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Kızılay Orman Yangınlarından Etkilenenlere Destek Oluyor

Antalya’nın Manavgat ilçesinde farklı noktalarda çıkan yangınlar sonucu afet uzmanlarıyla bölgede yardım çalışmaları yürüten Kızılay, Muğla’nın Marmaris ilçesi, Osmaniye, Adana ve Mersin’deki orman yangınlarından etkilenenlere ve çalışanlara destek oluyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Temmuz 2021 Cuma 11:11
Kızılay Orman Yangınlarından Etkilenenlere Destek Oluyor
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Yurdun güneyinde farklı noktalarda meydana gelen orman yangınları vatandaşları olumsuz etkiledi. Orman yangınları bölgelerinde çalışma yürüten ekiplere ve mağdur olan vatandaşlar için Kızılay’ın afet uzmanı ve gönüllülerinden oluşan ekipleri ise yardım ulaştırmak için seferber oldu. Kızılay, Antalya’nın Manavgat ilçesi, Muğla’nın Marmaris ilçesi, Adana, Osmaniye ve Mersin’de meydana gelen orman yangınlarından etkilenenler ile yangına müdahale eden ekiplere beslenme desteği veriyor. 

Kızılaycılar Seferber Oldu

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangınından etkilenenlere yardımlarını sürdüren Kızılay, Osmaniye’nin Kadirli ilçesi ile Karacalar mevkiinde, Adana Aladağ’da, Mersin’in Silifke ilçesinde, Muğla’nın Marmaris ilçesinde, orman yangınlarında da ekipleriyle çalışma yürütüyor. Şubeleri,  afet uzmanları ve gönüllülerini orman yangını bölgelerine seferber eden Kızılay, mobil beslenme araçları, sahra mutfakları ve bölgelerde bulunan aşevlerinde yaptığı hazırlıklarla beslenme yardımları yapıyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 30.07.2021 11:33
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