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KOVİD -19'a Karşı Online Şölen

Dünya Değişim Akademisi tarafından her iki ayda bir gerçekleştirilen İzmir Değişim Şöleni, Covid-19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında, 12-13-14 Haziran tarihlerinde tüm dünyaya ONLINE olarak sunulacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Haziran 2020 Perşembe 15:10
KOVİD -19'a Karşı Online Şölen
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COVID-19’A KARŞI ONLINE ŞÖLEN

12-13-14 Haziran 2020

Online İzmir Değişim Şöleni’nde, bağışıklık sistemini güçlendirecek, virüse karşı dayanıklılığı artıracak, oluşan stres ve gerilimi ortadan kaldırıp, moral ve motivasyonu yükseltecek 6 enerji merkezi çalışması yer alacak.

Üç gün boyunca online olarak devam edecek olan İzmir Değişim Şöleni’nde katılımcılara, nefes, biyoenerji, konsantrasyon, gevşeme gibi alanlarda yürütülen farkındalık çalışmaları sunulacak. Organizasyonda, altı temel enerji merkezini arındırmak ve aktifleştirmek için uygulanan tekniklerle, özgüven, yaratıcılık, kararlılık, sevgi, iletişim yeteneği ve zihinsel güç geliştirilecek. Çalışmalar ilk kez katılacak olan katılımcılar için de uygun.

İzmir Değişim Şöleni organizasyonunda yapılacak olan çalışmaların yararları ise değişim uzmanlarınca şöyle açıklanmış: “Nefes çalışmaları ile sinir sistemi gevşer. Böylece kişi olaylara daha pozitif ve çözüm odaklı bakmaya başlar. Öfke kontrolü sağlanır. Biyoenerji çalışmaları ile organizma enerji ile dolar ve kişi kendisini daha mutlu hisseder. Vücut çalıştırma teknikleri bedenin hem güçlenmesine hem de esnekliğinin artmasına yardımcı olur. Evde olup, daha az hareket etmenin getirdiği fiziksel problemler giderilir. Metabolizma hızlanır. Teknikler, sağlıklı ve kalıcı zayıflamaya büyük katkı koyar. Konsantrasyon teknikleri sayesinde odaklanma gelişerek, zekâ aktifleşir. Gevşeme çalışmaları sayesinde stres, gerilim ve günümüzün en sık rastlanan problemlerinden olan uykusuzluk ve depresyon giderilir. Moral ve motivasyon artar. Çalışmalar, içinde bulunduğumuz süreçte bağışıklık sistemini güçlendirerek, virüse karşı dayanıklılığı artırır.”

Değişim uzmanları tarafından yapılan açıklamada ayrıca, Dünya Değişim Akademisi ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YENİSEM) iş birliği ile Değişim Uzmanları yetiştirmek üzere ortaklaşa yürütülen Değişim Uzmanlığı Eğitimi programının önümüzdeki dönemde de başarıyla devam edeceği belirtildi. Değişim Uzmanlarının, bireylere kendi öz doğalarına dönüş yolunda yol gösteren profesyoneller oldukları ve öngörülen en yakın Değişim Uzmanlığı 2. Kademe Kursu’nun ise 29 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşeceği ifade edildi.

Online Şölen Programı:

12-13-14 Haziran 2020

12 Haziran CUMA:
11.00- Kök enerji merkezi çalışması - Özgüvenin geliştirilmesi
12.30- Söyleşi


19.30- Pelvis enerji merkezi çalışması - Yaratıcılığın geliştirilmesi
21.00- Söyleşi
 

13 Haziran CUMARTESİ:
11.00- Karın enerji merkezi çalışması -Kararlılığın geliştirilmesi
12.30- Söyleşi

17.00- Göğüs enerji merkezi çalışması - Sevginin geliştirilmesi
18.30- Söyleşi

14 Haziran PAZAR:
11.00- Boyun enerji merkezi çalışması- İletişim yeteneğinin geliştirilmesi
17.00- Alın enerji merkezi çalışması - Zihinsel gücün geliştirilmesi

Detaylı bilgi için:

T. 0 5433010327-0 5319967169-0 5332517583

www.dunyadegisimakademisi.com

info@dunyadegisimakademisi.com

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