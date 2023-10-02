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Kübra ve Ömer Mutluluğa İmza Attı (VİDEOLU)

İş insanı Hasan Çetinkaya’nın kızı Kübra Çetinkaya Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un kıydığı nikah ile hayatını eğitimci Ömer Topbaş ile birleştirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Ekim 2023 Pazartesi 09:15
Kübra ve Ömer Mutluluğa İmza Attı (VİDEOLU)
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Belediye başkanı Ömer Arısoy yakın aile dostlarının nikahlarını kıyarken genellikle damada nikahı unutulmaz kılmak için bize birşeyler söylemek istermisin sorusunu soruyor.

Aynı soruyu da damat Ömer Topbaş’a bize ve davetlilere birşeyler söylemek istermisin dedi.

Damat’ta evet başkanım uygun bulursananız ben kısa bir konuşma yapmak isterim dedi. Başkan mikrofonu verince uzaktan ve yakından nikahınıza neşrif eden bütün davetliler’e her iki aile adına teşekkür ederim şeklinde konuşma yaptı…

GELİNİN BABASI HASAN ÇETİNKAYA VE AİLE DOSTU İŞ İSNANI CELAL ALTUĞ 

NİKAH ZEYTİNBURNU’DA DÜĞÜN KONYA’DA

1 Ekim 2023’den Zeytinburnu Evlendirme Dairesinde kıyılan nikah ile aile birliği oluşan genç çiftler düğünlerini ise 8 Ekim 2023’de Konya’da yapacaklar…

Kaynak İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

Son Güncelleme: 02.10.2023 11:41
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