banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
6.015,29
ALTIN
1.601,77
DOLAR
25,92
STERLİN
33,05
EURO
28,31
Kärcher’ın Ülkemizdeki 15’inci Mağazası Antalya’da Açıldı…
Kärcher’ın Ülkemizdeki 15’inci Mağazası Antalya’da...
Skolyozun Üç Önemli Belirtisine Dikkat !
Skolyozun Üç Önemli Belirtisine Dikkat...
Zeytinburnu Halkı Bayram Namazı Çıkışı Seyitnizam Camisi Bahçesinde Bayramlaştı
Son Dakika
Zeytinburnu Halkı Bayram Namazı Çıkışı...
‘Yaşamdan Renkler' Sergisi SKSM’De
‘Yaşamdan Renkler' Sergisi SKSM’De

Kärcher’ın Ülkemizdeki 15’inci Mağazası Antalya’da Açıldı…

Temizlik teknolojilerinde dünyanın öncü isimlerinden, Alman markası Kärcher, ülkemizdeki 15’inci mağazasının açılışını Antalya’da gerçekleştirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Temmuz 2023 Pazartesi 17:12
Kärcher’ın Ülkemizdeki 15’inci Mağazası Antalya’da Açıldı…
banner171

Alman temizlik teknolojileri devi Kärcher, Türkiye’ye yatırım hamlelerini sürdürüyor. Güçlü marka, bu kapsamda ülkemizdeki 15’inci Kärcher Center mağazasını Antalya’da açtı. Açılışı gerçekleştirilen Kärcher Center Alanya Azimli Ata mağazası, aynı zamanda markanın bu şehirdeki 3’üncü Kärcher Center mağazası oldu. Açılış organizasyonuna, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in yanı sıra turizm sektöründe faaliyet gösteren birçok otelin yöneticileri ve Kärcher Türkiye Genel Müdürü Gökhan Gökmen başta olmak üzere Kärcher Türkiye yetkilileri katıldı.

Açılışta bir konuşma gerçekleştiren Kärcher Türkiye Genel Müdürü Gökhan Gökmen düşüncelerini, Temizlik teknolojilerinde dünyaca ünlü Alman markası Kärcher olarak, Türkiye’ye yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bugün de Antalya’daki 3’üncü mağazamızın açılışını gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2025 stratejimiz ve vizyonumuz doğrultusunda amacımız, Türkiye’de daha fazla insanı Kärcher kalitesi ve teknolojisi ile buluşturmak. Yeni mağazamız da bu kapsamda hem profesyonel hem de tüketici ürün grubundaki zengin ürün yelpazesi ile müşterilerimize birçok seçenek sunacak. Bununla birlikte açılışımızda bizimle bir arada bulunan ve heyecanımızı paylaşan tüm değerli dostlarımıza da teşekkür ediyorum, yeni mağazamızın markamıza ve müşterilerimize hayırlı olmasını diliyorum.” sözleri ile dile getirdi.

Açılışı gerçekleştirilen bayinin sahibi Atajan Haytli ise açılıştaki konuşmasında “Kärcher, temizlik teknolojilerinde bir dünya markası… Kärcher kalitesinde bir markayı Alanya’mız ile buluşturduğumuz için çok mutluyuz.” dedi.

Yeni Kärcher Center, hem showroom hem teknik servis hizmeti sağlayacak…

Showroom ve depolama alanıyla birlikte toplam 350 metrekare büyüklüğe sahip olan Kärcher Center Antalya Azimli Ata mağazası, markanın temizlik teknolojilerinde hem profesyonel kullanıcılara hem de ev kullanıcılarına yönelik ürünlerini satışa sunacak. Mağaza aynı zamanda markanın satış sonrası teknik servis hizmetini de sağlayacak. Antalya’daki yeni Kärcher Center, hem kullanıcıların hem de Alanya bölgesinde ve özellikle konaklama sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, Kärcher ürünlerine kolayca ulaşabilmeleri ayrıca daha kaliteli ve verimli servis hizmeti alabilmeleri açısından önem taşıyor.

Kärcher; İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir’deki konsept mağazalarının yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanındaki 100'den fazla bayi ve teknik servis ağı ile de müşterilerine yüksek kalitede hizmet sunuyor.

www.karcher.com.tr

Detaylı bilgi için:

Müge AKAY

Müşteri Direktörü

Med Partners Halkla İlişkiler

Tel: 0533 650 41 51

[email protected]

Kärcher Hakkında:

1935 yılında Almanya’da Alfred Kärcher tarafından kurulan KÄRCHER, temizlik makine, ekipman ve aksesuarlarının yanı sıra temizlik kimyasalları ve deterjanları üreten bir sanayi devidir. 80 ülkede, 150 şirketi, 15 bini aşkın çalışanı ile KÄRCHER, bugün tüm dünyada hem profesyonel kullanıcılara hem de ev kullanıcılarına yenilikçi temizlik çözümleri sunmaktadır. Ürün geliştirmeden ambalajlamaya, üretim faktörlerinden çevreye kadar sürdürülebilir bir yönetim anlayışı benimseyen KÄRCHER, bu çerçevede tüm ürünlerinde enerji verimliliğine, daha az plastik veya alüminyum kullanımına önem vermektedir. Özellikle profesyonel segmentteki ürünleri daha az su ve elektrik tüketimi, daha az atık su üretimi, daha sessiz çalışma gibi özelliklere sahip KÄRCHER’in yüksek verimli, uygulamaya özel ve çevre dostu deterjanları ise biyolojik olarak parçalanarak atık su kirliliğini azaltmaktadır.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evden Eve Nakliyat
Evden Eve Nakliyat
İstanbul Kurban Bayramına Hazır
İstanbul Kurban Bayramına Hazır
Mesa Kimya, İnovatif Boya Sökücü Ürünleriyle Sektörde Öne Çıkıyor
Mesa Kimya, İnovatif Boya Sökücü Ürünleriyle Sektörde Öne Çıkıyor
Malatya Platformu (MP) Basın açıklaması
Malatya Platformu (MP) Basın açıklaması
Kojenerasyon Sisteminin Faydaları
Kojenerasyon Sisteminin Faydaları

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169