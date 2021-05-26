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Koenzim Q10 Nedir? Ne İşe Yarar?

CoQ10 olarak da bilinen Koenzim Q10 hücrelerdeki enerji üretimine yardımcı olan ve enzimlerin daha etkili bir şekilde çalışmasını sağlayan bir bileşiktir. Vücudumuz doğal olarak koenzim q10 üretir. Ancak özellikle yaşın ilerlemesi üretimi yavaşlatır. Bu sebeple de birçok kişi takviye edici gıdalardan destek alır.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Mayıs 2021 Çarşamba 17:05
Koenzim Q10 Nedir? Ne İşe Yarar?
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Vücutta koenzim q10 seviyesinin düşük olması kalp, diyabet gibi birçok farklı hastalıklara sebep olduğu araştırılmış bulgular arasındadır. Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçmez, beslenme düzeninize ek olarak kullanmanız gerekir. Besin, kapsül, tablet, toz paket veya sıvı formlarda bulabileceğiniz birçok farklı gıda takviyeleri mevcuttur. Siz de tercihinize göre istediğiniz formdaki gıda takviyesini kullanabilirsiniz. Koenzim q10 takviye edici gıda birçok kişinin kullandığı ve memnun kaldığı ürünler arasında yer almaktadır. Peki koenzim q10 faydaları nelerdir, ne işe yarar ve nasıl kullanılır diyorsanız hemen detaylara geçelim…

  • Cildi UV ışınlarına karşı korur.
  • Yorgunluğu azaltmaya yardımcı olur.
  • Hücresel enerji üretimini destekleyerek daha kaliteli, zinde bir yaşam sürmenize destek olur.
  • Migren rahatsızlıklarının önlenmesinde ve tedavilerinde yardımcı olur.

Koenzim q10 gıda takviyelerin de en sık tercih edilen marka Supradyn’dır. Supradyn koenzim q10 portakal aromaya sahiptir. Koenzim q10 dışında içeriğinde multivitamin ve multimineraller bulunmaktadır. Koenzim q10 kullananlar tarafından da sıkça tercih edilmektedir. Günlük olarak beslenmenize ek olarak tüketilmesi tavsiye edilir.

1 tablet Supradyn koenzim q10 1 bardak su içinde eriterek kullanabilirsiniz. Vücudumuz sadece koenzim q10 değil kolajen, c vitamini, b12 gibi birçok gıda takviyelerine beslenmemizin düzensiz kaldığı zamanlarda ihtiyaç duyar. Bu nedenle siz de hem bağışıklığınızı güçlendirmek hem de daha enerjik hissetmek için günlük alım dozu belirlenmiş gıda takviyelerinden yararlanabilirsiniz.

Tüm takviye edici gıdaları https://www.dermokozmetika.com.tr link üzerinden inceleyebilir, dilediğiniz ürüne uygun fiyat, kapıda ödeme, hızlı kargo ve hediyeni sen seç özellikleriyle sahip olabilirs

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