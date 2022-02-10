Kredisiz Ev Almak mı? Katılımevim’le Mümkün

Banka kredisi demek peşinat zorunluluğu ve yüksek faizler demektir. Bu kavramlar ev almanın önündeki en büyük engeller olarak karşımıza çıkar. Kredi çekerek ev sahibi olanlar için büyük sıkıntılara sebep olan yüksek faiz ve taksit oranlarından başka seçenek yok mu derseniz, ev almanın kolay yolu Katılımevim’de! Katılımevim size yalnızca hayallerinizdeki evi düşünme fırsatı sunarak peşinat ve faiz gibi zorluklarla zamanınızı almaz. Bütçenize en uygun seçeneklerle, kira öder gibi kredisiz ev alma fırsatı ile hayallerinize hiç bu kadar yakın olmamıştınız.

Kredisiz Ev Almak Mümkün mü?

Günümüz şartları düşünüldüğünde ev alma yolları arasında akla gelen ilk seçenek banka kredisidir. Banka kredisi beraberinde peşinat ve ağır faizi de getirir. Hatta kredi puanı sistemi dahilinde değilseniz kredi kullanma hakkınız bile yoktur. Katılımevim kredisiz ev alma fikrini mümkün kılarak hayallerinizin önündeki tüm engelleri kaldırıyor. Bu sayede dilediğiniz evi hiçbir faiz ve peşinat olmadan, bütçenize uygun belirleyebileceğiniz taksitlerle alabiliyorsunuz.

Mutlu ve huzurlu zamanlarınızı evinizde geçirmek için faiz yükü ve peşinat zorunluluğu ile boğuşmayın. Hayallerini gerçekleştirmek isteyen herkese güvenilir destek sağlayan Katılımevim ayrıcalığından yararlanarak kredisiz ev sahibi olma fikrini daha fazla ertelemeyin. Katılımevim fırsatlarından yararlanmak ve kredisiz ev hakkında aklınıza takılan tüm detayları çözüme kavuşturmak için 444 11 00 numaralı müşteri danışma hattımızı arayabilirsiniz.

Kredisiz Ev Almanın Sağlayacağı Kolaylıklar

Katılımevim size yalnızca kredisiz ev alma imkânı değil aynı zamanda taksit miktarlarını ayarlayabilme seçeneği de sunar. Peşinat veya faiz ödemek gibi zorluklar yerine tasarruf finansman yöntemlerimizden kendinize en uygun olanı seçerek kolayca ev sahibi olabilirsiniz. Katılımevim sizden herhangi bir peşinat talep etmez ve asla faiz ödetmez. Kredi puanınız ne kadar düşük olursa olsun finans desteği alabilirsiniz. Türkiye sınırları içinde dilediğiniz evin anahtarlarına Katılımevim güvencesiyle sahip olabilirsiniz.

Taksitlerinizi dondurma durumuyla karşılaştığınız her an hiçbir maddi zarara uğramadan bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Dosya masrafı, ara ödeme gibi kavramlarla Katılımevim bünyesinde karşılaşmanız mümkün değildir. Ev almanın en kolay yolu olan Katılımevim ile hayallerinize ulaşmak için 18 yaşını doldurmanız ve T.C. vatandaşı olmanız yeterli. Ailemizin bir parçası olmak için online başvuru formumuzu doldurabilirsiniz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)