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Köpeklerde Profesyonel Tuvalet Eğitimi
Köpeklerde Profesyonel Tuvalet Eğitimi
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Köpeklerde Profesyonel Tuvalet Eğitimi

​​​​​​​ Köpek dostlarımız hiç şüphesiz sosyal hayvanlardır ve sosyal yaşama tam anlamıyla uyum sağlayarak yaşam kalitelerini artırabilmeleri adına almaları gereken eğitimlerin başında tuvalet eğitimi gelir.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Kasım 2020 Cumartesi 17:51
Köpeklerde Profesyonel Tuvalet Eğitimi
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Köpeklerde tuvalet eğitimi yalnızca dostumuzun boşaltım sistemiyle ya da sosyal hayatta tuvalet ihtiyacını ne zaman ve nerede gidereceğiyle ilgili değildir. Tuvalet eğitimiyle birlikte dostumuzun beslenme, egzersiz ve dinlenme ihtiyaçları da disipline edilir ve bu durumun doğal bir neticesi olarak tuvalet eğitimine birçok farklı açıdan yaklaşılması gerekliliği ortaya çıkar.

Loyal Friend’de hayatımıza renk ve neşe katan dostlarımızın eğitim sürecindeki beklentilerini ve ırk ve karakteristik özelliklerini dikkate alarak şekillendirdiğimiz eğitim programlarımız ile tuvalet ihtiyacını yanlış zamanda yanlış yerde gidermenin yarattığı gerginliği ve problemleri ortadan kaldırıyor, dostlarımızın yalnızca tuvalet ihtiyacını değil sosyal yaşamını da disipline ediyoruz.

Sevgi, Sabır ve Disiplinin Tuvalet Eğitiminde Önemi - Alt Başlık

Köpek dostlarımızın eğitim sürecindeki algılama seviyeleri birbirinden farklıdır ve bu durumda eğitim programını oluştururken dostumuzun ırk özellikleri kadar fizyolojik ve psikolojik yapısının da dikkate alınması gerekir.

Köpeklerde tuvalet eğitimi her ne kadar basit bir eğitim süreci gibi görünse de birçok farklı açıdan değerlendirilmesi ve çoğu zaman köpeklerin inatçı davranışları ile oldukça zorlu bir süreç haline gelebilir. Eğitim sürecinde program kadar eğitmenin tecrübesi ve köpeğe yaklaşımı da belirleyicidir.

Tuvalet eğitimi boyunca “sevgi, sabır ve disiplin” kavramlarından ödün vermeyerek kısa sayılabilecek bir süre içerisinde köpek dostlarımızın yalnızca tuvalet ihtiyaçlarını değil gün içerisindeki beslenme, egzersiz ve dinlenme alanlarını da disipline ediyor, eğitim süreci boyunca köpeklerimizi onların konforu ve gelişimi dikkate alınarak tasarlanan odalarda misafir ediyoruz.

Eğitim süreci tamamlandıktan sonra dostlarımızın yaşam ortamlarında da aynı disiplinel yaklaşım ile tuvalet eğitiminin uygulamalı olarak devam ettirilmesi, köpeklerin tuvalet ihtiyacını doğru zamanda doğru yerde gidereceğini kavraması ve hayatının merkezine yerleştirmesi açısından önemli bir noktadır. Nitekim eğitim sürecinin bitimiyle birlikte Loyal Friend ile sürekli iletişimde kalan köpekseverler, temel ve ileri seviye itaat eğitiminden sosyalleşme eğitimine ve pansiyon hizmetine kadar birçok farklı noktada da firmamızın yardım ve desteğine başvurmaktadır.

Siz de köpeğinizin sosyal yaşama daha rahat adapte olmasını ve yaşam kalitesini artıracak disipline girmesini istiyorsanız tek yapmanız gereken Loyal Friend’in uzman köpek eğitmenleri ile hemen iletişime geçmektir.

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