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Küçükçekmece'de Pazarlarda HES Kodu Uygulaması

İstanbul’da son günlerde artış gösteren Covid-19 vakalarına ilişkin olarak ilçedeki tedbir ve kontrolleri artıran Küçükçekmece Belediyesi pazar yerlerinde denetimleri sıkılaştırdı. Zabıta ekipleri kapalı pazara girişte HES kodu, ateş ölçümü ve maske denetimini gerçekleştirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Aralık 2020 Cuma 11:32
Küçükçekmece'de Pazarlarda HES Kodu Uygulaması
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Son günlerde artan korona virüs vakalarının ardından art arda tedbirler gelmeye başladı. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği Covid-19 genelgesi kapsamında Küçükçekmece Belediyesi ilçede bulunan pazar yeri girişinde denetim gerçekleştirdi. Denetimde zabıta ekipleri girişte HES kodu kontrolü yaptıktan sonra vatandaşları içeriye aldı. Maske kontrolü de gerçekleştiren ekipler, mesafe ve temizlik kurallarına da uyulmasını belirtti.

 

“Küçükçekmece'de pazarlarda HES kodu uygulamasına geçtik”


Küçükçekmece Belediyesi Zabıta Amiri Metehan Gök, “Küçükçekmece'de kapalı ve açık pazarlarda HES kodu uygulamasına geçtik. Ayrıca pazara girişte vatandaşların ateşlerini ölçüp güvenli bir şekilde içeriye alıyoruz. Bu arada ilk önce esnafların kontrolünü yapıyoruz. Daha sonra vatandaşların kontrolünü yapıyoruz. Pazarda esnafta sosyal mesafeye çok dikkat ediyor. Dikkat etmeyen arkadaşlara da gerekli cezaları uyguluyoruz” dedi.

 

“Millet olarak dikkat edersek bu virüsten kurtuluruz”


Pazar esnafı Celal Gündüzer, “Şu an herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Bizim ve buraya gelenlerin çok dikkatli olması gerekiyor. Tedbirler konusunda şuan herhangi bir sıkıntı yok. Millet olarak dikkat edersek bu virüsten kurtuluruz. Pazara HES koduyla giriliyor böylelikle daha dikkatli olmuş oluyoruz” şeklinde konuştu.

 

“Vakalar çok arttı belediye burada gerekli kontrolleri yapıyor”


Vakaların arttığını söyleyen Bedük Üncü, “Herkesin tedbir alması gerekiyor. Vakalar çok arttı belediye burada gerekli kontrolleri yapıyor. HES kodunu soruyor ve ateşlerine bakılıyor. Böyle devam etmeli” ifadelerini kullandı.

 

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