Kärcher’ın Ülkemizdeki 15’inci Mağazası Antalya’da Açıldı…

Alman temizlik teknolojileri devi Kärcher, Türkiye’ye yatırım hamlelerini sürdürüyor. Güçlü marka, bu kapsamda ülkemizdeki 15’inci Kärcher Center mağazasını Antalya’da açtı. Açılışı gerçekleştirilen Kärcher Center Alanya Azimli Ata mağazası, aynı zamanda markanın bu şehirdeki 3’üncü Kärcher Center mağazası oldu. Açılış organizasyonuna, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in yanı sıra turizm sektöründe faaliyet gösteren birçok otelin yöneticileri ve Kärcher Türkiye Genel Müdürü Gökhan Gökmen başta olmak üzere Kärcher Türkiye yetkilileri katıldı.

Açılışta bir konuşma gerçekleştiren Kärcher Türkiye Genel Müdürü Gökhan Gökmen düşüncelerini, “Temizlik teknolojilerinde dünyaca ünlü Alman markası Kärcher olarak, Türkiye’ye yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bugün de Antalya’daki 3’üncü mağazamızın açılışını gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2025 stratejimiz ve vizyonumuz doğrultusunda amacımız, Türkiye’de daha fazla insanı Kärcher kalitesi ve teknolojisi ile buluşturmak. Yeni mağazamız da bu kapsamda hem profesyonel hem de tüketici ürün grubundaki zengin ürün yelpazesi ile müşterilerimize birçok seçenek sunacak. Bununla birlikte açılışımızda bizimle bir arada bulunan ve heyecanımızı paylaşan tüm değerli dostlarımıza da teşekkür ediyorum, yeni mağazamızın markamıza ve müşterilerimize hayırlı olmasını diliyorum.” sözleri ile dile getirdi.

Açılışı gerçekleştirilen bayinin sahibi Atajan Haytli ise açılıştaki konuşmasında “Kärcher, temizlik teknolojilerinde bir dünya markası… Kärcher kalitesinde bir markayı Alanya’mız ile buluşturduğumuz için çok mutluyuz.” dedi.

Yeni Kärcher Center, hem showroom hem teknik servis hizmeti sağlayacak…

Showroom ve depolama alanıyla birlikte toplam 350 metrekare büyüklüğe sahip olan Kärcher Center Antalya Azimli Ata mağazası, markanın temizlik teknolojilerinde hem profesyonel kullanıcılara hem de ev kullanıcılarına yönelik ürünlerini satışa sunacak. Mağaza aynı zamanda markanın satış sonrası teknik servis hizmetini de sağlayacak. Antalya’daki yeni Kärcher Center, hem kullanıcıların hem de Alanya bölgesinde ve özellikle konaklama sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, Kärcher ürünlerine kolayca ulaşabilmeleri ayrıca daha kaliteli ve verimli servis hizmeti alabilmeleri açısından önem taşıyor.

Kärcher; İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir’deki konsept mağazalarının yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanındaki 100'den fazla bayi ve teknik servis ağı ile de müşterilerine yüksek kalitede hizmet sunuyor.

www.karcher.com.tr

Detaylı bilgi için:

Müge AKAY

Müşteri Direktörü

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Tel: 0533 650 41 51

[email protected]

Kärcher Hakkında:

1935 yılında Almanya’da Alfred Kärcher tarafından kurulan KÄRCHER, temizlik makine, ekipman ve aksesuarlarının yanı sıra temizlik kimyasalları ve deterjanları üreten bir sanayi devidir. 80 ülkede, 150 şirketi, 15 bini aşkın çalışanı ile KÄRCHER, bugün tüm dünyada hem profesyonel kullanıcılara hem de ev kullanıcılarına yenilikçi temizlik çözümleri sunmaktadır. Ürün geliştirmeden ambalajlamaya, üretim faktörlerinden çevreye kadar sürdürülebilir bir yönetim anlayışı benimseyen KÄRCHER, bu çerçevede tüm ürünlerinde enerji verimliliğine, daha az plastik veya alüminyum kullanımına önem vermektedir. Özellikle profesyonel segmentteki ürünleri daha az su ve elektrik tüketimi, daha az atık su üretimi, daha sessiz çalışma gibi özelliklere sahip KÄRCHER’in yüksek verimli, uygulamaya özel ve çevre dostu deterjanları ise biyolojik olarak parçalanarak atık su kirliliğini azaltmaktadır.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)