Yerli üretim olarak alınacak 60 yeni elektrikli araç, özel olarak tasarlanacak. 13+1 taşıma kapasiteli yeni araçların, ihale sürecinden sonra 1.5 yıl içinde hizmete girmesi planlanıyor.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)