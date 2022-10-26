Köpek Maması (Ödül, Kuru, Açık, Konserve) Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

İnsanlarda olduğu gibi köpeğinizin sağlığı ve mutluluğu, çoğunlukla onu beslediğiniz mamanın türüne bağlıdır. Köpek dostunuz için en iyisini satın almak istersiniz. Fakat bazen en iyi köpek mamasını bulmak zorlayıcı olabilir. Bunun nedeni, her köpeğin kendi beslenme gereksinimlerine sahip olması gerçeğiyle birlikte piyasada çeşitli ticari köpek maması seçeneklerinin bulunmasıdır. Köpek mamasında ne arayacağınızı bilmek, köpek arkadaşınız için en iyi mamayı seçmenize yardımcı olacaktır. Bir sonraki köpek maması alışverişinizde nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğrenmek için okumaya devam edin.
Köpek Maması Seçerken Bunları Unutmayın
Köpek maması satın alırken dikkat etmeniz gereken hususlar şu şekilde sıralanabilir:
- Gıda Bileşenleri: Köpek maması satın alırken kontrol etmeniz gereken ilk şey budur. İdeal olarak, hızlı bir şekilde tanımlayabileceğiniz gerçek malzemeler içeren bir köpek maması seçmelisiniz. Verilen köpek mamasında hangi ürünlerin bulunduğunu anlayamıyorsanız, muhtemelen o mamadan almamak en iyisidir. Tavuk, balık, et, elma, pirinç, havuç gibi gerçek malzemeler içeren yiyecekleri tercih edin. Köpek mamalarında bulunan içerikleri kontrol etmek iyidir ancak yeterli değildir. Mamanın, köpek arkadaşınız için eksiksiz ve dengeli bir beslenme sunması önemlidir.
- Köpeğinizin Durumu: İnsanlarda olduğu gibi, köpeklerin de tavuk ve diğer etlere alerjisi olabilir. Bu durumda köpeğinizi etsiz bir diyetle beslemeye karar verebilirsiniz. Eğer öyleyse, yağ, protein, karbonhidrat ve diğer besin maddelerinin dengesini bulduğunuzdan emin olmanız gerekir. Köpeğinizi ev yapımı bir diyetle beslemek yerine, ticari etsiz köpek mamasına bağlı kalmanız önerilir.
- Protein ve Yağ Düzeyleri: Sorumlu bir evcil hayvan ebeveyni olarak, köpek mamanızda bulunan protein ve yağ miktarını kontrol etmeniz şarttır. Bunu yapmak, köpeğinize aşırı yağ ve protein içeren ve yaşam kalitesini etkileyen mamayı vermemenizi sağlayacaktır. Verilen her gıdadaki protein ve yağ içeriği farklı olacaktır. Protein ve yağ seviyelerini kontrol etmeden köpek maması almayın. Elbette, köpek maması seçerken köpeğinizin yaşını, kilosunu, boyutunu, aktivite düzeyini, olası sağlık sorunlarını ve genel sağlık durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Ayrıca, yeni köpek maması ile beslemeden önce köpeğinizin geçmişteki beslenme alışkanlıklarını da göz önünde bulundurmanız zorunludur.
- Son Kullanma Tarihi: Mamanın taze ve tüketilebilir olduğundan emin olmak için ürünü köpeğinize sunmadan evvel son kullanma tarihine mutlaka göz atmalısınız.
- Yan Ürünler: Çoğu evcil hayvan maması şirketi, gerçek et bileşenlerinin daha iyi olduğunu iddia ediyor. Bu durum bir miktar gerçek olsa da, bu, kemikler ve organlar gibi yan ürünleri dışlamanıza neden olmamalıdır. Bu yan ürünlerden bazıları gerçek etten daha besleyici olabilir. Bazı köpek mamalarında bulunan tahıllar da besleyicidir. Köpeğinizin glüten duyarlılığı olmadıkça, köpeğinizi tahıl içeren ticari bir diyetle beslemekten korkmamalısınız.
Açık Köpek Maması Satın Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Açık köpek maması seçimi zorlayıcı olabilir. Bu tür mamaları seçerken dikkat etmeniz gerekenler:
- Köpeklerin yaş, cins ve aktivite düzeyine bağlı olarak farklı beslenme ihtiyaçları vardır. Evcil hayvanınız uzun koşular yapan ve her zaman bir oyun için hazır olan aktif bir köpek ise, yüksek enerjili yiyecekleri düşünün. Evde veya bahçede daha hareketli olan evcil hayvanlar, aşırı kilo sorunlarıyla sonuçlanabilecekleri için daha az kalorili diyetler gerektirir. Ayrıca, köpeğin yaşı, satın aldığınız mamada rol oynar.
