banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İBB ,DSİ'den 6 Aydır Proje Bilgisi Bekliyor ...
Son Dakika
İBB ,DSİ'den 6 Aydır Proje...
Başakşehir'deki İnşaat Firmaları Projelerine Faizler Düştükten Sonra % 40 Zam Yaptı...
Son Dakika
Başakşehir'deki İnşaat Firmaları Projelerine Faizler...
Yeniden Refah Partisinden Kızılay'a Kan Bağışı
Son Dakika
Yeniden Refah Partisinden Kızılay'a Kan...
Vezneciler Şahitleri 4. Senelerinde Kabirleri Başında Anıldı
Son Dakika
Vezneciler Şahitleri 4. Senelerinde Kabirleri...

Kuluçka makinesi geçmişi

Kuluçka makinesi üretimi son zamanlarad ne kadar gelişmiş ise maalesef ülkemizde halen gerektiği kadar bir ilerleme kat etmemiştir, türkiye’de üretilen kuluçka makinelerini yabancı ürünler ile kıyasladığımız zaman teknoloji ile ilerlemediğimiz aşikar olmaktadır.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Haziran 2020 Pazartesi 11:23
Kuluçka makinesi geçmişi
banner171

Peki geride kalmanın sebepleri nelerdir araştırmak gerekir.

Altın kuluçka firması 1993 yılında iskenderoğlu kardeşleri tarafından temelleri atılan İskenderoğlu san. ith. ihr. ve ticaret limited şirketinin markası olarak kuluçka makinası üretimine başlamıştır ve kanatlı yetiştiriciliği için yenilikçi ve gelişmiş kuluçka makineleri sunarak bu sektörün hızlı gelişmesine yardımcı olmaktadır.

Altın kuluçka yerel potansiyellerden faydalanarak tamamen yerli ürünler yüksek kalite ve teknoloji ile üretmektedir ve kuluçka makinesi üretiminde ilkleri başararak yabancı firmalar ile rekabet göstermektedir.

Neden altın kuluçka ?

Altın kuluçka kuluçka makinası üretiminde ülkemiz’de altın çağ başlatmıştır ve dünya standartlarına uygun kuluçka makinesi ile beraber güncel teknolojiyi armağan getirmiştir.

Mühendislerimizin çalışmaları ve çok yönlü araştırmaları sayesinde halkımıza sunmak için Akıllı kuluçka makinesi tasarımı ve üretimini gerçekleştirdik. Uzaktan kontrol edilme özelliğine sahip kuluçka makineleri farklı kapasitelerde üretilmektedir. Altın kuluçka firması tarafından üretilen kuluçka makineleri yeni nesil sensör ve merkezi kontrol sistemi ile donatılmıştır ve bu sayede başarılı bir kuluçka yapımı için herşey hazırdır.

Altın kuluçka teknolojisi :

kuluçka makinesinde tamamen otomatik ve akıllı çalışmasına sebep olan önemli faktör kontrol sistemi veya eski adı ile kuluçka makinası termostatı olmaktadır. Altın kuluçka ürünlerinde kullanılan kuluçka makşnası kontrol sistemi SMD elektronik devre kartı montaj yöntemi ile seri olarak üretilmektedir ve insan eli değmeden dizi robotlar tarafından devre kartı üzerine montaj edilir. Böylece hata payı sıfır ve tamamen anti parazit özelliğe sahip olmaktadır.

Isı ve nem ölçümü ve kontrolu için yüksek hassasiyetli SHT sensör kullanılarak ısı ve nem değerleri operatör tarafından ayarlanan oranlarda sabit tutularak kuluçka makinası yüksek randıman sergileyebilecektir.

Kuluçka makinesi yapısında kullanılan 1.sınıf malzemenin yanısıra kuluçka makinelerini uygun fiyata sunarak müşterileri memnun etmeği başardık . Altın kuluçka politikasında müşteri memnuniyeti ve kalite kuralların başlıcası ve kuluçka makinası fiyatı 2.planda yer almaktadır.

