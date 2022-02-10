banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2,038.67
ALTIN
798.78
DOLAR
13.52
STERLİN
18.44
EURO
15.52
Avcılar'da Zehirlenen Hamile Köpek 5 Yavru Dünyaya Getirdi
Avcılar Zehirlenen Hamile Köpek 5...
(VİDEOLU) Saadet Partisi Başkanı Canbay Çetiner'in Konuğu Oldu.
Saadet Partisi Başkanı Canbay Çetiner'in...
CHP KÜÇÜKÇEKMECE’DEN ELEKTİRİK FATURALARINA PROTESTO
CHP KÜÇÜKÇEKMECE’DEN ELEKTİRİK FATURALARINA PROTESTO
ZEYDEF’in 2022 Yılı İlk Kahvaltılı Toplantısına Büyük İlgi
ZEYDEF’in 2022 Yılı İlk Kahvaltılı...

Kredisiz Ev Almak mı? Katılımevim’le Mümkün

Artık ev almak ve huzurlu vakitler geçirmek için tek yolun kredi çekmek olduğunu düşünenler çoğunlukta. Özellikle yüksek faizler, ev hayali kuran hemen herkesin önceliğe koyduğu ilk madde haline geldi. Bu durum ne yazık ki ev almanın yollarını gün geçtikçe zorlaştırmaya başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Şubat 2022 Perşembe 18:22
Kredisiz Ev Almak mı? Katılımevim’le Mümkün
banner171

Banka kredisi demek peşinat zorunluluğu ve yüksek faizler demektir. Bu kavramlar ev almanın önündeki en büyük engeller olarak karşımıza çıkar. Kredi çekerek ev sahibi olanlar için büyük sıkıntılara sebep olan yüksek faiz ve taksit oranlarından başka seçenek yok mu derseniz, ev almanın kolay yolu Katılımevim’de! Katılımevim size yalnızca hayallerinizdeki evi düşünme fırsatı sunarak peşinat ve faiz gibi zorluklarla zamanınızı almaz. Bütçenize en uygun seçeneklerle, kira öder gibi kredisiz ev alma fırsatı ile hayallerinize hiç bu kadar yakın olmamıştınız.

Kredisiz Ev Almak Mümkün mü?

Günümüz şartları düşünüldüğünde ev alma yolları arasında akla gelen ilk seçenek banka kredisidir. Banka kredisi beraberinde peşinat ve ağır faizi de getirir. Hatta kredi puanı sistemi dahilinde değilseniz kredi kullanma hakkınız bile yoktur. Katılımevim kredisiz ev alma fikrini mümkün kılarak hayallerinizin önündeki tüm engelleri kaldırıyor. Bu sayede dilediğiniz evi hiçbir faiz ve peşinat olmadan, bütçenize uygun belirleyebileceğiniz taksitlerle alabiliyorsunuz.

Mutlu ve huzurlu zamanlarınızı evinizde geçirmek için faiz yükü ve peşinat zorunluluğu ile boğuşmayın. Hayallerini gerçekleştirmek isteyen herkese güvenilir destek sağlayan Katılımevim ayrıcalığından yararlanarak kredisiz ev sahibi olma fikrini daha fazla ertelemeyin. Katılımevim fırsatlarından yararlanmak ve kredisiz ev hakkında aklınıza takılan tüm detayları çözüme kavuşturmak için 444 11 00 numaralı müşteri danışma hattımızı arayabilirsiniz.

Kredisiz Ev Almanın Sağlayacağı Kolaylıklar

Katılımevim size yalnızca kredisiz ev alma imkânı değil aynı zamanda taksit miktarlarını ayarlayabilme seçeneği de sunar. Peşinat veya faiz ödemek gibi zorluklar yerine tasarruf finansman yöntemlerimizden kendinize en uygun olanı seçerek kolayca ev sahibi olabilirsiniz. Katılımevim sizden herhangi bir peşinat talep etmez ve asla faiz ödetmez. Kredi puanınız ne kadar düşük olursa olsun finans desteği alabilirsiniz. Türkiye sınırları içinde dilediğiniz evin anahtarlarına Katılımevim güvencesiyle sahip olabilirsiniz.

Taksitlerinizi dondurma durumuyla karşılaştığınız her an hiçbir maddi zarara uğramadan bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Dosya masrafı, ara ödeme gibi kavramlarla Katılımevim bünyesinde karşılaşmanız mümkün değildir. Ev almanın en kolay yolu olan Katılımevim ile hayallerinize ulaşmak için 18 yaşını doldurmanız ve T.C. vatandaşı olmanız yeterli. Ailemizin bir parçası olmak için online başvuru formumuzu doldurabilirsiniz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EMITT AÇILIŞINDA KONUŞAN BAŞKAN İMAMOĞLU: TURİZM; BARIŞ, HUZUR, ADALET VE DEMOKRASİ İSTER
EMITT AÇILIŞINDA KONUŞAN BAŞKAN İMAMOĞLU: TURİZM; BARIŞ, HUZUR, ADALET VE DEMOKRASİ İSTER
Süleymaniye Önünde Yükselen İnşaat Mühürlendi
Süleymaniye Önünde Yükselen İnşaat Mühürlendi
İBB, bir tarihi daha canlandırıyor
İBB, bir tarihi daha canlandırıyor
İstanbul Fırtınalı Ve Yağışlı Havanın Etkisine Giriyor
İstanbul Fırtınalı Ve Yağışlı Havanın Etkisine Giriyor
CHP'li Karabat : Kaldırım ihalesi İle Atık Ayrıştırmanın Adı Rantçılıktır
CHP'li Karabat : Kaldırım ihalesi İle Atık Ayrıştırmanın Adı Rantçılıktır

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169