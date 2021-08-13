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Koronavirüs 73 Milyon 500’ün Üzerinde Haberde Yer Aldı

EN MEDYATİK AŞI MARKASI PFIZER/BIONTECH OLDU Koronavirüs 1,5 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alırken, dünyadaki toplam vaka sayısı 203 milyon 980 bin 78’e ulaştı. Şu ana kadarki vefat sayısı ise 4 milyon 314 bin 7 olarak kayıtlara geçti. İlk vakadan bugüne kadar ise medyada 73 milyon 500 bin’in üzerinde koronavirüs haberi yer aldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Ağustos 2021 Cuma 14:47
Koronavirüs 73 Milyon 500’ün Üzerinde Haberde Yer Aldı
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PALAU’DA VİRÜS YOK

Johns Hopkins University (JHU) “COVİD-19 Sistem Bilimi ve Mühendislik Merkezi (CSSE) Küresel Durumları” verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 11 Ağustos 2021 resmi rakamlarına göre dünyada Koronavirüse yakalanan 203 milyon 980 bin 78 kişi olduğu tespit edildi. Şu ana kadarki toplam vefat sayısı ise 4 milyon 314 bin 7 olarak kayıtlara geçti. Veriler sürekli değişkenlik gösterirken, Türkiye’de bugüne kadar görülen vaka sayısı 5 milyon 968 bin 838 olarak kaydedildi. COVID-19 virüsünün şu an en çok görüldüğü ilk 10 ülke ise; ABD, Endonezya, Hindistan, Brezilya, Birleşik Krallık, İran, İspanya, Rusya, Fransa, Türkiye olarak saptandı. Virüsün çıkış yeri Çin’de ise toplam vaka sayısı sadece 106 bin 162 olurken, güncel vaka sayısı bin 946 olarak gözlendi. Bugüne kadar hiç vaka görülmeyen yer ise Okyanusya’nın batısındaki ada ülkesi Palau oldu.

Medya takip kurumu Ajans Press, Koronavirüsün medya karnesini çıkardı. Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü tarihten günümüze kadar tüm medya verileri üzerinden elde edilen bilgilere göre, Covid-19 hala en çok konuşulan haber başlığı olurken, yazılı basın, televizyon kanalları ve internet sitelerinde 73 milyon 500 bin’inüzerinde haber tespit edildi. Çıktığı ilk günden itibaren sokağa çıkma kısıtlamaları, online eğitim, seyahat yasağı, uzaktan çalışma, kapanma gibi farklı başlıklarla hayatımızda yer eden COVID-19 şimdilerde aşılama çalışmaları ve varyantlarla gündemde yer alıyor. Aşı markalarının medya performansları ise aşağıdaki şekilde kayıtlara geçti;

MARKA

YAZILI BASIN

WEB

TOPLAM

PFIZER/BIONTECH

15.199

178.433

193.632

SINOVAC

10.526

106.940

117.466

ASTRAZENECA

8.153

107.963

116.116

MODERNA

5.351

73.247

78.598

SPUTNIK V

3.490

47.286

50.776

TURKOVAC

867

14.609

15.476

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