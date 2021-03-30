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Köpekler Diğer Hayvanlara Göre Daha Hızlı Eğitiliyor?

Köpekler diğer hayvanlara göre algılamaları yüksek olduğundan daha hızlı eğitim görürüler. Bir köpeğin ortalama olarak eğitimlerinin tamamı altı ay gibi bir süre içinde biter.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Mart 2021 Salı 08:30
Köpekler Diğer Hayvanlara Göre Daha Hızlı Eğitiliyor?
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Bu süreç içerisinde köpekler tam anlamıyla eğitimlerini almış ve saldırgan hallerinden de kurtulmuş olurlar. Köpek eğitimi sahiplerine olan iletişimlerinin güçlenmesi sağlıklarını koruyabilmeleri açısından oldukça önemlidir. Köpek eğitimi her zaman uzman ve işinin ehli olan kişiler tarafından yapılması gerekir. Bir köpeğin eğitimi yavruyken başlamalıdır. Yavru köpek eğitimi diğer yetişkin olanlara göre daha hızlı bir şekilde tamamlanır.

Yavru Köpeklere Nasıl Eğitim Verilir?

Yavru köpek eğitimi çok küçükken başlar. İlk olarak temel bilgiler öğretilmeye başlanır. Köpek zorlanmayacak fakat aynı zamanda disiplini de bir şekilde eğitim alır. Eğitimler sonrasında köpek tuvalet eğitimi gibi eğitimlerini almış olur. Bu sayede evde beslenilecek olan bir köpek sahibine zorluk çıkarmaz. Yavrularda olan eğitimler temelle devam ederken biraz büyüdüklerinde daha ağır olan eğitimlere geçilir. Örneğin, temelde itaat eğitimi verilirken ilerisinde ise ileri derecede itaat eğitimi verilir. Yavruyken daha hızlı kavarama yeteneğine sahip olan köpekler eğitim sürelerini hızlı bir şekilde tamamlar. Süreç sonunda aynı zamanda sahibi ile de arasındaki bağ güçlenmiş olur.

Yavru Köpek İçin Eğitime Başlama Yaşı Kaç Olmalıdır?

Yavru köpekler doğduklarında özellikle iki üç hafta içerisinde eğitim alabilir hale gelirler. Yetişkin köpek eğitimi bu sırada karsımıza çıkan bir soru işaretidir. İnsanlar, köpeklerinin büyüyünce eğitim almasını daha doğru bulurlar bu durum çok yanlıştır. Köpeklerin daha yavru haldeyken anlama ve uygulama becerileri çok yüksektir. Bu durumda küçüklükten verilen bir eğitim ile ömür boyu geçinebilir haldedirler. Sizler hızlı bir şekilde aynı zamanda uzman eğitmenler tarafından köpeğinize eğitim aldırmak isterseniz Hause Of İstanbul bu konuda sektörün en iyisidir.

Hause Of istanbul İle Yetişkin Köpek Eğitimleri

Köpek eğitimcilerinin en uzmanlarının bulunduğu firmadır. Hızlı eğitim konusunda oldukça yüksek başarılar elde etmiştir. Firma da yetişkin köpek eğitimi, yavru köpek eğitimi, ırklara göre köpek eğitimi, pet shop, pet taksi, köpek sahiplenme yerleri gibi birçok hizmet vardır. Alanında uzman olmakla birlikte köpeklere en iyi eğitimi veren firmadır. Son derece güvenilir ve mutlu bir şekilde köpeğinizin eğitim almasını istiyorsanız tercih edebileceğiniz tek yerdir.

Köpek Eğitimi Neden Gereklidir?

Köpekler özellikle sokakta yaşamaya alışkın olan hayvanlardır. Bu yüzden evdeki davranışları ile uyum sağlayamaz. Bu süreç içinde gereken eğitim alındığı takdirde kolay bir adaptasyon süreci ile hazır hale gelir. Aynı zaman eğitimler ile birlikte köpeklerin becerileri ve görüş acıları değişir. Daha iyi hareketlerde yani saldırgan olmayan hareketlerde bulunurlar. Sağlık açısından da eğitimli köpeklerin daha fazla yaşadığı ispatlanmıştır.

Köpeğe Verilmesi Gereken İlk Eğitimler

Köpeklere ilk olarak aşılanması gereken bazı durumlar vardır. Eğitim verilmeden önce arada bir bağ kurulmalıdır. Bağ işleminden sonra köpek eğitimlere başlayabilir. İlk eğitimler tuvalet eğitimleridir. Kafes veya ödül ceza işlemi ile uygulanabilir. Evde destek amaçlı da bu şekilde bir süre devam edilmesi gerekir. Ardından köpeklere mutlaka kemirme işlemlerini giderici bir eğitim verilmelidir. Her ağızlarına gelenlerini kemirdikleri için bir hastalık meydan gelebilir ve kemirme işlemlerinden ev kullanılmaz hale gelir.

Ardından saldırgan durumları varsa indirgeyici eğitimler verilir. Sonrasında ise itaat olarak eğitim verilir. İtaat eğitimlerinde köpeğe bağırılmaması altın kuraldır. Bu eğitimlerin sonunda köpek eve gittiğinde kendini daha iyi hisseder. Aynı zamanda eğitimleri tamamlanmış olduğundan davranışlarında değişiklikler de gözlemlenebilir.

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