2014 yılından beri kripto para haber sitesi olarak hizmet vermekte olan Türkiye'nin ilk kripto para haber kaynaklarından CoinTürk, kripto para yatırımları hakkında bir yazı kaleme aldı.

Kripto paralar hayatımıza girdiği günden bu güne kadar pek çok kişiyi zengin etti. Pek çok kişi kripto para birimlerine yaptığı yatırımlar sayesinde hayatlarını tamamen değiştirdi.

Peki kripto paralar gerçek bir yatırım aracı mı? Gelin bu sorunun yanıtını hep birlikte arayalım.

Kripto Paralar Gerçek Bir Yatırım Mı?

Kripto para birimleri oldukça değişken varlıklar olmasına rağmen, özellikle uzun vadede bu dijital paralara yatırım yapılması durumunda, yatırımcıların servet oluşturmalarına yardımcı olabilir.

Finansal danışmanlar için bir “kripto varlık” yönetim teknolojisi sağlayıcısı olan Onramp Invest'in CEO'su Tyrone Ross, kripto para yatırımları hakkında bir takım açıklamalarda bulundu ve kripto para birimlerine yatırım yapmanın bir zamanı olduğunu dile getirdi.

Ross, kripto para birimlerine yatırım yapmayı, acil durum tasarruflarını ve sağlam emeklilik planlamasını içeren bir finansal plana sahip olunduktan sonra yapılması gereken bir yatırım olarak değerlendirdi.

Ancak yine de, yatırımcıların, kripto para birimlerini uzun vadeli portföylerinin önemli bir parçası olarak görmeleri mantıklı olabilir.

Veriler Ne Gösteriyor?

Yazının başında da belirttiğimiz gibi kripto para birimlerine yatırım yapıp zengin olan pek çok kişi bulunuyor.

CoinTürk adlı kripto para haber sitesinde de belirtildiği gibi, önde gelen bir kripto para analitik firması Chainalysis, kripto paraların, ülkelere göre sağlattığı kazançları gösteren bir liste yayınladı.

Chainalysis tarafından yayınlanan bu listede kripto paralardan en çok kazanç elde eden ülkelerin en başında 47 milyar dolar ile Amerika Birleşik Devletleri geliyor.

ABD’yi takip eden bir diğer ülke ise 8,1 milyar dolarla Birleşik Krallık olurken, 5.55 milyar dolarla Almanya, 5.5 milyar dolarla Japonya ve 5 milyar dolar ile Çin listenin devamında yer aldı.

Türkiye ise bu listede 6. sırada yerini aldı. Öyle ki gelen verilere göre Türk yatırımcılar 2021 yılında kripto paralardan 4.5 milyar dolar gelir elde etti.