Knauf Türkiye, Financial Benchmark Award’ı Kazandı

1932 yılında kurulan ve 90’ı aşkın ülkedeki 320'den fazla fabrikasıyla alçı bazlı yapı malzemeleri sektörüne liderlik eden Knauf, dünya üzerindeki üst düzey yöneticileriileiki gün boyunca sürdürülebilirlik, dijitalleşme, gelecek projeleri ve yatırımların konuşulduğu Knauf Manager Meeting (KMM) toplantısını bu yıl Almanya’da düzenledi.Yılda bir kez büyük bir organizasyonla bir araya gelen yönetim ekibi, aynı zamanda toplantıda A,B ve C kategorilerinde,önceki yıla göre şirket cirosu, karlılık, işletme sermayesi gibi çeşitli finansal başlıklar altında gösterdikleri gelişimlere göre değerlendirililereködüllendirildi.

Knauf Türkiye ödülü ilk kez aldı

Knauf,yılda bir kere gerçekleştirdiği KMM toplantısı kapsamındatüm firmalarını; şirket cirosu, karlılık, işletme sermayesi gibi çeşitli başlıklar altında finansal açıdan değerlendiriyor. Kategori bazlı Financial Benchmark Award’ın (Finansal Benchmark Ödülü) verildiği değerlendirmelerin sonucunda Knauf Türkiye, 28 firmanın bulunduğu B kategorisinde başarısını kanıtlayarak birincilik ödülünü almaya hak kazandı. Özverili çalışmaların sonucunda kazanılan ödülle ilgili değerlendirmelerde bulunan Knauf Türkiye Genel Müdürü Ali Türker, “Ödülümüzü Türkiye’de gösterdiğimiz başarılı faaliyetler ve çalışanlarımızın katkıları ile aldık. Aynı kararlılık ve çalışmalarımız ile 2023 yılında sektörümüze örnek olmaya devam edeceğiz” dedi. Ali Türker, “Knauf Türkiye olarak, globalden aldığımız güç ile yerel dinamikleri yönlendirmemizin yanı sıra, hayata geçirdiğimiz sürdürülebilir projelerle de hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz.Tüm bu çalışmaların da ödülle taçlanması elbette hepimizi çok mutlu etti. Başarılarımızın arasında ayrı bir yer tutacak Financial Benchmark Award’ı bu yıl ilk kez kazandık, bu da yıllar içerisindeki gelişimimizin bir göstergesidir. Yakaladığımız başarı tüm çalışanlarımızın emekleriyle gerçekleşti, hepsine teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin!” diye konuştu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Knauf Türkiye Emin Adımlarla büyüyor

Sürdürülebilirlik projeleri kapsamında sanayileşerek ve üretimde kalite standartlarını yükselterek ilerleyen Knauf Türkiye, Almanya'da düzenlenen 2022 Knauf Global Fabrika Müdürleri toplantısında kazandığı MEASA bölgesinde 2021/2022 En İyi Sürekli İyileştirme Performans Ödülü'nün yanına eklediği Financial Benchmark Award ile başarılarını sürdürüyor. Üretimine 1989 yılında Türkiye'nin ilk kartonlu alçı plaka fabrikası olarak Ankara'da başlayan ve ilerleyen süreçte İzmitFabrikasını kuran Knauf Türkiye, 2024 yılında faaliyete geçirmeyi planladığı Osmaniye fabrikası ile yatırımlarına devam ediyor, Avrupa'nın en büyük tesislerinden olan fabrikalarında yapı sektörü için üretimlerini sürdürüyor. KKTC, Lübnan, Irak ve Ürdün, Birleşik Arap Emirliklerive Azerbaycan başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapan firma 400'den fazla çalışanı, ürün çeşitliliği ve geniş bayi ağıyla sunduğu hizmetleri sürekli geliştiriyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )