Kuluçka makinesi geçmişi

Peki geride kalmanın sebepleri nelerdir araştırmak gerekir.

Altın kuluçka firması 1993 yılında iskenderoğlu kardeşleri tarafından temelleri atılan İskenderoğlu san. ith. ihr. ve ticaret limited şirketinin markası olarak kuluçka makinası üretimine başlamıştır ve kanatlı yetiştiriciliği için yenilikçi ve gelişmiş kuluçka makineleri sunarak bu sektörün hızlı gelişmesine yardımcı olmaktadır.

Altın kuluçka yerel potansiyellerden faydalanarak tamamen yerli ürünler yüksek kalite ve teknoloji ile üretmektedir ve kuluçka makinesi üretiminde ilkleri başararak yabancı firmalar ile rekabet göstermektedir.

Neden altın kuluçka ?

Altın kuluçka kuluçka makinası üretiminde ülkemiz’de altın çağ başlatmıştır ve dünya standartlarına uygun kuluçka makinesi ile beraber güncel teknolojiyi armağan getirmiştir.

Mühendislerimizin çalışmaları ve çok yönlü araştırmaları sayesinde halkımıza sunmak için Akıllı kuluçka makinesi tasarımı ve üretimini gerçekleştirdik. Uzaktan kontrol edilme özelliğine sahip kuluçka makineleri farklı kapasitelerde üretilmektedir. Altın kuluçka firması tarafından üretilen kuluçka makineleri yeni nesil sensör ve merkezi kontrol sistemi ile donatılmıştır ve bu sayede başarılı bir kuluçka yapımı için herşey hazırdır.

Altın kuluçka teknolojisi :

kuluçka makinesinde tamamen otomatik ve akıllı çalışmasına sebep olan önemli faktör kontrol sistemi veya eski adı ile kuluçka makinası termostatı olmaktadır. Altın kuluçka ürünlerinde kullanılan kuluçka makşnası kontrol sistemi SMD elektronik devre kartı montaj yöntemi ile seri olarak üretilmektedir ve insan eli değmeden dizi robotlar tarafından devre kartı üzerine montaj edilir. Böylece hata payı sıfır ve tamamen anti parazit özelliğe sahip olmaktadır.

Isı ve nem ölçümü ve kontrolu için yüksek hassasiyetli SHT sensör kullanılarak ısı ve nem değerleri operatör tarafından ayarlanan oranlarda sabit tutularak kuluçka makinası yüksek randıman sergileyebilecektir.

Kuluçka makinesi yapısında kullanılan 1.sınıf malzemenin yanısıra kuluçka makinelerini uygun fiyata sunarak müşterileri memnun etmeği başardık . Altın kuluçka politikasında müşteri memnuniyeti ve kalite kuralların başlıcası ve kuluçka makinası fiyatı 2.planda yer almaktadır.

Altın kuluçka ürünleri :

Firmamız tarafından kuluçka makinesi üretimi farklı özelliklerde ve kapasitelerde üretilmektedir. Kuluçka makinası kategorileri Hobi kuluçka makinası, Ticari kuluçka makinası serisi ve endüstriyel kuluçka makinesi serisinden ibarettir.

Hobi kuluçka makinesi serisi

Hobiciler ve evde kanatlı yetiştirmek isteyenler için kolay kullanışlı ve yüksek randımanlı kuluçka makinesi olarak 6 farklı modelde ve kapasitede sunulmaktadır. Hobi kuluçka makinesi serisi tamamen güncel teknoloji ile üretilmiştir.

Ticari kuluçka makinesi serisi

Küçük veya büyük işletmeler ve yetiştiriciler için üretilen ticari modeller 2 sınıfta kullanıcılara sunulmaktadır. Ticari kuluçka makineleri 3 ayrı kategöride üretilmiştir, Turna profesyonel kuluçka makinesi serisi, Devekuşu özel kuluçka makinası serisi ve normal ticari kuluçka makineleri olarak kullanıcılara sunulmaktadır.

Endüstriyel kuluçka makinesi

Büyük ölçekte yetiştiriciler ve kuluçkacılar için üretilen yüksek kapasiteli kuluçka makinesi serisi olarak kullanıcılarımıza sunulmaktadır, Akıllı özelliği ile yüksek oranda çıkım sağlayacak performansı ile kullanıcıyı memnun edecektir.

Altın kuluçka misyonu :

Yenilikçi ve güncel kuluçka makinesi üretimi ile halkımıza ve yetiştiricilik sektörüne destek olmak ve ayrıca bir dünya markasına dönüşerek ülkemizi temsilen yurt dışı pazarlarına ve fuarlarına katılmaktır. Hlkımız her zaman en iyilere layıktır ve bu yüzden kalite odaklı ürünleri milletimize sunarak güvenlerini kazanmayı hedefledik.

Sonuç :

Altın kuluçka ürünleri asaletinin ve teknolojisinin yansıması olmaktadır ve bunca zaman farklı düşünerek farklı olamaya ve farklı yapmaya karar verdik ve diğerleri ile aramızda bir fark yaratmak amacı ile kullanıcılarımıza kaliteyi sunduk. Gönül rahatlığı ile alışveriş yapıp kullanabilmeniz için firma tarafından 1 yıl boyunca koşulsuz şartsız Garanti ve 5 yıl boyunca satış sonrası servis hizmetleri ise sunulmaktadır. Ayrıca farklı ödeme seçenekleri ise istediğiniz şekilde ödeme yapmanızı sağlamaktadır. Türkiyenin seçkin kargo şirketleri ile çalışarak siparişlerinizin sağlıklı ve hızlı bir şekilde elinize ulaşmasını sağlamaktayız.

Altın kuluçka markası kuluçka makinesi çeşitleri hakkında bilgi için buraya tıklayın.

www.Youtube.com/altinkulucka www.facebook.com/altinkulucka1993