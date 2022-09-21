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Kraliçe’nin Ardından

İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı ve yakın tarihin en dikkat çekici figürlerinden Kraliçe II. Elizabeth’in yaşamının perde arkasını aralayan BBC yapımı “A Tribute to Her Majesty The Queen” isimli belgesel, tüm dünya ile birlikte Türkiye’de GAİN’de yayına girdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Eylül 2022 Çarşamba 10:25
Kraliçe’nin Ardından
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Dijital içerik platformu GAİN’de yayına giren, “A Tribute to Her Majesty The Queen” isimli bir buçuk saatlik belgesel, Kraliçe’nin tahtta olduğu 70 yıl boyunca yaşananları hatırlamak ve yakın tarihe yeniden bakmak isteyenlere hitap ediyor. Kral III. Charles’ın çocukluktan yetişkinliğe kraliçe ile yaşadığı özel anlar da dahil, ailesinin kendisiyle ilgili hatıralarını izleyiciye aktarıyor. İngiltere’nin eski başbakanları Tony Blair, David Cameron ve Boris Johnson ile Kraliçe’yle aynı dönemde hizmet vermiş pek çok tanınmış ismin güncel yorumlarına ve görüşlerine başvurulan belgesel, zengin arşiv görüntüleriyle de dikkat çekiyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 
 

BBC One tarafından Kraliçe’nin kaybının ardından hazırlanan yapım, İngiltere’de yayınlandığı anda izleyicilerin ve basının yoğun ilgisini topladı. Şimdi, tüm dünya ile aynı anda, Türkçe altyazılı olarak GAİN’de izlenebilir.

GAİN şimdi yıllık abonelik seçeneği ile ayda 13,90 TL (yıllık 166,80 TL) karşılığında tüm içerikleri avantajlı fiyatla izleme seçeneği sunuyor. Aylık olarak ise, kredi kartı ve banka kartı ile 21,90 TL’ye abonelik gerçekleştirilebiliyor. GAİN Orijinal yapımlarının ilk bölümlerine ve içeriklerin bir kısmına her zamanki gibi ücretsiz erişilebiliyor.

GAİN’i indirmek için:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trgain.mikrogain

https://apps.apple.com/us/app/gai-n/id1516180910

https://appgallery.huawei.com/app/C103593621

GAİN Akıllı TV uygulaması, Apple TV ve Android TV’yi destekleyen tüm televizyonlardan, ayrıca Samsung ve LG App Gallery’den “GAİN” aratılarak indirilebilir.

GAİN Hakkında

Yeni nesil dijital içerik ve medya platformu GAİN, istediğiniz zaman, istediğiniz yerden izleyebileceğiniz özgün haber, dizi, film, program, belgesel gibi içerikleri abonelik tabanlı sunan bir yayın hizmetidir. GAİN, “kaliteli zaman, değerli içerik” mottosuyla özel içeriklere, farklı seslere, bambaşka renklere ve bağımsız hikâye formatlarına yer vererek “Şimdi ne izlesem?” sorusuna kaliteli alternatifler sunar.

GAİN’e iOS ve Android için geliştirilen uygulamalar ile tüm mobil aygıtlardan, ayrıca Smart TV’lerden ve web üzerinden erişim sağlanabilir. Ücretli ve ücretsiz çok geniş bir içerik kataloğu sunan platformda, özel içerikleri izlemek için abonelik gerekmektedir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 

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