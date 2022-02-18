banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 9
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
830.20
DOLAR
13.65
STERLİN
18.55
EURO
15.49
Doç.Dr.Fatma Şen :Kanserden Korkma Geç Kalmaktan Kork Dedi
Doç.Dr.Fatma Şen :Kanserden Korkma Geç...
Gelin Canlar Bir Olalım
Gelin Canlar Bir Olalım
Esenyurt’tan türkiye’ye model: “kampüs lise”
Esenyurt’tan türkiye’ye model: “kampüs lise”
İstanbulluların Dayanışma Parasına El Konuldu
İstanbulluların Dayanışma Parasına El Konuldu

*Kumanova’dan Zeytinburnu’na Bir Rumeli Delikanlısı Arif Şentürk…*

*Sanat hayatının 50 yılını Zeytinburnu’nda geçiren kültür hazinesi Arif Şentürk, 81 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçı vefatının ardından 2013 yılında Zeytinburnu Kültür Yayınları’ndan çıkan; “Kumanova’dan Zeytinburnu’na Bir Rumeli Delikanlısı” isimli sözlü tarih çalışmasını ise sevenlerine hatıra olarak bıraktı…*

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Şubat 2022 Cuma 09:50
*Kumanova’dan Zeytinburnu’na Bir Rumeli Delikanlısı Arif Şentürk…*
banner171

Rumeli türküleriyle herkesin beğenisini kazanan Arif Şentürk 81 yaşında hayatını kaybetti. Ömrünün 50 yılını Zeytinburnu’nda geçiren Arif Şentürk’ün Kumanova’da başlayıp Zeytinburnu’nda şekillenen hayatı Yazar Süleyman Şenel tarafından kaleme alındı.

Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları’ndan çıkan kitap; Sanatçı’nın Yeşiltepe’deki evinde yapılan geniş bir söyleşiyle şekillendi. Sözlü tarih olarak adlandırılan çalışmada tüm anlatılanlar; fotoğraf, gazete kupürü, afiş, ilan, kaset ve plak gibi görsel belgelerle zenginleştirildi.

*ESER, 9 AYDA TAMAMLANDI*

Rumeli’nin Arif Ağası olarak da bilinen Sanatçı’nın hayatı; Balkan topraklarından ızdırap, gözyaşı, hasret ve çilelerle kalkıp da Türkiye yollarına düşen neslin bir başka yönden de Şentürk Ailesi’nin akılda kalan varoluş mücadelesinin gizli kalmış köşe taşlarını kapsıyor.

Eser, Arif Şentürk ile yapılan onlarca görüşme ile elde edilen belge ve bilgilerle 9 aya yayılan bir zaman dilimi içerisinde basıma hazır hale getirildi.

*ARİF ŞENTÜRK’E 50. SANAT YILI HEDİYESİ*

3 bölümde kurgulanan kitapta ilk bölüm; ‘Kumanova Yılları’na ayrılırken, ikinci bölümü ‘Eski Zeytinburnu’, üçüncü bölüm ise 1970’lerin ortalarında başlayan ve bugünlere kadar uzanan sanat hayatının anlatıldığı ‘Anılar’ başlığı altında toplandı.

Kitap, bu mücadele içinde yeni yeni gelişen ve büyüyen Zeytinburnu topraklarının, belleklerde kalan yakın dönem tarihi ve sanatının zirvesine ulaşan bir kültür-sanat adamının rengârenk hayatından ibretlik izlerde gizli.

Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları’ndan 2013 yılında çıkan bu kitap, 81 yıllık ömrünün beşte dördünü Zeytinburnu topraklarında geçiren Arif Şentürk’e Zeytinburnu Belediye Başkanlığı’nın 50. Sanat yılında sevenleri adına sunduğu mütevazı bir armağan olma özelliği taşıyor.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Trambolin Parkı
İstanbul Trambolin Parkı
Gelin Canlar Bir Olalım
Gelin Canlar Bir Olalım
Zeynep Gezer Beauty ‘in sahibi Zeynep Gezer Gündem’in Konuğu Oldu
Zeynep Gezer Beauty ‘in sahibi Zeynep Gezer Gündem’in Konuğu Oldu
Turan Emeksiz Vapuru Evine Döndü
Turan Emeksiz Vapuru Evine Döndü
Rumeli Şarkılarının Babası Arif Şentürk Hakka Yürüdü
Rumeli Şarkılarının Babası Arif Şentürk Hakka Yürüdü

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169