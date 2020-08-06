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Kültür Koleji Okulların Açılmasına Hazırlanıyor

Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji öğretmenlerinin değişen çevre koşullarına hızla uyum göstermelerini sağlamak ve kişisel yetkinliklerini artırmak amacıyla kurulan Kültür Koleji Eğitim ve Geliştirme Merkezi (KÜGEM) 2020-2021 eğitim süreci başladı. Kültür Koleji ve Kültür2000 Kolejinin tüm yönetici ve öğretmenlerinin katıldığı açılış töreni, Kovid19 pandemisi nedeniyle alınan önlemler dahilinde gerçekleşti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Ağustos 2020 Perşembe 13:03
Kültür Koleji Okulların Açılmasına Hazırlanıyor
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Online olarak gerçekleşen açılış törenini 400’e yakın öğretmen 50 ayrı sınıfta akıllı tahtalardan izledi. KÜGEM açılış programında konuşan İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Okullar Koordinatörü Biriz Kutoğlu, Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji okullarındaki yönetsel ve operasyonel süreçlerin geliştirilmesine katkı sağlayacak hizmet-içi eğitimlerin yanı sıra; hibrit eğitim, telafi eğitimi, dijital yenilikler, pandemi psikolojisi yönetimi konularında da eğitimler verileceğini belirtti. Bilgi ve deneyim paylaşımının hiç olmadığı kadar yoğun olacağını belirten Kutoğlu, tüm öğretmenlere yeni ders yılı için başarılar diledi.

Konuşmalar ardından, “Kültür" ailesine yeni katılan öğretmenlere yine sosyal mesafe kurallarına uyarak rozetleri takıldı.

KÜGEM Eğitim dönemi için Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji bünyesinde verilecek eğitimlerin genel bir haritası çıkarıldı. Bu eğitimler; okullar, unvan düzeyleri ve bölümler bazında gruplandırılarak her bir grup için ayrı ayrı eğitim planları geliştirildi.

Bilgi toplumunda artık çalışanlarında çok yönlü beceri sahibi, karmaşık hizmet içi ve dışı ilişkileri kavrayabilen yeterlilikler ve etkili takım çalışmasına uyma yeteneği aranıyor. Bilim ve teknolojideki gelişmeler, her meslekte olduğu gibi eğitim sektöründe de yeni bilgi ve teknolojilerin öğrenilmesi ve öğretmenlerin de bu konularda yetiştirilmesini zorunlu kılıyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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