- Açık köpek mamasının tazeliğinden emin olun. Bu sebeple güvenilir şirketlerden alım yapmaya gayret edin.
- Güvenilir firmalar, yalnızca kullanılan malzemeleri değil, kesin miktarları da ayrıntılı olarak listeler. Evcil hayvanınızı her zaman ne ile beslediğinizi bilmeniz gerekir. Öğeler, köpeğiniz için yiyecek seçiminde büyük rol oynar ve yüksek kaliteli olanlara sahip olmak önemlidir.
- Açık köpek mamasının parçaları, sevimli dostunuzun rahat bir biçimde tüketmesine destek olacak büyüklükte olmalıdır.
Kuru Köpek Maması Satın Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Kuru köpek maması, köpeklerin en çok tükettiği mamalar arasındadır. Bu tür mamaları almadan önce dikkat etmeniz gerekenler:
- Piyasada köpek maması satan binlerce marka var. Ne yazık ki, bazıları ürünleri tamamen iş için üretiyor ve kalite ve içeriğe önem vermiyor. Bu yüzden doğal ürünler sunan güvenilir markalara bağlı kalın.
- Beslenme uzmanları, köpeklerin en iyi şekilde büyümesi için dengeli beslenmeyi şiddetle tavsiye eder. Bazı uzmanlar, iyi beslenmiş köpeklerin daha uzun ve daha kaliteli bir yaşam elde ettiğini öne sürüyor. Bu nedenle kuru köpek mamasının protein başta olmak üzere birçok besin bileşeni açısından zengin olması çok önemli bir detaydır.
- Evcil hayvan ebeveynleri, doğru köpek mamasının bir köpeğin yaşam tarzını iyileştirmede yarattığı muazzam farkı kanıtlayabilir. Bu açıdan düşünüldüğünde, köpeğinizin yaşına ve özel durumuna uyum sağlayan bir kuru mama çeşidi seçtiğinizden emin olmalısınız. Örneğin, köpeğiniz kısırlaştırılmış ise ona kısırlaştırılmış köpekler için tasarlanan mamalardan sağlamalısınız.
Konserve Köpek Maması Satın Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Konserve köpek maması köpeklerin beğenerek tükettikleri mamalardan biridir. Bu tür mamaları satın alırken şunlara dikkat etmenizde yarar vardır:
- Yüksek kaliteli köpek maması, minimum işleme ve yapay katkı maddesi içermeyen bu temel besinler için tam gıda kaynakları içerecektir. Kaliteli bir konserve mama tavuk, balık, yumurta, sığır eti gibi tanımlanabilir hayvansal proteinler sağlamalıdır.
- Köpeklerin birçok besin bileşenine gereksinimi olur. Bu nedenle konserve köpek mamaları kolay sindirilebilir karbonhidratlar, sağlıklı hayvansal yağlar ve temel mikro besinleri sağlamak için taze meyve ve sebzeler içermelidir.
- Ana bileşen olarak kaliteli bir hayvansal protein kaynağı içermeyen ya da yüksek konsantrasyonda karbonhidrat içeren (özellikle mısır ve buğday gibi tahıllar) köpek mamasından kaçının.
- Konserve köpek mamasının, köpeğinizin damak tadına uygun olması gerekir.
- Konserve köpek maması hidrasyon ve sağlıklı sindirimi desteklemek için daha yüksek nem içeriği sağlamalıdır.
- Konserve köpek maması, köpeğinizin yaşına uygun olmalıdır.
Ödül Köpek Maması Satın Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Ödül köpek maması, sevimli dostunuzun gelişimi ve sağlıklı beslenmesi bakımından önemlidir. Bu tür mamaları satın almadan şunlara dikkat etmelisiniz:
- Köpeğinize verdiğiniz ödül mamasının boyutu, onun ağız yapısı ile uyumlu olmalıdır.
- Köpeğinize ne için ödül verdiğinizi düşünün. Eğitim amaçlıysa, gerçekten lezzetli olan küçük ikramları düşünün.
- Köpeğinize hangi dokuda ödül maması vereceğinize karar verin. Yumuşak ikramlar, hassas dişleri olan köpekler için harikadır.
- Köpeğinize verdiğiniz mamanın içeriğini incelemeyi unutmayın. Bazı ikramlar iyi vitaminler ve mineraller sunarken, aynı zamanda köpeğinizin mutlu olmasına da yardımcıdır.
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