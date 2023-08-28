Konserden Eve Başkanın Makam Aracı ile Döndüler

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ilçede düzenlediği Gençlik Festivali’nde gençlerle bir araya geldi. Esenyurt’ta ilk defa gerçekleşen gençlik festivalinde keyifli anlar yaşayan gençler, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen Bilal Sonses konserinde doyasıya eğlendi. Konser sonrasında Başkan Bozkurt’un yanına giderek fotoğraf çektiren gençlerin, evlerine geç kaldıklarını söylemeleri üzerine samimi anlar yaşandı. Bozkurt, gençleri yanına alarak onları evlerine kadar bıraktı. Gençlerin yolculuk sırasında çektiği videolar renkli anlara sahne oldu.

ÇOCUKLARINIZ BİZE EMANET

Yolculuk sırasında, evlerine geç kalan gençlerin ailelerine seslenerek onların yüreğine su serpen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt şunları söyledi: “Delikanlılar burada, merak etmeyin. Çok terbiyeli çocuklarınız var. Üçü de pırıl pırıl, hiçbir yaramazlık yapmadılar. Akıllı akıllı ‘Başkanım bizi eve bırakır mısınız?’ dediler. Ben de ‘Tabi’ dedim, ‘Sizinle seyahat etmek çok güzel.’ Şimdi eve bırakıyoruz onları.”

Kaynak İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)