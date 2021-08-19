banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1439.86
ALTIN
487.73
DOLAR
8.5265
STERLİN
11.6707
EURO
9.9836
Tiroiddeki İyi Huylu Tümörler Yakılarak Yok Edilebiliyor 
Tiroiddeki İyi Huylu Tümörler Yakılarak...
Boş Kalan Koltuk Genç İstanbullunun
Boş Kalan Koltuk Genç İstanbullunun
Baş Dönmesinde Bu Sinyallere Dikkat!
Baş Dönmesinde Bu Sinyallere Dikkat!
Üniversite Tercihlerini Son Güne Bırakanlar Dikkat
Üniversite Tercihlerini Son Güne Bırakanlar...

Kıtaları Buluşturan Yarış Bu Pazar Yapılacak

Her yıl büyük heyecana sahne olan Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı İBB’nin desteğiyle 33. kez düzenlenecek. Covid-19 tedbirleri ile 22 Ağustos Pazar günü düzenlenecek yarış 2500 yüzücünün katılımıyla gerçekleşecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Ağustos 2021 Perşembe 12:13
Kıtaları Buluşturan Yarış Bu Pazar Yapılacak
banner171

Dünyanın en iyi açık su yüzme organizasyonları arasında yer alan Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) desteği ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenecek. İBB, organizasyonun gerçekleşmesinde önemli görevler üstlenecek.  22 Ağustos Pazar günü Kanlıca İskelesi’nden başlayacak yarışa Türkiye ve dünyanın dört bir yanından sporcular katılacak. 

KANLICA'DA BAŞLAYIP KURUÇEŞME'DE BİTECEK

Yerli ve uluslararası yüzücülerin kulaç atacağı yarışta sporcular, startla birlikte 6,5 kilometrelik parkuru yüzerek geçecek. Kıtaları kulaçla kat ederek İstanbul Boğazı’nı geçtikten sonra, Kuruçeşme’de bitişe ulaşacaklar. Yarışın sonunda dereceye girecek sporculara madalya verilecek. İstanbul Boğazı yarış boyunca transit gemi geçişine kapatılacak.

ÜST DÜZEY COVİD ÖNLEMLERİ

Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından “Dünyanın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu” seçilen, Asya’dan Avrupa’ya yapılan tek yüzme yarışı bu yıl da seyircisiz gerçekleştirilecek. Yarışta, önceki yıllarda düzenlenen parkur tanıtım turları, basın toplantısı, gösteri yüzüşü ve alan etkinlikleri yapılmayacak. Organizasyon sosyal mesafe, hijyen ve temassızlık ilkelerine dikkat edilerek gerçekleştirilecek.

İBB'DEN ORGANİZASYONA TAM DESTEK

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün koordinasyonunda organizasyona destek veren İBB, Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı’nı organizasyona tahsis edecek. Alanın temizlik, bakım ve çevre düzenlemesini gerçekleştirecek. Cemil Topuzlu Parkı’ndan başlangıç noktası olan Kanlıca’ya ulaşımın sağlanması ve start verilmesi için hidrolik rampalı üç vapur sporculara tahsis edilecek. Ayrıca vapurlarda kullanılan 6 adet yolcu iskelesi ve gemiden gemiye geçiş sağlayan 2 adet köprü iskelesi de İBB tarafından temin edilecek. 

İBB, yarışın öncesi, sırası ve sonrasında pek çok görevi daha üstlenecek. Etkinliğin tüm aşamalarında deniz ve kıyı temizliği yapacak olan İBB; seyyar duş kabinleri, itfaiye araçları, vinç, zodyak bot, kara ve deniz çöp toplama araçları, süpürme ve yıkama araçları gibi birçok teknik araç ve ekipmanla organizasyona katkı sağlayacak. Bitiş noktasında yüzücülerin karaya rahat çıkabilmelerini sağlayan olan yüzer iskele kurulumu İBB tarafından gerçekleştirilecek.

Öte yandan birçok İBB personeli, etkinlikte görev alacak. Etkinlik boyunca sporcular ve görevliler için ücretsiz otopark tahsisi, toplu taşıma araçlarında ve açık hava reklam mecralarında yapılacak ücretsiz tanıtım desteği de yine İBB tarafından sağlanacak.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 19.08.2021 12:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boş Kalan Koltuk Genç İstanbullunun
Boş Kalan Koltuk Genç İstanbullunun
Enes Osman Aba Tingader YİK Üyeliğine Getirildi
Enes Osman Aba Tingader YİK Üyeliğine Getirildi
Asgari Ücretli Nasıl Ev Sahibi Olur?
Asgari Ücretli Nasıl Ev Sahibi Olur?
CHP’Lİ Karabat Muharrem OrucundaYüzlerce Canla İftar Açtı 
CHP’Lİ Karabat Muharrem OrucundaYüzlerce Canla İftar Açtı 
İmamoğlu Ve Bozkurt,  Erenler Cemevin'de Muharrem Lokmasına Ortak Oldu
İmamoğlu Ve Bozkurt,  Erenler Cemevin'de Muharrem Lokmasına Ortak Oldu

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169