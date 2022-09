Kraliçe’nin Ardından

İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı ve yakın tarihin en dikkat çekici figürlerinden Kraliçe II. Elizabeth’in yaşamının perde arkasını aralayan BBC yapımı “A Tribute to Her Majesty The Queen” isimli belgesel, tüm dünya ile birlikte Türkiye’de GAİN’de yayına girdi.