Kirazlı - Halkalı Metro İnşaatını, Kılıçdaroğlu Yeniden Başlatıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), önceki dönemde durdurulan bir raylı sistem hattında daha çalışmaları yeniden başlatıyor. Mart 2017’de yapımına başlanan Kirazlı – Halkalı Metrosu’nda, Aralık 2017’de Başkanlık talimatıyla çalışmalar durdurulmuştu. 2018 başında işlerin yeniden başlatılması talimatına rağmen, finans sıkıntısı nedeniyle yüzde 4 aşamasındaki projeye devam edilememişti.

Yeni İBB yönetimi, Kasım 2020’de gerçekleştirilen 580 milyon Eurobond (tahvil) ihracıyla projeye kaynak sağladı. Şubat 2021’de hattın yapımı için mobilizasyon çalışmaları başlatıldı.

27 Mart 2021 Cumartesi günü saat 12:00’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla düzenlenecek törenle, hattın yapım işleri yeniden başlatılacak. Törenin açılış konuşmasını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yapacak. Kemal Kılıçdaroğlu, aynı gün 10:30’da İBB’nin yapımını sürdürdüğü Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası ve Hadımköy İSTON Fabrikası’nın şantiyelerinde de incelemelerde bulunacak.

Kirazlı – Halkalı Metrosu, 9.7 km uzunluğunda olacak ve 9 istasyondan oluşacak. Hattın ilk etapta, 3,5 km uzunluğundaki Kirazlı – Mimar Sinan istasyonları arasındaki tünel ve istasyonlarına yoğunlaşılarak, bu kesiminin 2023 yılında açılması hedefleniyor.