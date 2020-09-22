Konsolosluk Temsilcileri Tarihi Mekanları Gezdi.

Zeytinburnu Belediyesi’nin 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle organize ettiği “Herkes için Sıfır Emisyonlu Hareketlilik” temalı etkinlikte elektrikli araç ve scooterlarla ilçenin tarihi ve turistik alanları ziyaret edildi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un ev sahipliğinde geçen organizasyona; Arnavutluk, Azerbaycan, Venezuela, Endonezya, İran, İsviçre, Karadağ, Katar, Kosova, Kuveyt, Lübnan, Macaristan ve Slovakya’nın konsolosları da eşlik etti. Elektrikli scooter ile ilçenin tarihi ve turistik alanlarını ziyaret eden kafile, Zeytinburnu Mozaik Müzesi, Balıklı Rum Kilisesi ve Ayazması’ndan başladığı turun ilk etabında Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi’ni ziyaret etti. Ardından Yenikapı Mevlihanesi’ne geçerek, Merkezefendi Türbesi ve Merkezefendi Millet Kıraathanesi rotalarını takip etti. Rehberler eşliğinde geçen gezi de misafirler ziyaret ettikleri lokasyonlar hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirildi.

BAŞKAN ARISOY; “İSTANBUL’UN KÜLTÜR TURİZMİNDEN PAY ALMA KONUSUNDA KARARLIYIZ”

Avrupa Hareketlilik Haftası’nın son gününde yabancı ülke temsilcilikleriyle sıfır emisyonlu bir gün geçirmeyi planladıklarını dile getiren Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, göreve geldikleri günden beri Zeytinburnu’nun İstanbul’un kültür potansiyelinden daha fazla pay alması için gayret ettiklerini, bunun için İstanbul’da rehberlik eğitimi veren ilk ilçe olduklarını ifade etti. 20 yıldır Zeytinburnu’nda restore edilen kültür varlıklarının bu sayede daha fazla tanınmasını sağladıklarını kaydeden Başkan Arısoy, “Bugün, burada pandemi şartlarının el verdiği şekilde İstanbul’daki yabancı misyon temsilcilerine Zeytinburnu’muzu gezdiriyoruz. Avrupa Hareketlilik Haftası’na özgü bir şekilde ziyaret edeceğimiz rotaları elektrikli scooterlarla yapıyoruz. Biz ilçemizdeki kültür varlıklarımızın İstanbul’a tanıtılması ve Zeytinburnu’muzun da kültür turizminden pay alması için bu çalışmalarımızı devam ettirmeye kararlıyız.” dedi.

KENTLERDE SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM

Avrupa Hareketlilik Haftası kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın her yerinde kutlanan bir Avrupa Komisyonu kampanyasıdır. Kampanya dâhilinde belediyelerin ulaşım planlamasının ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılması, vatandaşlarına ise bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesinin teşvik edilmesi amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinlikler, 22 Eylül’de “Arabasız Gün” ile sona eriyor.

Ülkemizde haftayla ilgili sekretarya faaliyetlerini Türkiye Belediyeler Birliği yürütüyor. 2019 yılında 68 Türk belediyesinin kayıt yaptırdığı haftaya bu sene şimdiye kadar 520 belediye kayıt yaptırmış.

Hafta kapsamında her yıl bir tema belirleniyor. 2018 yılında “Çeşitlendir ve devam et” teması ile etkinlikler düzenlenirken, 2019 yılındaki “Birlikte yürüyelim” teması ile Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un başlattığı “Yürüyelim, Spor Olsun” etkinliği gerçekleşmişti.

2020 yılının teması “Herkes için Sıfır Emisyonlu Hareketlilik” olarak belirlendi. Haftanın temasına uygun olarak bu sene daha kapsamlı faaliyetler planlandı. Hafta kapsamında 16, 17 ve 18 Eylül’de Zeytinburnu sahil şeridinden özel olarak tasarlanmış “aile bisikleti” ile AKDEM’den hizmet alan engelli bireyler için gezi düzenlendi.

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Saygılarımızla...





İstanbul Times Gazetesi

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