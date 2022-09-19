Küçükçekmece Belediyesi’nden 554 Çocuğa Toplu Sünnet Şöleni

Kortej ile başlayan şölen, Fevzi Çakmak Meydanı’nda birbirinden renkli eğlenceli etkinliklerle devam etti. Programa CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve çok sayıda Küçükçekmeceli katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Başkan Kemal Çebi: Çocuklarımızın her daim yanındayız

Sosyal belediyeciliğin bir görevi olarak Küçükçekmecelilerin her daim yanlarında olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, “ İşimiz sadece yol, inşaat yapmak değil aynı zamanda sosyal faaliyetlerde ve önemli günlerde de sizin yanınızda olmaktır. Bir kentte insanların yüzü gülüyorsa çocuklar mutluysa o kentte gülüyordur. Bundan 3,5 yıl önce göreve başladığımızda Yüzü Gülen Küçükçekmece mottosuyla yola çıktık. Ve bugün çocuklarımızın yüzünde gördüğüm mutluluk bana hem doğru olduğumuzu gösteriyor hem de daha fazla çalışmak için enerji veriyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın her zaman yanında olmalı ve doğru eğitimi alarak ülkelerine faydalı bireyler olmalarını sağlamamız gerektiğinin farkındayım. Bilgi evlerimizde, kreşlerimizde, çocuk akademimizle, müzik akademimizle bu doğrultuda gençlerin iyi yetişebilmesi için bütün gücümüzü bu çocuklara vermeye çalışıyoruz. Bugün de onlardan bir tanesini gerçekleştirerek, burada çocuklarımızı hep beraber sünnet ettirip, onların bu bir gününü farklı kılabilmenin ve bu günü çok güzel yaşamalarını sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Sünnet edilen çocuklar İBB’nin sahnebüs etkinleriyle doyasıya eğlenirken, Başkan Çebi ile de hatıra fotoğrafı çektirdi. Mesut Işık ve Dj Erdal’ın sahne performanslarıyla renklenen programda, bu özel günü aileleriyle beraber kutlayan çocuklar keyifle vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )