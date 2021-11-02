Kültür Sanatın Kalbi Yine Baksm’de Atacak

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM), birbirinden güzel etkinliklerle Kasım ayında da

sanatseverlerin karşısına dopdolu bir programla çıkıyor. Tiyatro ve gösteri alanında pek çok ünlü ismi ve

oyunu Beylikdüzü ile buluşturacak olan BAKSM aynı zamanda tiyatrolarla çocuklar için de çeşitli sanat

etkinliklerine ev sahipliği yapacak. ‘Genco Erkal, Sergen Deveci, Özgür Turhan, Rutkay Aziz, Dolunay

Soysert, Oktay Şenol, Erdal Özyağcılar, Berna Laçin, Gözde Çetiner’ gibi isimlerin ön plana çıktığı

etkinlikler, 5 Kasım Cuma günü Sergen Deveci’nin tek kişilik muhteşem gösterisiyle başlayacak.

Stand-up gösterileri devam ediyor

Kasım ayının ilk etkinliği olan tek kişilik sahne gösterilerinde birbirinden değerli komedyenler BAKSM

sahnesinde olacak. 5 Kasım’da sosyal medyada çektiği videolarla milyonların beğenisini ve sevgisini

kazanan Sergen Deveci muhteşem performansı ile izleyici ile buluşacak. 7 Kasım’da ise BKM Mutfak

komedyenlerinden Özgür Turhan Beylikdüzü Sahnesi’nde izleyicilere tadına doyulmaz bir gösteri sunacak.

Tiyatro dünyasının sevilen isimleri BAKSM’de

Beylikdüzü Sahnesi’nde, tiyatronun önemli isimleri de sevilen oyunları ve sahne gösterileriyle izleyicileri

kendilerine hayran bırakacak. Sezonun müzik ve eğlence dolu ilk tiyatro etkinliği olan ‘Yüzsüz Kabare’

Beylikdüzü Sahnesi’nde olacak. ‘Hoş Geldin Boyacı’ adlı oyunda ise Erdal Özyağcılar, Berna Laçin, Gözde

Çetiner gibi Türk Tiyatrosu’nun sevilen oyuncularının performansı izleyicileri çok güldürecek. Kültür sanat

etkinlikleri boyunca 1984 Büyük Gözaltı, Güneyli Bayan, Hayal Satıcısı adlı oyunlar ve Şahdamarım ile

Genco Erkal tiyatroseverler tarafından ilgiyle izlenecek. Çocuklar için ise Sevimli Dinazor isimli çocuk

tiyatrosu BAKSM’de sahnelenecek.

Pandemi kuralları uygulanacak

BAKSM’de sanatseverlerle buluşacak olan etkinliklerde maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralları üst

düzeyde uygulanacak. Aşı kartı veya PCR sonucu olmayan katılımcılar etkinlik alanına alınmayacak.

Etkinlik girişinde “Hayat Eve Sığar” uygulaması üzerinden HES kodu sorgulaması yapılacak. Oturma

düzeninin sosyal mesafe kuralına uygun olarak oluşturulacağı Beylikdüzü Sahnesi'nde ayrıca sanatseverlerin

kapılarda yoğunluk oluşturmayacak şekilde tiyatro salonuna girmeleri sağlanacak. Düzenlenen etkinlikler

hakkında bilgi almak isteyen sanatseverler, www.beylikduzu.istanbul adresindeki etkinlik takviminden

detaylı bilgiye ulaşabilir; etkinliklere biletleri ise BAKSM gişesi, passo.com.tr ve Biletix’ten temin edebilir.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)