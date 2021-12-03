KÖKLÜ DAYANIŞMA KÜLTÜRÜMÜZ BU SERGİDE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Atatürk Kitaplığı, UNESCO’nun 850. doğum yılı vesilesiyle tüm dünyada ilan ettiği “2021 Ahi Evran Anma Yılı” kapsamında gerçekleştireceği bu özel sergi ile “Kardeşlik” ve “dayanışma” üzerine kurulu bir mesleki örgütlenme olan Ahilik geleneğinin yazılı kuralları olan Fütüvvetnameler bugüne taşınacak.

Fütüvvetnamelerin tarihsel arka planı ve kaynaklarını da içinde barındıracak sergi, Anadolu’daki dayanışma kültürünün kökenlerini ortaya koyarak, günümüze de ışık tutacak.

İBB Atatürk Kitaplığı “UNESCO 2021 Ahi Evran, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre Anma Yılı” kapsamında bir dizi yayın çalışması gerçekleştirdi. Hacı Bektaş Veli’nin hayatını ve Bektaşi dergahının usullerini anlatan bir el yazması olan Fütüvvetname-i Bektaşiyye adıyla yayına hazırlanıyor. Aynı şekilde Dr. Abdülkadir Gölpınarlı’nın 1949 ile 1956 yıllarında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası sayfalarında yayınlanmış dört makalesi, Fütüvvet ve Fütüvvetname (Makaleler) adıyla yayına hazırlanıyor.

UNESCO Yunus Emre Anma Yılı kapsamında ayrıca Talât Halman’ın A’dan Z’ye Yunus Emre adlı eseri de kızı Defne Halman’ın önsözüyle yeniden okuyucuya sunuluyor.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)