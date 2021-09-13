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KKTC kökenli Başkonsolos’tan  İmamoğlu’na nezaket ziyareti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, anne-babası KKTC’li olan Birleşik Krallık’ın yeni İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo’yu Saraçhane’deki makam odasında ağırladı. Poleo ile Türkçe ağırlıklı keyifli bir sohbet gerçekleştiren İmamoğlu, “Sizinle çok güzel işlere imza atmayı, ilişkileri daha da geliştirmeyi çok isteriz. İstanbul, yakın coğrafyada, birçok konuda iyi işlere attığı imzayla çok etkili olabiliyor” dedi. İmamoğlu’na nezaket ziyaretinde bulunan Poleo ise İstanbul ile ilgili duygularını, “İstanbul en sevdiğim şehir. Çok güzel, rüya gibi. Londra ve İstanbul, iki şehir birbirlerinden çok şey öğrenebilir, birlikte inşa edip, büyüyebilir. Elektrikli araçlar, kente kazandırmak istediğiniz yeni taksi sistemi, atık su yönetimi ve tekiz su konularında İstanbul çok önemli bir rol model olabilir” sözleriyle dile getirdi. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Eylül 2021 Pazartesi 16:38
KKTC kökenli Başkonsolos’tan  İmamoğlu’na nezaket ziyareti
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 Eylül itibariyle Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu olarak atanan Kenan Poleo’yu Saraçhane’deki makam odasında ağırladı. İmamoğlu, anne ve babasının KKTC’li olduğunu belirten Poleo ile İstanbul, Türkiye ve futbol konulu keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Poleo, nezaket ziyaretinde bulunduğu İmamoğlu’na teşekkürlerini iletip, “İstanbul en sevdiğim şehir. Çok güzel, rüya gibi” dedi. Poleo’ya yeni görevinde başarılar dileyen İmamoğlu, İngiltere'yle olan ilişkilerinin çok kıymetli olduğunu vurguladı. “Yeni bir dönemi sizinle yaşayacak olmak, heyecan verici” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

İMAMOĞLU: “SİZİNLE ÇOK GÜZEL İŞLERE İMZA ATMAYI ÇOK İSTERİZ”

“Sizinle çok güzel işlere imza atmayı, ilişkileri daha da geliştirmeyi çok isteriz. İstanbul, birçok konuda, bu bölgede iyi işlere attığı imzayla çok etkili olabiliyor yakın coğrafyada. Ben, hatta şöyle bir benzetme de yapıyorum: Avrupa'nın batısında Londra, doğusunda İstanbul çok kıymetli. Bu dengeyi, o gücü, en üst seviyede iyi bir yere taşıdığımız takdirde Avrupa'da rahat eder, daha keyifli bir kıta olur diye tarifliyorum. Dolayısıyla İstanbul'un misyonu önemli. Biz de İstanbul'un hizmetlerini en iyi şekilde yapmaya çalışan bir yönetimiz. Güzel ilişkilerimiz, iş birliklerimiz var. En son Sayın Bakan'ı (İmamoğlu, Birleşik Krallık İhracat Bakanı Graham Stuart ve heyetini, geçtiğimiz 18 Ağustos’ta Emirgan Beyaz Köşk’te ağırlamıştı) misafir ettik. Bizim için çok değerliydi. Kendilerine teşekkür ediyoruz.”

POLEO: “İSTANBUL ÇOK ÖNEMLİ BİR ROL MODEL OLABİLİR”

İmamoğlu’na, misavirperverliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Poleo da “Bir şeyin altını çizmek istiyorum: Londra ve İstanbul, iki şehir birbirlerinden çok şey öğrenebilir, birlikte inşa edip, büyüyebilir. Ben, İngiltere, Türkiye; Londra, İstanbul benzetmesine tamamen katılıyorum. İnsanların daha sürdürülebilir, sağlıklı ve temiz yaşamları olması konusunda yapabilecek çok şey var. Elektrikli araçlar, kente kazandırmak istediğiniz yeni taksi sistemi, atık su yönetimi ve tekiz su konularında İstanbul çok önemli bir rol model olabilir. Bu alanlarda bilirlikte çalışmalıyız” ifadelerini kullandı. İmamoğlu’nun Poleo’ya yanıtı ise, “Bu konulara zaten Sayın Bakan’la da çok değindik ve çok değerliydi. Takipte olmamız gereken güzel iş birlikleri ve ilişkilerin var olduğunu söyleyebilirim. Bunu büyütebiliriz, artırabiliriz, daha aktif bir biçimde bir kısım hazırlıkları yapmaya devam edebiliriz. Bu noktada iyi bir dil birliğimiz olacağını umut ediyorum” oldu. 

Keyifli sohbetin ardında İmamoğlu, Poleo’ya, detaylı İstanbul rehberi ile kentin eski fotoğraflarından derlenmiş albüm hediye etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı

Son Güncelleme: 13.09.2021 16:46
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