Altın kuluçka ürünleri :

Firmamız tarafından kuluçka makinesi üretimi farklı özelliklerde ve kapasitelerde üretilmektedir. Kuluçka makinası kategorileri Hobi kuluçka makinası, Ticari kuluçka makinası serisi ve endüstriyel kuluçka makinesi serisinden ibarettir.

Hobi kuluçka makinesi serisi

Hobiciler ve evde kanatlı yetiştirmek isteyenler için kolay kullanışlı ve yüksek randımanlı kuluçka makinesi olarak 6 farklı modelde ve kapasitede sunulmaktadır. Hobi kuluçka makinesi serisi tamamen güncel teknoloji ile üretilmiştir.

Ticari kuluçka makinesi serisi

Küçük veya büyük işletmeler ve yetiştiriciler için üretilen ticari modeller 2 sınıfta kullanıcılara sunulmaktadır. Ticari kuluçka makineleri 3 ayrı kategöride üretilmiştir, Turna profesyonel kuluçka makinesi serisi, Devekuşu özel kuluçka makinası serisi ve normal ticari kuluçka makineleri olarak kullanıcılara sunulmaktadır.

Endüstriyel kuluçka makinesi

Büyük ölçekte yetiştiriciler ve kuluçkacılar için üretilen yüksek kapasiteli kuluçka makinesi serisi olarak kullanıcılarımıza sunulmaktadır, Akıllı özelliği ile yüksek oranda çıkım sağlayacak performansı ile kullanıcıyı memnun edecektir.

Altın kuluçka misyonu :

Yenilikçi ve güncel kuluçka makinesi üretimi ile halkımıza ve yetiştiricilik sektörüne destek olmak ve ayrıca bir dünya markasına dönüşerek ülkemizi temsilen yurt dışı pazarlarına ve fuarlarına katılmaktır. Hlkımız her zaman en iyilere layıktır ve bu yüzden kalite odaklı ürünleri milletimize sunarak güvenlerini kazanmayı hedefledik.

Sonuç :

Altın kuluçka ürünleri asaletinin ve teknolojisinin yansıması olmaktadır ve bunca zaman farklı düşünerek farklı olamaya ve farklı yapmaya karar verdik ve diğerleri ile aramızda bir fark yaratmak amacı ile kullanıcılarımıza kaliteyi sunduk. Gönül rahatlığı ile alışveriş yapıp kullanabilmeniz için firma tarafından 1 yıl boyunca koşulsuz şartsız Garanti ve 5 yıl boyunca satış sonrası servis hizmetleri ise sunulmaktadır. Ayrıca farklı ödeme seçenekleri ise istediğiniz şekilde ödeme yapmanızı sağlamaktadır. Türkiyenin seçkin kargo şirketleri ile çalışarak siparişlerinizin sağlıklı ve hızlı bir şekilde elinize ulaşmasını sağlamaktayız.

Altın kuluçka markası kuluçka makinesi çeşitleri hakkında bilgi için buraya tıklayın.

www.Youtube.com/altinkulucka                         www.facebook.com/altinkulucka1993

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vezneciler Şahitleri 4. Senelerinde Kabirleri Başında Anıldı
Vezneciler Şahitleri 4. Senelerinde Kabirleri Başında Anıldı
Hangi Metin2 Pvp Server Oynanmalı?
Hangi Metin2 Pvp Server Oynanmalı?
Ben de Nefes Alamıyorum !...
Ben de Nefes Alamıyorum !...
İBB Bilimsel Danışma Kurulu'ndan Farklı Mesai Saati Ve Ayrı Şerit Uygulamaları Önerisi
İBB Bilimsel Danışma Kurulu'ndan Farklı Mesai Saati Ve Ayrı Şerit Uygulamaları Önerisi
CHP'Lİ vekil Emecan'dan Bakan'a Soru
CHP'Lİ vekil Emecan'dan Bakan'a Soru

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169