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Konutta Satış Düştü, Fiyat Arttı

İstanbul’da, Kasım ayında, konut satışları, yıllık yüzde 15,1 azaldı. İkinci el konut satışlarında yıllık yüzde 23,7 artış, sıfır konut satışlarında yüzde 19,8 azalış kaydedildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Aralık 2020 Çarşamba 09:21
Konutta Satış Düştü, Fiyat Arttı
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 En yüksek azalış, ipotekli sıfır konut sayışlarında yaşandı. Geçen yılın aynı dönemine göre sadece beş ilçede konut satışları arttı. Toplam konut satışının yüzde 18,8’i; yabancılara yapılan konut satışının ise yüzde 49,2’si İstanbul’dan gerçekleşti. Ekim ayında, yıllık fiyat artışı, sıfır konutlarda yüzde 29,5, ikinci el konutlarda yüzde 27,3 oldu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İPA İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul’a ilişkin konut piyasalarının değerlendirildiği, Aralık 2020 Konut Piyasası İstanbul Ekonomi Bülteni’ni yayınladı. Gerçekleşen işlemler, rakamlara şöyle yansıdı:

Konut satışları yıllık yüzde 15,1 azaldı

İstanbul’da, Kasım ayında, konut satışları, bir önceki yılın ortalamasına göre yüzde 6,8 artarken, yıllık yüzde 15,1 azalarak 21 bin 158 olarak gerçekleşti. Konut satışları, Türkiye genelinde bir önceki yıl ortalaması ile aynı seviyede gerçekleşirken bir önceki yılın Kasım ayına göre yüzde 18,7 azaldı. Kasım ayında toplam konut satışlarının yüzde 18,8’i İstanbul’da gerçekleşti.

Konut fiyatları arttı

Ekim ayında, konut fiyatlarındaki yıllık artış, sıfır konutlarda yüzde 29,5, ikinci el konutlarda yüzde 27,3 oldu. Türkiye genelinde ise yıllık artış, sıfır konutlarda yüzde 30,4, ikinci el konutlarda yüzde 28,5 olarak gerçekleşti.

Satışların yüzde 70,8’i ikinci el 

Kasım ayında, İstanbul’da gerçekleşen konut satışlarının yüzde 70,8’i ikinci el konut satışında oldu. İkinci el konut satışları bir önceki yılın ortalamasına göre yüzde 23,7 artarken, sıfır konut satışları yüzde 19,8 azaldı. Kasım 2019’a göre ise İstanbul’da ikinci el konut satışları yüzde 8,8, sıfır konut satışları yüzde 27,3 azaldı.

En yüksek azalış ipotekli sıfır konutlarda

İstanbul’da ipotekli konut satışları Kasım ayında bir önceki yıl ortalamasına göre yüzde 7,6 arttı. İkinci el ipotekli konutların satışı, bir önceki yıl ortalamasına göre yüzde 17,1 artarken, sıfır ipotekli satışlar yüzde 10,8 azaldı. Bir önceki yılın Kasım ayına göre ise ikinci el ipotekli konut satışları yüzde 37, sıfır konutlar yüzde 43 azaldı.

Konut satışı sadece beş ilçede arttı

Kasım ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre sadece beş ilçede konut satışları yükseldi. Artışın gerçekleştiği ilçeler sırasıyla, Zeytinburnu, Beykoz, Esenyurt, Çekmeköy ve Sultanbeyli oldu. En yüksek azalış ise sırasıyla Esenler, Başakşehir, Küçükçekmece, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa kaydedildi.

Yabancılara satışın yüzde 49,2’si İstanbul’da 

Kasım ayında yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın ortalamasına göre yüzde 40,6, bir önceki yılın Kasım ayına göre ise yüzde 29,6 arttı. Toplam konut satışının yüzde 18,8’i, yabancılara yapılan konut satışlarının yüzde 49,2’si İstanbul’dan gerçekleşti.

Konut Piyasası Aralık 2020 Bülteni hazırlanırken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verilerinden yararlanıldı. 

İBB İstanbul Ekonomi Bülteni Konut Piyasası Aralık 2020 bilgilerine https://istatistik.istanbul/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak : İSTANBUL TİMES HABER AJANSI (İTHA)

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