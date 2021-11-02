Kültür Sanatın Kalbi Yine Baksm’de Atacak

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM), birbirinden güzel etkinliklerle Kasım ayında da
sanatseverlerin karşısına dopdolu bir programla çıkıyor. Tiyatro ve gösteri alanında pek çok ünlü ismi ve
oyunu Beylikdüzü ile buluşturacak olan BAKSM aynı zamanda tiyatrolarla çocuklar için de çeşitli sanat
etkinliklerine ev sahipliği yapacak. ‘Genco Erkal, Sergen Deveci, Özgür Turhan, Rutkay Aziz, Dolunay
Soysert, Oktay Şenol, Erdal Özyağcılar, Berna Laçin, Gözde Çetiner’ gibi isimlerin ön plana çıktığı
etkinlikler, 5 Kasım Cuma günü Sergen Deveci’nin tek kişilik muhteşem gösterisiyle başlayacak.
Stand-up gösterileri devam ediyor
Kasım ayının ilk etkinliği olan tek kişilik sahne gösterilerinde birbirinden değerli komedyenler BAKSM
sahnesinde olacak. 5 Kasım’da sosyal medyada çektiği videolarla milyonların beğenisini ve sevgisini
kazanan Sergen Deveci muhteşem performansı ile izleyici ile buluşacak. 7 Kasım’da ise BKM Mutfak
komedyenlerinden Özgür Turhan Beylikdüzü Sahnesi’nde izleyicilere tadına doyulmaz bir gösteri sunacak.
Tiyatro dünyasının sevilen isimleri BAKSM’de
Beylikdüzü Sahnesi’nde, tiyatronun önemli isimleri de sevilen oyunları ve sahne gösterileriyle izleyicileri
kendilerine hayran bırakacak. Sezonun müzik ve eğlence dolu ilk tiyatro etkinliği olan ‘Yüzsüz Kabare’
Beylikdüzü Sahnesi’nde olacak. ‘Hoş Geldin Boyacı’ adlı oyunda ise Erdal Özyağcılar, Berna Laçin, Gözde
Çetiner gibi Türk Tiyatrosu’nun sevilen oyuncularının performansı izleyicileri çok güldürecek. Kültür sanat
etkinlikleri boyunca 1984 Büyük Gözaltı, Güneyli Bayan, Hayal Satıcısı adlı oyunlar ve Şahdamarım ile
Genco Erkal tiyatroseverler tarafından ilgiyle izlenecek. Çocuklar için ise Sevimli Dinazor isimli çocuk
tiyatrosu BAKSM’de sahnelenecek.
Pandemi kuralları uygulanacak
BAKSM’de sanatseverlerle buluşacak olan etkinliklerde maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralları üst
düzeyde uygulanacak. Aşı kartı veya PCR sonucu olmayan katılımcılar etkinlik alanına alınmayacak.
Etkinlik girişinde “Hayat Eve Sığar” uygulaması üzerinden HES kodu sorgulaması yapılacak. Oturma
düzeninin sosyal mesafe kuralına uygun olarak oluşturulacağı Beylikdüzü Sahnesi'nde ayrıca sanatseverlerin
kapılarda yoğunluk oluşturmayacak şekilde tiyatro salonuna girmeleri sağlanacak. Düzenlenen etkinlikler
hakkında bilgi almak isteyen sanatseverler, www.beylikduzu.istanbul adresindeki etkinlik takviminden
detaylı bilgiye ulaşabilir; etkinliklere biletleri ise BAKSM gişesi, passo.com.tr ve Biletix’ten temin edebilir.
Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)