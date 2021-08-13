Koronavirüs 73 Milyon 500’ün Üzerinde Haberde Yer Aldı

PALAU’DA VİRÜS YOK

Johns Hopkins University (JHU) “COVİD-19 Sistem Bilimi ve Mühendislik Merkezi (CSSE) Küresel Durumları” verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 11 Ağustos 2021 resmi rakamlarına göre dünyada Koronavirüse yakalanan 203 milyon 980 bin 78 kişi olduğu tespit edildi. Şu ana kadarki toplam vefat sayısı ise 4 milyon 314 bin 7 olarak kayıtlara geçti. Veriler sürekli değişkenlik gösterirken, Türkiye’de bugüne kadar görülen vaka sayısı 5 milyon 968 bin 838 olarak kaydedildi. COVID-19 virüsünün şu an en çok görüldüğü ilk 10 ülke ise; ABD, Endonezya, Hindistan, Brezilya, Birleşik Krallık, İran, İspanya, Rusya, Fransa, Türkiye olarak saptandı. Virüsün çıkış yeri Çin’de ise toplam vaka sayısı sadece 106 bin 162 olurken, güncel vaka sayısı bin 946 olarak gözlendi. Bugüne kadar hiç vaka görülmeyen yer ise Okyanusya’nın batısındaki ada ülkesi Palau oldu.

Medya takip kurumu Ajans Press, Koronavirüsün medya karnesini çıkardı. Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü tarihten günümüze kadar tüm medya verileri üzerinden elde edilen bilgilere göre, Covid-19 hala en çok konuşulan haber başlığı olurken, yazılı basın, televizyon kanalları ve internet sitelerinde 73 milyon 500 bin’inüzerinde haber tespit edildi. Çıktığı ilk günden itibaren sokağa çıkma kısıtlamaları, online eğitim, seyahat yasağı, uzaktan çalışma, kapanma gibi farklı başlıklarla hayatımızda yer eden COVID-19 şimdilerde aşılama çalışmaları ve varyantlarla gündemde yer alıyor. Aşı markalarının medya performansları ise aşağıdaki şekilde kayıtlara geçti;

MARKA YAZILI BASIN WEB TOPLAM PFIZER/BIONTECH 15.199 178.433 193.632 SINOVAC 10.526 106.940 117.466 ASTRAZENECA 8.153 107.963 116.116 MODERNA 5.351 73.247 78.598 SPUTNIK V 3.490 47.286 50.776 TURKOVAC 867 14.609 15.476

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)