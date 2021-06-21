Köpeklerin Eğitim Süreci Nasıl İşler?

Eğer bir köpek sahibi iseniz ve köpeğinizin tıpkı dizi ve filmlerdeki gibi oyuncu olmasını isterseniz bir köpek eğitim merkezinden yararlanabilirsiniz.

Aktör / oyuncu köpek konusunda yardımcı olabilecek uzmanlar bu konuda deneyim kazanmış ve bu alanda yetkin isimler olmalıdır.



Bir köpeğin sizin istediğiniz biçimde davranması sadece komutların öğretilmesi ile sağlanmaz.

Ayni zamanda onun duyguları ve davranışlarından anlamak gereklidir. Bu yüzden aktör oyuncu köpek verecek olan kişinin hem komut dinletebilmesi hem de köpekleri yakından tanıması gereklidir.



Köpekler Nasıl Eğitilir ?



Köpek eğitimine başlanması gereken yaş iki ya da üç aydır. Doğdugundan itibaren iki aylık bir köpeğe sizinle birlikte yasamaya alışması için eğitim vermeye başlayabilirsiniz.

Köpeklerin eğitimleri ırk ve cinslerine göre farklı biçimde devam eder. Bir köpeği koruma ya da bodyguardlık yapması amaçlı sizinle birlikte sosyalleşmesi amaçlı bir yanda da oyuncu olması amaçlı farklı şekillerde eğitebilirsiniz.



Hangi köpeğin hangi yönde eğitileceği konusunda bir profesyonelden yardım almak şarttır. Çünkü yanlış eğitilen bir köpeğin agresyon göstermesi ve etrafındakilere saldırması da muhtemeldir. Bu da çok tehlikeli sonuçlara yol açacaği için mutlaka köpek eğitiminde garantili ve profesyonel bir merkez bulmanız gerekiyor.



Yetişkin ve Yavru Köpek Eğitimindeki Farklar



Yavru bir köpeği eğitmek daha kolay olabilir. Ama bazı köpek sahipleri barınaktan ya da farklı yollardan daha büyük bir köpek sahibi olabilir.

Bu durumda eğitim süreci yine köpeğin cinsi, davranısları ve ihtiyaçlarına göre farklılaşır yetiskin köpek eğitimi konusunda dikkat edilmesi gerekenler bir uzmanlık konusudur. Köpeklerdeki saldırganlık ve agresyon problemi bazen karsılaştıkları olumsuzluklardan bazen de olması gibi yetiştirilmediklerinden kaynaklanır.



Köpekler bilinmeyen nedenlerden dolayı agresyon göstermez. Aslında hepsinin bir nedeni vardır ancak bazen bu nedenleri ancak bu alanda uzman birisi çözümleyebilir. Bu yüzden yavru ya da yetişkin köpek eğitimi mutlaka uzman ve yetkin birisi tarafından yapılmalıdır.



Köpek Eğitim Merkezi



Alaninda uzman ve deneyimli çalisanlardan olusan bir köpek egitimi merkezi arayanlar için Hause of Istanbul'u önerebiliriz. Köpeklerinizin egitiminde size yardimci olacak bu kurum hemen her cins köpek konusunda size yardim edebilir. Yavru, yetiskin, koruma ya da aktör köpek egitimleri alaninda profesyonel olan uzmanlar tarafindan egitilen köpeklerinizle hiçbir sorun yasamazsiniz.



Bu merkez pet kültürünün ülkemizde yerlesmesi ve köpekler ve insanlar arasinda saglikli bir iliski kurulmasi yönünde çalismaya baslamis ve bunu temel hedefi haline getirmistir. Köpek sahibi olmak isteyen ya da satin aldigi veya edindigi köpegi egitmek isteyenler bu kuruma basvurabilir.



Pet Taksi ve Köpek Pansiyonu

