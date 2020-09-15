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Koinbox: Bitcoin Madenciliği Nedir?

Bitcoin madenciliği için Bitcoin tabanlı gerçekleşen bütün eylemlerin, blok zinciri içerisine eklenmesi tanımını yapabiliriz. Blok üretimine dayalı ödül sistemi olan bu uygulamada, blok üretimin en hızlı yapana ve en çok işlem onayı gerçekleştirene ödüller verilir.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Eylül 2020 Salı 17:10
Koinbox: Bitcoin Madenciliği Nedir?
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Koinbox olarak Bitcoin madenciliği hakkında hazırladığımız bu yazımızda merak ettiğiniz bütün bilgilere ulaşabilirsiniz.

Bitcoin Madenciliği Ne İşe Yarar?

Bitcoin madenciliği ile Bitcoin üzerin yapılan bütün işlemlerin onaylanması ve transferlerinin gerçekleştirilmesi sağlanır. Bunun yanı sıra devamlı yeni Bitcoin üretilmesini sağlayan bu uygulama ile tüm işlemlerin blok zinciri denilen deftere kaydı yapılır ve bu şekilde bir doğrulama yapılması sağlanır.

Bitcoin Madenciliği Nasıl Yapılır?

Bitcoin madenciliği yapabilmek için birçok yöntem bulunur. Bunların ilki de donanım yöntemidir. Kazancın en fazla sağlandığı yöntem olan donanım ile Bitcoin madenciliği işlemi için yalnızca bu doğrultuda yaratılan ASIC cihazlar kullanılır. Bin dolar değerinde bir ASIC cihaz ile aylık 0,16 BTC gelir elde edilebileceği öngörülür.

Bir diğer bitcoin madenciliği yöntemi de bulut madenciliktir. CloudMining de denilen bu yöntem ile donanım yöntemindeki hem donanım hem de elektrik masraflarının önüne geçilmesi amaçlanır. Cihaz gücünü çevrim içi olarak kiralayabilir ve üretim gerçekleştirebilirsiniz.

Son bitcoin madenciliği yöntemi ise bilgisayar ile yapılandır. Fakat bu yöntem ile sağlanacak kazanç diğerlerine göre oldukça az olur. Diğer yöntemler ile benzer bir kazancın sağlanması için, çok çok iyi bir altyapıya ve madencilik bilgisine sahip olmak gerekir.

Bitcoin Madenciliği Ödülleri Nasıldır?

Bitcoin madenciliğinde ödüller, üretilen blok başına verilir. Bitcoin’in ilk çıktığı zamandaki blok başına ödül 50 BTC iken 2012 yılında yaşanan yarılanmadan sonra bu ödül 25 BTC değerine geriledi. Günümüze kadar devam eden bu yarılanmaların en sonuncusu ise Mayıs 2020’de gerçekleşti ve blok başına ödül 6,25 BTC değerine geriledi. 21 milyon Bitcoin üretilene dek bu yarılanmalar her 210 bin üretimde bir sürecek ve ödüller yarılanarak verilmeye devam edecek.

Bitcoin Madenciliği Hangi Sitelerden Yapılabilir?

Bitcoin madenciliği yapılabilecek 3 ayrı siteden bahsedebiliriz. Bunlardan ilki Seyşeller merkezli olan ve 2016’da çıkan IQ Mining sitesidir. Bir diğer Bitcoin madenciliği yapılabilecek site ise CryptoUniverse’dir. 2018 yılında hayata geçen bu madencilik sitesinin merkezi Estonya ülkesidir. Sizlere önerebileceğimiz son BTC madenciliği sitesi ise GenesisMining’dir. 2014 senesinde İngiliz Virgin Adaları merkezli olarak ortaya çıkan bu site, İzlanda’nın jeotermal altyapısını kullanmaktadır.

Bu siteler üzerinden, size en uygun olarak gördüğünüz sözleşmeyi seçerekBitcoin madenciliği yapabilirsiniz.

1 BTC Kaç TL?

15 Eylül 2020 tarihli CoinMarketCap verilerine baktığımızdaBitcoin fiyatı,79.323,31 TL olarak karşımıza çıkıyor.

En güncel kripto para haberleri ve Bitcoin bilgilerini takip etmek için sizleri web sitemize davet ediyoruz.

Kaynak: https://www.koinbox.net/

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