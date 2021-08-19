Kıtaları Buluşturan Yarış Bu Pazar Yapılacak

Dünyanın en iyi açık su yüzme organizasyonları arasında yer alan Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) desteği ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenecek. İBB, organizasyonun gerçekleşmesinde önemli görevler üstlenecek. 22 Ağustos Pazar günü Kanlıca İskelesi’nden başlayacak yarışa Türkiye ve dünyanın dört bir yanından sporcular katılacak.

KANLICA'DA BAŞLAYIP KURUÇEŞME'DE BİTECEK

Yerli ve uluslararası yüzücülerin kulaç atacağı yarışta sporcular, startla birlikte 6,5 kilometrelik parkuru yüzerek geçecek. Kıtaları kulaçla kat ederek İstanbul Boğazı’nı geçtikten sonra, Kuruçeşme’de bitişe ulaşacaklar. Yarışın sonunda dereceye girecek sporculara madalya verilecek. İstanbul Boğazı yarış boyunca transit gemi geçişine kapatılacak.

ÜST DÜZEY COVİD ÖNLEMLERİ

Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından “Dünyanın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu” seçilen, Asya’dan Avrupa’ya yapılan tek yüzme yarışı bu yıl da seyircisiz gerçekleştirilecek. Yarışta, önceki yıllarda düzenlenen parkur tanıtım turları, basın toplantısı, gösteri yüzüşü ve alan etkinlikleri yapılmayacak. Organizasyon sosyal mesafe, hijyen ve temassızlık ilkelerine dikkat edilerek gerçekleştirilecek.

İBB'DEN ORGANİZASYONA TAM DESTEK

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün koordinasyonunda organizasyona destek veren İBB, Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı’nı organizasyona tahsis edecek. Alanın temizlik, bakım ve çevre düzenlemesini gerçekleştirecek. Cemil Topuzlu Parkı’ndan başlangıç noktası olan Kanlıca’ya ulaşımın sağlanması ve start verilmesi için hidrolik rampalı üç vapur sporculara tahsis edilecek. Ayrıca vapurlarda kullanılan 6 adet yolcu iskelesi ve gemiden gemiye geçiş sağlayan 2 adet köprü iskelesi de İBB tarafından temin edilecek.

İBB, yarışın öncesi, sırası ve sonrasında pek çok görevi daha üstlenecek. Etkinliğin tüm aşamalarında deniz ve kıyı temizliği yapacak olan İBB; seyyar duş kabinleri, itfaiye araçları, vinç, zodyak bot, kara ve deniz çöp toplama araçları, süpürme ve yıkama araçları gibi birçok teknik araç ve ekipmanla organizasyona katkı sağlayacak. Bitiş noktasında yüzücülerin karaya rahat çıkabilmelerini sağlayan olan yüzer iskele kurulumu İBB tarafından gerçekleştirilecek.

Öte yandan birçok İBB personeli, etkinlikte görev alacak. Etkinlik boyunca sporcular ve görevliler için ücretsiz otopark tahsisi, toplu taşıma araçlarında ve açık hava reklam mecralarında yapılacak ücretsiz tanıtım desteği de yine İBB tarafından sağlanacak.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)